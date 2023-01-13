«Брайтон» — «Ливерпуль»: Салах рассчитывает на помощь Нуньеса и Гакпо
14 января в 20-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» отправится в гости к «Брайтону». Встреча состоится на стадионе «Амэкс» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Даррен Ингланд из Большого Манчестера. В России игру не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить за 2.07, вероятность такого исхода — приблизительно 48%. Ничья доступна за 3.70 (24%), успех «Брайтона» — за чуть меньшие 3.50 (28%).
В первом круге «чайки» сурово зарубились с красными и сыграли с ними вничью — 3:3. На то, что они снова не проиграют, котировка — 1.81.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за скромные 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.
Эксперты считают, что командами по силам снова обменяться голами: вариант «обе забьют» идет за 1.53, «обе забьют — нет» — за 2.50.
На то, что первый гол в матче будет забит уже в стартовые 24 минуты, коэффициент — 1.90. На отрезок с 25-й по 90-ю можно поставить за 1.88, на отсутствие забитых мячей — за 20.0.
Отличное условие «Ливерпуль» забьет дважды подряд" за 2.10. Такое происходило в трех последних очных встречах команд.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 20-го тура АПЛ 14 января 2022 года
«Ливерпуль» продолжает удивлять нестабильностью в матчах против небольших клубов. На этой неделе красные добавили себе головной боли и дополнительную игру в календарь, не справившись в Кубке Англии с «Вулверхэмптоном» (2:2) — теперь команды ждет переигровка. Еще чуть ранее в АПЛ мерсисайдцы получили три мяча и проиграли «Брентфорду» (1:3). У Клоппа и компании две победы при двух поражениях в пяти матчах после перерыва на ЧМ.
Вице-чемпионы Англии скорее дрейфуют, чем плывут в спасительном направлении: в чемпионате они идут только седьмыми и отстают от лидирующего «Арсенала» уже на 16 очков. При этом производительность команды осталась на неплохом уровне: 34 гола в 17 матчах, это ровно два мяча за 90 минут. И это с учетом потерь Жоты, Фирмино и Диаса, а также серой игры Дарвина — уругвайца продолжают критиковать за расточительство голевых моментов, хотя он отличился в АПЛ уже пять раз.
На то, что Нуньес с партнерами забьют два и более мяча в матче против «Брайтона», коэффициент — 1.78.
Над чем «Ливерпулю» стоит поработать, так это над игрой в защите. Если раньше оборона красных была примером для остальных, то сейчас Алиссон, ван Дейк и другие выступают явно не на своем уровне. В АПЛ мерсисайдцы пропускают 1.29 гола за матч (22 в 17 турах). В таких обстоятельствах даже против «Брайтона» отстоять ворота будет крайне тяжело: «чайки» забивают немногим меньше команды Клоппа (32 против 34), они отличились в восьми из десяти последних матчах во всех турнирах. К тому же у «Ливерпуля» из-за травмы не будет ван Дейка — это еще сильнее ослабит оборону.
Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Ливерпуль»
«Брайтон» в этом сезоне уже нокаутировал «Челси» (4:1) и «Арсенал» в Кубке лиги (3:1), поделил очки с «Ливерпулем» (3:3) и забивал «Сити» (1:3). Для этой команды нет авторитетов, поэтому она играет ярко и плотно окопалась в середине таблицы.
Дома команда Роберто де Дзерби не слишком стабильна, но все равно забивает больше полутора мячей за игру. Красным с их невнятной игрой в обороне даже против аутсайдеров придется забить несколько раз, чтобы рассчитывать на победу. Тем более в двух из трех последних матчах между командами «Брайтон» забивал (+ был ТБ 2.5). Возможно, три очка добудет Коди Гакпо: голландец уже дебютировал за клуб и готов приносить результат.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2