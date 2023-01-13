«Тоттенхэм» — «Арсенал»: Кейн и Сон против чемпионства заклятого врага
15 января в АПЛ состоится второй по статусности после игры «МЮ» — «Сити» матч 20-го тура — «Тоттенхэм» примет дома «Арсенал». Встреча пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур», стартовый свисток арбитра Крэйга Поусона прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России трансляции матчей чемпионата Англии недоступны.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 15 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Арсеналу». Победа «канониров» оценена коэффициентом 2.20, что приблизительно 45% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), триумф «Тоттенхэма» предложено взять за 3.30 (30%).
«Шпоры» не проигрывают дома соседям из Лондона на протяжении семи матчей. На то, что они не уступят и на этот раз, котировка — 1.72.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.06.
Вариант «обе забьют» прошел в семи из десяти предыдущих встречах команд. На него можно поставить за 1.69, на противоположный исход — за 2.17.
Пенальти в предстоящем матче оценен в 2.70, удаление — в 5.00.
На победу «Тоттенхэма» хотя бы в одном тайме котировка — 2.07, «Арсенала» — 1.59.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 20-го тура АПЛ 15 января 2023 года
В последние годы лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» потеряло непредсказуемость: команды одну за другой выигрывают домашние встречи. С учетом товарищеского матча в 2021-м, «шпоры» выиграли у «канониров» четыре последние битвы на «Арене Тоттенхэм Хотспур». «Гуннеры» ответили тремя успешными играми на родном поле.
Три прошлых матча «шпоры» уверенно забрали у соперника, даже не пропустив ни одного мяча. Но тогда и «Арсенал» был другим. Сейчас это значительно более сбалансированная команда практически без слабых мест. Например, «канониры» очень сильно прокачали атаку: не забили только в двух матчах сезона во всех турнирах, а в АПЛ накидали конкурентам уже 40 мячей в 17 встречах — 2.35 в среднем за игру.
В обороне «Арсенал» тоже выглядит крайне достойно: пропустил всего 14 мячей, и это второй показатель в чемпионате после «Ньюкасла» (11). А вот «Тоттенхэм» за действия в защите хвалить вряд ли правильно: «шпоры» оставили ворота «сухими» только в одном матче АПЛ из последних восьми, всего же они получили уже 25 мячей — 1.38 за 90 минут.
На то, что «канониры» забьют больше одного гола в дерби, котировка — 2.00. Учитывая результативность команды Артеты, это вполне реально.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»
Обе команды располагают топовыми игроками атаки. У «Тоттенхэма», как всегда, хорош нестареющий Кейн, на его счету уже 15 голов в этом сезоне. Харри делает все возможное, чтобы Холанну не было скучно (21). «Арсенал» показывает более командные результаты: по семь мячей у Эдегора и Мартинелли, шесть — у Сака.
«Шпоры» не забили только в одном из 13 матчей во всех турнирах этого сезона, но при этом они испытывают проблемы в обороне — пропускают почти полтора мяча за 90 минут. «Канонирам» тоже по силам забить, а вместе команды должны пробить «верх».
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2