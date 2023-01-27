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27 января, 15:15

«Бавария» — «Айнтрахт»: скандал с Гнабри и отсутствие Мане не помешают чемпиону оторваться от преследователей

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» 28 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Серж Гнабри.
Фото Global Look Press

Мюнхенцы подпустили конкурентов на расстояние трех очков.

28 января лидирующая в чемпионате Германии «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом». Матч 18-го тура состоится на «Альянц Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 20.25 мск. Главным арбитром назначен Свен Яблонски.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
28 янв, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
1:1
Айнтрахт Ф

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» 28 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Баварии» есть отличная возможность набрать три очка. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить за 1.34, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за крупные 6.20 (16%), успех «Айнтрахта» — за еще большие 7.70 (9%).

На то, что гости не проиграют, котировка — 3.50. Поэтому есть возможность подстраховать команду из Франкфурта с помощью форы: Ф2(+1.5) доступна за 2.02, Ф2(+2.5) — за 1.41.

Если же вы больше верите в мощь «Баварии», тогда возьмите Ф1(-1.5) за 1.85 или даже Ф1(-2.5) за 2.90.

Эксперты полагают, что игра будет очень результативной: ТБ 3.5 идет за 1.86, ТМ 3.5 — за 2.00.

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Очень высока вероятность обмена голами — 1.56. Соперники забили друг другу в семи из десяти последних очных матчей.

Пенальти можно взять за 2.80, удаление — за 5.50. Комбинацию этих событий — за 10.0.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о большом преимуществе «Баварии»:

  • ее победа 2:1 идет за 8.60;

  • успех 2:0 — за 9.10;

  • 4:0 — за 9.30.

«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча 18-го тура бундеслиги 28 января 2023 года

«Бавария» делает все возможное, чтобы вернуть чемпионской гонке интригу. В последних двух матчах мюнхенцы поделили очки с «Лейпцигом» (1:1) и «Кельном» (1:1), причем с «козлами» они ушли от поражения на 90-й минуте. А в игре с «РБ» не владели преимуществом: Андре Силва и компания нанесли больше ударов по воротам и в створ (10:7 и 3:2).

«Нам обязательно нужно еще раз поговорить о первом тайме, особенно о настрое, самоотдаче и о готовности к игре, — заявил после встречи с «Кельном» Йозуа Киммих. — Мы снова пропускаем после стандарта — в первой половине сезона такое было часто. Надо как можно скорее с этим покончить». В неуверенной игре команды в обороне виноваты не только защитники, но и отсутствие основного вратаря: Мануэль Нойер из-за травмы выбыл до конца года, а ему на смену из гладбахской «Боруссии» был выписан Янн Зоммер. Он провел первые матчи за клуб и явно нуждается в лучшем взаимопонимании с партнерами на поле.

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Не добавляет оптимизма и легкий скандал, который произошел почти сразу после крайней игры. Юлиан Нагельсманн дал футболистам выходной, чтобы они по-максимуму восстановили силы, но не все провели это время дома в кровати. Например, Серж Гнабри отправился на неделю моды в Париж. И это вызвало недовольство у руководства. «Это дилетантство. Когда игрок, вместо того чтобы отдыхать, носится куда-то, — это именно то, чего мы не хотим, чего не хочет мюнхенская «Бавария», — высказался спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Пока «Бавария» находится не на ходу, а в клубе бушуют страсти, очки в матчах с ней может взять кто угодно. Не говоря о том, что даже аутсайдеры могут забить ей хотя бы раз. На то, что «Айнтрахт» отличится в предстоящей встрече, котировка — 1.50.

Несмотря на сложности в обороне, мюнхенцы по-прежнему очень эффективны в атаке — в чемпионате в 17 матчах забили уже 51 гол (это в среднем ровно три за игру). У франкфуртцев с этим хуже (36 мячей в 17 играх, 2.11 за 90 минут), да и в обороне они играют не так уверенно — пропустили уже 25 мячей. Однако это не мешает им идти четвертыми в таблице и не проигрывать уже пять матчей подряд.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Айнтрахт»

Игры с участием этих команд получаются достаточно результативными: в десяти последних очных встречах они девять раз пробили «верх» по голам, причем четырежды забили больше пяти мячей.

«Бавария» в небольшом кризисе, а «Айтрахт» долго не проигрывает, но дома мюнхенцы очень эффективно расправляются с этим соперником. В трех случаях из пяти хозяева разгромно победили — 5:0, 5:2 и 5:1. Также они были сильнее в первом круге — 6:1. И в этот раз даже отсутствие Мане (сенегалец травмирован) не повлияет на исход — у Нагельсманна есть Эрик-Максим Шупо-Мотинг, с которым за отличную игру (7+2 в бундеслиге) собираются продлить контракт на улучшенных условиях.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.67.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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 - : -
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