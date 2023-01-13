«Челси» — «Кристал Пэлас»: магия Поттера будет снова бессильна
15 января «Челси» попробует прервать черную серию в игре против «Кристал Пэлас». Команды встретятся в рамках 20-го тура АПЛ на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Питера Бэнкса прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России просмотр матча недоступен.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 15 января 2022 года
«Челси» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Несмотря на серию неудач, на победу синих коэффициент всего 1.70, это приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (26%), успех «Кристал Пэлас» — за 5.20 (15%).
Вариант «гости не проиграют» оценен в 2.23. Также можете взять команду Патрика Виейра с форой (+1.5) мяча за 1.40.
Эксперты предполагают, что команды проведут скромный матч без большого количества голов: ТБ 2.5 идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.81.
«Челси» пропустил в четырех последних матчах во всех турнирах, однако на гол «Кристал Пэлас» выставлен довольно высокий коэффициент — 1.64.
Вероятность пенальти оценена в 3.00, удаления — в 6.00. В последнем матче в составе синих красную карточку заработал новичок Жоау Феликс.
На голы в обоих таймах котировка — 1.77. На противоположный исход можно поставить за 1.98.
Наиболее вероятный точный счет — победа «Челси» 1:0 за 6.00.
«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча 20-го тура АПЛ 15 января 2022 года
Грэм Поттер проваливает карьеру в «Челси». Тренер постепенно теряет поддержку болельщиков и вполне может нарваться на увольнение. Дошло до того, что по ходу матча против «Сити» фанаты вспоминали Романа Абрамовича и Томаса Тухеля — скучают по лучшим временам.
Синие могли немного остудить поклонников в перенесенном матче седьмого тура АПЛ против «Фулхэма», но снова тщетно. Не помог даже арендованный у «Атлетико» Жоау Феликс. Напротив, португалец испортил дебют прямым удалением во втором тайме, хотя до этого шел на MVP в своей команде. В результате «Челси» проиграл 1:2 и потерпел третье поражение подряд, всего у лондонцев шесть неудач в восьми матчах во всех турнирах.
Лондонцы опустились на 10-е место, а баланс забитых и пропущенных ими мячей в АПЛ выровнялся — 21:21. Выйти в плюс в ближайшее время «Челси» будет непросто, потому что впереди матч с упертым «Кристал Пэлас», а далее — с «Ливерпулем». Против «орлов» придется играть еще без двух футболистов: к девяти травмированным после встречи с «Фулхэмом» добавились Закария (мышечное повреждение) и Феликс (дисквалификация).
На то, что без многочисленных лидеров «Челси» пропустит минимум дважды, котировка — 3.90.
Дома синие играют чуть стабильнее, чем в гостях: набрали 14 очков против 11. Правда, в двух из трех последних матчей команда Поттера проиграла. У «Кристал Пэлас» в гостях только девять набранных очков из 24 возможных и шесть поражений подряд на «Стэмфорд Бридж», однако против нынешнего «Челси» у команды Виейра есть все шансы набрать хоть какие-то баллы.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»
После удаления Феликса в атаке у «Челси» на ближайший матч остался только Хаверц, потому что состояние Обамеянга по-прежнему не игровое — на матч с «Фулхэмом» он остался в запасе и не вышел спасать команду, когда она проигрывала. В такой ситуации рассчитывать на большое количество голов хозяева не смогут. А учитывая их кошмарную игру в обороне в последнее время (восемь пропущенных в пяти встречах), гости вполне могут рассчитывать хотя бы на ничью.
Рекомендуемая ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2