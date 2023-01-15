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Левандовски против Бензема в финале Суперкубка Испании. Кто заберет первый трофей 2023 года?

Евгений Коростелев
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press
Нападающие уже помогли своим командам в полуфиналах.

15 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют титаны ла лиги — «Реал» и «Барселона». Игра пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.55 мск.

Испания. Суперкубок. Финал
15 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» 15 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» небольшим фаворитом встречи. На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Успех «Реала» предложен за чуть большие 2.75 (35%), ничья — за 3.80 (25%).

Команды встречались в этом сезоне в чемпионате и сыграли со счетом 3:1 в пользу «бланкос». На то, что они не проиграют по итогам 90 минут, котировка — 1.57.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество голов:

  • тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23;

  • ТБ 3.5 — за 2.70, ТМ 3.5 — за 1.47.

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Эксперты считают, что команды обменяются точными ударами: вариант «обе забьют» доступен за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.36.

Три наиболее вероятных точных счета:

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • 2:1 в пользу «Барселоны» — за 9.00;

  • 2:1, но на «Реал», — за 9.50.

Чемпионство мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценено в 2.02, каталонцев — в 1.85.

«Реал» — «Барселона»: кто забьет в финале Суперкубка Испании 15 января 2023 года

Обе команды с трудом пробились в финал и сделали это по одинаковому сценарию. 11 января «Реал» встречался с «Валенсией» и лидировал в счете, но соперник отыгрался и перевел игру в дополнительное время. Там противники не забили — все решилось в серии пенальти, где точнее оказались мадридцы. Спустя сутки «Барса» дважды вела у «Бетиса» (в основное и в дополнительное время), но настырные валенсийцы каждый раз сравнивали. Результат: снова 11-метровые и победа каталонцев, которых выручил Марк-Андре тер Стеген.

Единственный мяч «бланкос» в Суперкубке забил Карим Бензема. Француз отличился с пенальти, но в целом был прекрасен: раздавал удивительные по тонкости передачи и был категорически устремлен на ворота. Один из голов нападающий оформил и в прошлом класико. На его результативный удар в финале можно поставить за 2.50, на ТБ 1.5 мяча — за 9.50.

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Отличную возможность не доводить дело до серии пенальти имел Винисиус, но вратарь «Валенсии» потащил два опаснейших удара в исполнении бразильца. На то, что в финале Вини все же отличится, коэффициент — 3.70. Не забываем также про Крооса, Модрича и Вальверде — мастеров дальних ударов. Они всегда готовы приложиться с дистанции, если у нападающих не пойдет игра. Например, у Феде уже шесть голов в ла лиге, а у Луки — три. На гол уругвайца котировка — 5.50, на хорвата — 8.00. Такая же и на немца.

У «Барселоны», как всегда, опасен будет Левандовски. Поляк временно не играет в ла лиге из-за дисквалификации, но она не распространяется на Суперкубок, поэтому Роберт выжимает себя по максимуму. Как и Бензема, в полуфинале лидер атаки каталонцев забил мяч, а еще один был отменен после бригадой ВАР из-за офсайда.

Не стоит забывать, насколько эффективен Левандовски в чемпионате: там он настрелял уже 13 голов и лидирует в гонке бомбардиров. Считаете, что он поразит ворота «Реала»? Такой вариант можно взять за 2.45, ТБ 1.5 мяча — за 9.23.

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У партнера Роберта по атаке Усмана Дембеле также есть неплохие шансы отличиться. После завершения эпопеи с контрактом и получения постоянной игровой практики француз заново раскрылся: с удовольствием гоняет с фланга на фланг, раздает голевые передачи и забивает сам — в чемпионате у него 5+5. Гол вингера идет за 5.00.

«Братья» Гави и Педри приучили болельщиков, что время от времени искусно врываются в штрафную противника. Защитники соперников не всегда читают эти маневры и периодически вынимают мяч из сетки. На гол Гави коэффициент — 7.00, на Педри — 8.00.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Факел – Химки
 - : -
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 - : -
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