Левандовски против Бензема в финале Суперкубка Испании. Кто заберет первый трофей 2023 года?
15 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют титаны ла лиги — «Реал» и «Барселона». Игра пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» небольшим фаворитом встречи. На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Успех «Реала» предложен за чуть большие 2.75 (35%), ничья — за 3.80 (25%).
Команды встречались в этом сезоне в чемпионате и сыграли со счетом 3:1 в пользу «бланкос». На то, что они не проиграют по итогам 90 минут, котировка — 1.57.
Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество голов:
Эксперты считают, что команды обменяются точными ударами: вариант «обе забьют» доступен за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.36.
Три наиболее вероятных точных счета:
Чемпионство мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценено в 2.02, каталонцев — в 1.85.
«Реал» — «Барселона»: кто забьет в финале Суперкубка Испании 15 января 2023 года
Обе команды с трудом пробились в финал и сделали это по одинаковому сценарию. 11 января «Реал» встречался с «Валенсией» и лидировал в счете, но соперник отыгрался и перевел игру в дополнительное время. Там противники не забили — все решилось в серии пенальти, где точнее оказались мадридцы. Спустя сутки «Барса» дважды вела у «Бетиса» (в основное и в дополнительное время), но настырные валенсийцы каждый раз сравнивали. Результат: снова 11-метровые и победа каталонцев, которых выручил Марк-Андре тер Стеген.
Единственный мяч «бланкос» в Суперкубке забил Карим Бензема. Француз отличился с пенальти, но в целом был прекрасен: раздавал удивительные по тонкости передачи и был категорически устремлен на ворота. Один из голов нападающий оформил и в прошлом класико. На его результативный удар в финале можно поставить за 2.50, на ТБ 1.5 мяча — за 9.50.
Отличную возможность не доводить дело до серии пенальти имел Винисиус, но вратарь «Валенсии» потащил два опаснейших удара в исполнении бразильца. На то, что в финале Вини все же отличится, коэффициент — 3.70. Не забываем также про Крооса, Модрича и Вальверде — мастеров дальних ударов. Они всегда готовы приложиться с дистанции, если у нападающих не пойдет игра. Например, у Феде уже шесть голов в ла лиге, а у Луки — три. На гол уругвайца котировка — 5.50, на хорвата — 8.00. Такая же и на немца.
У «Барселоны», как всегда, опасен будет Левандовски. Поляк временно не играет в ла лиге из-за дисквалификации, но она не распространяется на Суперкубок, поэтому Роберт выжимает себя по максимуму. Как и Бензема, в полуфинале лидер атаки каталонцев забил мяч, а еще один был отменен после бригадой ВАР из-за офсайда.
Не стоит забывать, насколько эффективен Левандовски в чемпионате: там он настрелял уже 13 голов и лидирует в гонке бомбардиров. Считаете, что он поразит ворота «Реала»? Такой вариант можно взять за 2.45, ТБ 1.5 мяча — за 9.23.
У партнера Роберта по атаке Усмана Дембеле также есть неплохие шансы отличиться. После завершения эпопеи с контрактом и получения постоянной игровой практики француз заново раскрылся: с удовольствием гоняет с фланга на фланг, раздает голевые передачи и забивает сам — в чемпионате у него 5+5. Гол вингера идет за 5.00.
«Братья» Гави и Педри приучили болельщиков, что время от времени искусно врываются в штрафную противника. Защитники соперников не всегда читают эти маневры и периодически вынимают мяч из сетки. На гол Гави коэффициент — 7.00, на Педри — 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2