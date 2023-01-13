Синие проиграли шесть из последних восьми матчей.

15 января «Челси» попробует прервать черную серию в игре против «Кристал Пэлас». Команды встретятся в рамках 20-го тура АПЛ на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Питера Бэнкса прозвучит в 17.00 по московскому времени. В России просмотр матча недоступен.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 15 января 2022 года

«Челси» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Несмотря на серию неудач, на победу синих коэффициент всего 1.70, это приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (26%), успех «Кристал Пэлас» — за 5.20 (15%).

Вариант «гости не проиграют» оценен в 2.23. Также можете взять команду Патрика Виейра с форой (+1.5) мяча за 1.40.

Эксперты предполагают, что команды проведут скромный матч без большого количества голов: ТБ 2.5 идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.81.

«Челси» пропустил в четырех последних матчах во всех турнирах, однако на гол «Кристал Пэлас» выставлен довольно высокий коэффициент — 1.64.

Вероятность пенальти оценена в 3.00, удаления — в 6.00. В последнем матче в составе синих красную карточку заработал новичок Жоау Феликс.

На голы в обоих таймах котировка — 1.77. На противоположный исход можно поставить за 1.98.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Челси» 1:0 за 6.00.

«Челси» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча 20-го тура АПЛ 15 января 2022 года

Грэм Поттер проваливает карьеру в «Челси». Тренер постепенно теряет поддержку болельщиков и вполне может нарваться на увольнение. Дошло до того, что по ходу матча против «Сити» фанаты вспоминали Романа Абрамовича и Томаса Тухеля — скучают по лучшим временам.

Синие могли немного остудить поклонников в перенесенном матче седьмого тура АПЛ против «Фулхэма», но снова тщетно. Не помог даже арендованный у «Атлетико» Жоау Феликс. Напротив, португалец испортил дебют прямым удалением во втором тайме, хотя до этого шел на MVP в своей команде. В результате «Челси» проиграл 1:2 и потерпел третье поражение подряд, всего у лондонцев шесть неудач в восьми матчах во всех турнирах.

Лондонцы опустились на 10-е место, а баланс забитых и пропущенных ими мячей в АПЛ выровнялся — 21:21. Выйти в плюс в ближайшее время «Челси» будет непросто, потому что впереди матч с упертым «Кристал Пэлас», а далее — с «Ливерпулем». Против «орлов» придется играть еще без двух футболистов: к девяти травмированным после встречи с «Фулхэмом» добавились Закария (мышечное повреждение) и Феликс (дисквалификация).

На то, что без многочисленных лидеров «Челси» пропустит минимум дважды, котировка — 3.90.

Дома синие играют чуть стабильнее, чем в гостях: набрали 14 очков против 11. Правда, в двух из трех последних матчей команда Поттера проиграла. У «Кристал Пэлас» в гостях только девять набранных очков из 24 возможных и шесть поражений подряд на «Стэмфорд Бридж», однако против нынешнего «Челси» у команды Виейра есть все шансы набрать хоть какие-то баллы.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

После удаления Феликса в атаке у «Челси» на ближайший матч остался только Хаверц, потому что состояние Обамеянга по-прежнему не игровое — на матч с «Фулхэмом» он остался в запасе и не вышел спасать команду, когда она проигрывала. В такой ситуации рассчитывать на большое количество голов хозяева не смогут. А учитывая их кошмарную игру в обороне в последнее время (восемь пропущенных в пяти встречах), гости вполне могут рассчитывать хотя бы на ничью.

Рекомендуемая ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.23.