Стефанос Циципас — Новак Джокович: серб заберет юбилейный титул в Мельбурне и первую строчку рейтинга
29 января в Мельбурне состоится финал первого турнира «Большого шлема» нового сезона — Australian Open. В решающем матче сойдутся серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется примерно в 11.35 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 10:2 в пользу 22-кратного победителя ТБШ.
Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович 29 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании отдали предпочтение Джоковичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что приблизительно 85% вероятности исхода. Первый триумф в карьере Циципаса на «Шлеме» идет за 5.20 (15%).
С каким счетом завершится финал? Эксперты предполагают, что Новак выиграет в трех сетах. На это котировка — 2.40.
Если считаете, что Циципас зацепится и не позволит разгромить себя, возьмите его победу с форой по геймам: Ф1(+5.5) оценена в 2.05, Ф1(+6.5) — в 1.67.
Трех предыдущих соперников Джокович одолел, не разыграв с ними и 30 геймов. На ТБ 33.5 коэффициент — 1.53, на ТМ 33.5 — 2.50.
Триумф Циципаса с форой (+2.5) партии идет за 1.57, с форой (+1.5) сета — за 2.70.
На то, что грек трижды возьмет подачу соперника, коэффициент — 2.00. На ТБ 4.5 брейка от Джоковича — 1.60.
Итоговую победу Стефа или Новака после поражения в первом сете можно оформить за 4.40.
Стефанос Циципас — Новак Джокович: прогноз и анализ финала Australian Open 29 января 2023 года
Джокович как-то слишком буднично влетел в финал Australian Open. Испытывавший физические проблемы перед началом турнира серб в шести матчах ни разу не встретил достойного соперника. Пятерых из них Новак одолел в трех сетах, француза Энцо Коко — в четырех, но это абсолютная случайность — аутсайдер чудом забрал тай-брейк. Важно, что де Минаур, Рублев и Пол, которые теоретически могли осложнить Джоковичу жизнь, выглядели как той-терьеры на фоне голодного бульдога — на троих взяли всего 20 геймов.
Новак очень хорош, несмотря на постоянный негатив и мечты хейтеров выбить его из равновесия. То ему что-то мерзкое выкрикивают с трибун, то провоцируют в интервью, но он все равно остается в седле. И стремится за 10-м титулом в Мельбурне — больше него здесь никто не побеждал.
По последним матчам можно сказать, что у серба нет ни единого слабого места. Разве что при игре на подаче можно прибавить, а остальное — блеск. На то, что Новак не позволит Циципасу добраться даже до тай-брейка, коэффициент — 2.00.
Серб ведет в их противостоянии с огромным перевесом — 10:2. Причем все четыре встречи в прошлом году завершились в пользу Новака — Стефанос взял всего один сет. Была между ними битва и в финале «Шлема», о которой Джокович забыл. На «Ролан Гаррос» — 2021 греческий теннисист вел 2:0 по сетам, но уступил. После этого так близко к победе над 21-кратным чемпионом ТБШ Циципас не подбирался.
Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Новак Джокович
Стефанос, как и Новак, тоже уверенно преодолел все шесть стадий на пути к финалу. Разве что в игре с Синнером возникла непредвиденная заминка (Циципас вел 2:0 по партиям, но победил только в пяти). Остальных соперников он переиграл довольно легко.
На пресс-конференции после полуфинала во время вопроса о Джоковиче было видно, как грек изменился в лице. Он боится серба, а на корте это чувство будет лишь усиливаться. Несомненно, Новак, который из десяти побед над Циципасом шесть одержал всухую, снова задавит противника своим чемпионским весом.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-1.5) по сетам за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2