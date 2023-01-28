Австралия — место силы великого чемпиона.

29 января в Мельбурне состоится финал первого турнира «Большого шлема» нового сезона — Australian Open. В решающем матче сойдутся серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется примерно в 11.35 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 10:2 в пользу 22-кратного победителя ТБШ.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Стефанос Циципас — Новак Джокович 29 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании отдали предпочтение Джоковичу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.18, что приблизительно 85% вероятности исхода. Первый триумф в карьере Циципаса на «Шлеме» идет за 5.20 (15%).

С каким счетом завершится финал? Эксперты предполагают, что Новак выиграет в трех сетах. На это котировка — 2.40.

Если считаете, что Циципас зацепится и не позволит разгромить себя, возьмите его победу с форой по геймам: Ф1(+5.5) оценена в 2.05, Ф1(+6.5) — в 1.67.

Трех предыдущих соперников Джокович одолел, не разыграв с ними и 30 геймов. На ТБ 33.5 коэффициент — 1.53, на ТМ 33.5 — 2.50.

Триумф Циципаса с форой (+2.5) партии идет за 1.57, с форой (+1.5) сета — за 2.70.

На то, что грек трижды возьмет подачу соперника, коэффициент — 2.00. На ТБ 4.5 брейка от Джоковича — 1.60.

Итоговую победу Стефа или Новака после поражения в первом сете можно оформить за 4.40.

Стефанос Циципас — Новак Джокович: прогноз и анализ финала Australian Open 29 января 2023 года

Джокович как-то слишком буднично влетел в финал Australian Open. Испытывавший физические проблемы перед началом турнира серб в шести матчах ни разу не встретил достойного соперника. Пятерых из них Новак одолел в трех сетах, француза Энцо Коко — в четырех, но это абсолютная случайность — аутсайдер чудом забрал тай-брейк. Важно, что де Минаур, Рублев и Пол, которые теоретически могли осложнить Джоковичу жизнь, выглядели как той-терьеры на фоне голодного бульдога — на троих взяли всего 20 геймов.

Новак очень хорош, несмотря на постоянный негатив и мечты хейтеров выбить его из равновесия. То ему что-то мерзкое выкрикивают с трибун, то провоцируют в интервью, но он все равно остается в седле. И стремится за 10-м титулом в Мельбурне — больше него здесь никто не побеждал.

По последним матчам можно сказать, что у серба нет ни единого слабого места. Разве что при игре на подаче можно прибавить, а остальное — блеск. На то, что Новак не позволит Циципасу добраться даже до тай-брейка, коэффициент — 2.00.

Серб ведет в их противостоянии с огромным перевесом — 10:2. Причем все четыре встречи в прошлом году завершились в пользу Новака — Стефанос взял всего один сет. Была между ними битва и в финале «Шлема», о которой Джокович забыл. На «Ролан Гаррос» — 2021 греческий теннисист вел 2:0 по сетам, но уступил. После этого так близко к победе над 21-кратным чемпионом ТБШ Циципас не подбирался.

Прогноз и ставка на матч Стефанос Циципас — Новак Джокович

Стефанос, как и Новак, тоже уверенно преодолел все шесть стадий на пути к финалу. Разве что в игре с Синнером возникла непредвиденная заминка (Циципас вел 2:0 по партиям, но победил только в пяти). Остальных соперников он переиграл довольно легко.

На пресс-конференции после полуфинала во время вопроса о Джоковиче было видно, как грек изменился в лице. Он боится серба, а на корте это чувство будет лишь усиливаться. Несомненно, Новак, который из десяти побед над Циципасом шесть одержал всухую, снова задавит противника своим чемпионским весом.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-1.5) по сетам за 1.64.