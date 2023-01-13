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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Холанн и Рэшфорд сделают дерби незабываемым

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в матче с «Ноттингемом».
Фото Global Look Press
На двоих у форвардов 28 голов в этом сезоне АПЛ.

14 января в 20-м туре АПЛ состоится одно из главных дерби английского футбола — «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» на стадионе «Олд Траффорд». Игра начнется в 15.30 по московскому времени. Главный арбитр — Стюарт Атуэлл. В России чемпионат Англии не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 4.40 (21%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья оценена в 4.00 (25%).

«Горожане» уверенно выиграли три последних манчестерских дерби: оформили два разгрома (4:1 и 6:3) и ни разу не побеждали с разницей менее чем в два мяча. Правда, к новой встрече с командой Пепа Гвардиолы «МЮ» подошел на серии из четырех побед в чемпионате. Поставить на то, что «красные дьяволы» наконец не уступят в дерби, можно за 2.05.

Аналитики ждут результативного матча: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17. Соперники нередко устраивали яркие битвы — в двух последних дерби заколачивали на двоих минимум пять мячей.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.69, «обе забьют — нет» можно взять за 2.17.

По мнению экспертов, три самых реальных результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 7.30;

• победа «Ман Сити» 2:1 — за 7.90;

• успех гостей 1:0 — за 8.00.

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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 14 января 2023 года

Команды встречались друг с другом в девятом туре АПЛ: «горожане» раскрошили соперника 6:3, а «МЮ» забил два из трех мячей уже после 84-й минуты. Главный нападающий «Сити» и второй по стоимости игрок мира (по данным Transfermarkt) Эрлинг Холанн в том дерби оформил хет-трик. Также три мяча вонзил Фил Фоден.

Команда Гвардиолы подъехала к новому дерби после неожиданного поражения от «Саутгемптона» в четвертьфинале Кубка лиги (0:2). «Святые» идут последними в АПЛ, но в Кубке сковали «горожан», которые за весь матч ни разу не пробили в створ. Это поражение стало лишь четвертым для «Ман Сити» за 28 матчей во всех турнирах этого сезона.

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Действующий чемпион АПЛ очень много забивает: за 17 игр в чемпионате наколотил уже 45 голов, а во всех турнирах — 67 мячей за 28 игр. Команда оформляет в среднем 2.4 гола за матч, большую часть из которых вонзил Холанн — у норвежца 27 результативных ударов во всех турнирах.

Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно взять за 1.71, ИТМ2 (1.5) — за 2.13.

«Красные дьяволы» тоже находятся в неплохой форме: команда Эрика тен Хага идет на серии из восьми побед во всех турнирах. Причем за эти восемь успешных матчей манкунианцы пропустили лишь четыре мяча и пять раз выиграли всухую.

«Красные дьяволы» показывают неплохую игру в атаке: за восемь последних игр оформили 21 гол, в среднем это 2.6 мяча за 90 минут. Зверскую форму набрал Маркус Рэшфорд: за последние восемь матчей он настрелял восемь голов и выкатил три ассиста.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 14 января 2023 года

Два предыдущих манчестерских дерби оказались очень результативными — «горожане» победили 6:3 и 4:1. К новому противостоянию команды снова подошли в неплохой форме: «Ман Сити» в среднем по сезону заколачивает 2.4 гола за матч, «МЮ» в последних восьми матчах во всех турнирах забивал в среднем 2.6 мяча за игру. Вдобавок атакующие лидеры команд находятся в отличной форме: Рэшфорд настрелял 8+3 за последние восемь матчей во всех турнирах, Холанн же в среднем по всему сезону забивает больше гола за игру (27 мячей за 23 матча).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.69.

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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
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