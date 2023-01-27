«Бавария» — «Айнтрахт»: скандал с Гнабри и отсутствие Мане не помешают чемпиону оторваться от преследователей
Мюнхенцы подпустили конкурентов на расстояние трех очков.
28 января лидирующая в чемпионате Германии «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом». Матч 18-го тура состоится на «Альянц Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 20.25 мск. Главным арбитром назначен Свен Яблонски.
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт» 28 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Баварии» есть отличная возможность набрать три очка. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить за 1.34, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за крупные 6.20 (16%), успех «Айнтрахта» — за еще большие 7.70 (9%).
На то, что гости не проиграют, котировка — 3.50. Поэтому есть возможность подстраховать команду из Франкфурта с помощью форы: Ф2(+1.5) доступна за 2.02, Ф2(+2.5) — за 1.41.
Если же вы больше верите в мощь «Баварии», тогда возьмите Ф1(-1.5) за 1.85 или даже Ф1(-2.5) за 2.90.
Эксперты полагают, что игра будет очень результативной: ТБ 3.5 идет за 1.86, ТМ 3.5 — за 2.00.
Очень высока вероятность обмена голами — 1.56. Соперники забили друг другу в семи из десяти последних очных матчей.
Пенальти можно взять за 2.80, удаление — за 5.50. Комбинацию этих событий — за 10.0.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о большом преимуществе «Баварии»:
«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз и анализ матча 18-го тура бундеслиги 28 января 2023 года
«Бавария» делает все возможное, чтобы вернуть чемпионской гонке интригу. В последних двух матчах мюнхенцы поделили очки с «Лейпцигом» (1:1) и «Кельном» (1:1), причем с «козлами» они ушли от поражения на 90-й минуте. А в игре с «РБ» не владели преимуществом: Андре Силва и компания нанесли больше ударов по воротам и в створ (10:7 и 3:2).
«Нам обязательно нужно еще раз поговорить о первом тайме, особенно о настрое, самоотдаче и о готовности к игре, — заявил после встречи с «Кельном» Йозуа Киммих. — Мы снова пропускаем после стандарта — в первой половине сезона такое было часто. Надо как можно скорее с этим покончить». В неуверенной игре команды в обороне виноваты не только защитники, но и отсутствие основного вратаря: Мануэль Нойер из-за травмы выбыл до конца года, а ему на смену из гладбахской «Боруссии» был выписан Янн Зоммер. Он провел первые матчи за клуб и явно нуждается в лучшем взаимопонимании с партнерами на поле.
Не добавляет оптимизма и легкий скандал, который произошел почти сразу после крайней игры. Юлиан Нагельсманн дал футболистам выходной, чтобы они по-максимуму восстановили силы, но не все провели это время дома в кровати. Например, Серж Гнабри отправился на неделю моды в Париж. И это вызвало недовольство у руководства. «Это дилетантство. Когда игрок, вместо того чтобы отдыхать, носится куда-то, — это именно то, чего мы не хотим, чего не хочет мюнхенская «Бавария», — высказался спортивный директор Хасан Салихамиджич.
Пока «Бавария» находится не на ходу, а в клубе бушуют страсти, очки в матчах с ней может взять кто угодно. Не говоря о том, что даже аутсайдеры могут забить ей хотя бы раз. На то, что «Айнтрахт» отличится в предстоящей встрече, котировка — 1.50.
Несмотря на сложности в обороне, мюнхенцы по-прежнему очень эффективны в атаке — в чемпионате в 17 матчах забили уже 51 гол (это в среднем ровно три за игру). У франкфуртцев с этим хуже (36 мячей в 17 играх, 2.11 за 90 минут), да и в обороне они играют не так уверенно — пропустили уже 25 мячей. Однако это не мешает им идти четвертыми в таблице и не проигрывать уже пять матчей подряд.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Айнтрахт»
Игры с участием этих команд получаются достаточно результативными: в десяти последних очных встречах они девять раз пробили «верх» по голам, причем четырежды забили больше пяти мячей.
«Бавария» в небольшом кризисе, а «Айтрахт» долго не проигрывает, но дома мюнхенцы очень эффективно расправляются с этим соперником. В трех случаях из пяти хозяева разгромно победили — 5:0, 5:2 и 5:1. Также они были сильнее в первом круге — 6:1. И в этот раз даже отсутствие Мане (сенегалец травмирован) не повлияет на исход — у Нагельсманна есть Эрик-Максим Шупо-Мотинг, с которым за отличную игру (7+2 в бундеслиге) собираются продлить контракт на улучшенных условиях.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2