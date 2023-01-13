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«Брайтон» — «Ливерпуль»: Салах рассчитывает на помощь Нуньеса и Гакпо

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2023 года
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Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.
Фото Global Look Press
Мерсисайдцы отдалились от топ-4.

14 января в 20-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» отправится в гости к «Брайтону». Встреча состоится на стадионе «Амэкс» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Даррен Ингланд из Большого Манчестера. В России игру не покажут.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 14 января 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить за 2.07, вероятность такого исхода — приблизительно 48%. Ничья доступна за 3.70 (24%), успех «Брайтона» — за чуть меньшие 3.50 (28%).

В первом круге «чайки» сурово зарубились с красными и сыграли с ними вничью — 3:3. На то, что они снова не проиграют, котировка — 1.81.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за скромные 1.55, ТМ 2.5 — за 2.46.

Эксперты считают, что командами по силам снова обменяться голами: вариант «обе забьют» идет за 1.53, «обе забьют — нет» — за 2.50.

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На то, что первый гол в матче будет забит уже в стартовые 24 минуты, коэффициент — 1.90. На отрезок с 25-й по 90-ю можно поставить за 1.88, на отсутствие забитых мячей — за 20.0.

Отличное условие «Ливерпуль» забьет дважды подряд" за 2.10. Такое происходило в трех последних очных встречах команд.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 7.60;

  • 2:1 в пользу «Ливерпуля» — за 8.30;

  • 1:0 на гостей — за 10.0.

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 20-го тура АПЛ 14 января 2022 года

«Ливерпуль» продолжает удивлять нестабильностью в матчах против небольших клубов. На этой неделе красные добавили себе головной боли и дополнительную игру в календарь, не справившись в Кубке Англии с «Вулверхэмптоном» (2:2) — теперь команды ждет переигровка. Еще чуть ранее в АПЛ мерсисайдцы получили три мяча и проиграли «Брентфорду» (1:3). У Клоппа и компании две победы при двух поражениях в пяти матчах после перерыва на ЧМ.

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Вице-чемпионы Англии скорее дрейфуют, чем плывут в спасительном направлении: в чемпионате они идут только седьмыми и отстают от лидирующего «Арсенала» уже на 16 очков. При этом производительность команды осталась на неплохом уровне: 34 гола в 17 матчах, это ровно два мяча за 90 минут. И это с учетом потерь Жоты, Фирмино и Диаса, а также серой игры Дарвина — уругвайца продолжают критиковать за расточительство голевых моментов, хотя он отличился в АПЛ уже пять раз.

На то, что Нуньес с партнерами забьют два и более мяча в матче против «Брайтона», коэффициент — 1.78.

Над чем «Ливерпулю» стоит поработать, так это над игрой в защите. Если раньше оборона красных была примером для остальных, то сейчас Алиссон, ван Дейк и другие выступают явно не на своем уровне. В АПЛ мерсисайдцы пропускают 1.29 гола за матч (22 в 17 турах). В таких обстоятельствах даже против «Брайтона» отстоять ворота будет крайне тяжело: «чайки» забивают немногим меньше команды Клоппа (32 против 34), они отличились в восьми из десяти последних матчах во всех турнирах. К тому же у «Ливерпуля» из-за травмы не будет ван Дейка — это еще сильнее ослабит оборону.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Ливерпуль»

«Брайтон» в этом сезоне уже нокаутировал «Челси» (4:1) и «Арсенал» в Кубке лиги (3:1), поделил очки с «Ливерпулем» (3:3) и забивал «Сити» (1:3). Для этой команды нет авторитетов, поэтому она играет ярко и плотно окопалась в середине таблицы.

Дома команда Роберто де Дзерби не слишком стабильна, но все равно забивает больше полутора мячей за игру. Красным с их невнятной игрой в обороне даже против аутсайдеров придется забить несколько раз, чтобы рассчитывать на победу. Тем более в двух из трех последних матчах между командами «Брайтон» забивал (+ был ТБ 2.5). Возможно, три очка добудет Коди Гакпо: голландец уже дебютировал за клуб и готов приносить результат.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.74.

Футбол
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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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 - : -
5.03 19:30
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