«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанн и Рэшфорд сделают дерби незабываемым
14 января в 20-м туре АПЛ состоится одно из главных дерби английского футбола — «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени. Главный арбитр — Стюарт Атуэлл. В России чемпионат Англии не транслируют.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 4.40 (21%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья оценена в 4.00 (25%).
«Горожане» уверенно выиграли три последних манчестерских дерби: оформили два разгрома (4:1 и 6:3) и ни разу не побеждали с разницей менее чем в два мяча. Правда, к новой встрече с командой Пепа Гвардиолы «МЮ» подошел на серии из четырех побед в чемпионате. Поставить на то, что «красные дьяволы» наконец не уступят в дерби, можно за 2.05.
Аналитики ждут результативного матча: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17. Соперники нередко устраивали яркие битвы — в двух последних дерби заколачивали на двоих минимум пять мячей.
Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.69, «обе забьют — нет» можно взять за 2.17.
По мнению экспертов, три самых реальных результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.30;
• победа «Ман Сити» 2:1 — за 7.90;
• успех гостей 1:0 — за 8.00.
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 января 2023 года
Команды встречались друг с другом в девятом туре АПЛ: «горожане» раскрошили соперника 6:3, а «МЮ» забил два из трех мячей уже после 84-й минуты. Главный нападающий «Сити» и второй по стоимости игрок мира (по данным Transfermarkt) Эрлинг Холанн в том дерби оформил хет-трик. Также три мяча вонзил Фил Фоден.
Команда Гвардиолы подъехала к новому дерби после неожиданного поражения от «Саутгемптона» в четвертьфинале Кубка лиги (0:2). «Святые» идут последними в АПЛ, но в Кубке сковали «горожан», которые за весь матч ни разу не пробили в створ. Это поражение стало лишь четвертым для «Ман Сити» за 28 матчей во всех турнирах этого сезона.
Действующий чемпион АПЛ очень много забивает: за 17 игр в чемпионате наколотил уже 45 голов, а во всех турнирах — 67 мячей за 28 игр. Команда оформляет в среднем 2.4 гола за матч, большую часть из которых вонзил Холанн — у норвежца 27 результативных ударов во всех турнирах.
Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 1.71, ИТМ2 (1.5) — за 2.13.
«Красные дьяволы» тоже находятся в неплохой форме: команда Эрика тен Хага идет на серии из восьми побед во всех турнирах. Причем за эти восемь успешных матчей манкунианцы пропустили лишь четыре мяча и пять раз выиграли всухую.
«Красные дьяволы» показывают неплохую игру в атаке: за восемь последних игр оформили 21 гол, в среднем это 2.6 мяча за 90 минут. Зверскую форму набрал Маркус Рэшфорд: за последние восемь матчей он настрелял восемь голов и выкатил три ассиста.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года
Два предыдущих манчестерских дерби оказались очень результативными — «горожане» победили 6:3 и 4:1. К новому противостоянию команды снова подошли в неплохой форме: «Ман Сити» в среднем по сезону заколачивает 2.4 гола за матч, «МЮ» в последних восьми матчах во всех турнирах забивал в среднем 2.6 мяча за игру. Вдобавок атакующие лидеры команд находятся в отличной форме: Рэшфорд настрелял 8+3 за последние восемь матчей во всех турнирах, Холанн же в среднем по всему сезону забивает больше гола за игру (27 мячей за 23 матча).
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2