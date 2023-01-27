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27 января, 18:15

«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»: в Кубке Англии хозяева пройдут дальше даже без невероятных Рэшфорда и Бруну

Прогноз и ставка на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Рединг» 28 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press
У тен Хага есть возможность поберечь лидеров.

28 января «МЮ» постарается пробиться в 1/8 Кубка Англии — его соперником по очередному раунду турнира станет «Рединг». Встреча состоится на легендарном «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Даррен Ингланд.

Англия. Кубок. 1/16 финала
28 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:1
Рединг

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Рединг» 28 января 2023 года

«МЮ» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу манкунианцев можно поставить за 1.15, что около 87% вероятности исхода. На успех «Рединга» котировка — 18.0 (1%), и даже на ничью она значительно меньше — 8.20 (12%).

Условие, при котором бывший клуб Павла Погребняка не проиграет в основное время, оценено в 5.50.

Эксперты считают, что матч получится очень результативным: ТБ 2.5 гола идет за 1.42, а ТБ 3.5 — за 2.10.

На обмен забитыми мячами, кажется, можно не рассчитывать. Котировка — 2.20. Все из-за «Рединга», точный удар которого предложено взять за 2.04.

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Если вам кажется, что аутсайдер прижмется к воротам и обязательно нарушит правила в штрафной, возьмите пенальти за 2.40 или удаление за 6.00.

Победа «МЮ» в гонке до трех голов предложена за 1.71, «Рединга» — за космические 40.0.

Выход манкунианцев в следующий раунд с учетом возможной переигровки идет за крохотные 1.04, их соперников — за 2.10.

«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»: прогноз и анализ матча 1/16 Кубка Англии 28 января 2023 года

«МЮ» в этом сезоне блестяще проявляет себя в кубковых турнирах: в Кубке лиги манкунианцы добрались до полуфинала и оформили задел в первом матче, а в стартовавшем для них Кубка Англии без проблем прошли «Эвертон» (3:1). Таких результатов команда Эрика тен Хага добивается в том числе за счет длинной скамейки и возможности ротации, хотя главный тренер не всегда прибегает к этому — например, против «Ноттингема» в последнем матче вышли и Рэшфорд, и Бруну, и Каземиро. В результате «красные дьяволы» смяли противника — 3:0.

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Эта победа стала для «МЮ» уже восьмой за десять матчей после чемпионата мира. В двух других выиграть не получилось, но там вмешались обстоятельства: «Кристал Пэлас» сравнял счет в добавленное время безумным ударом со штрафного (1:1), а «Арсенал» вырвал победу на 90-й минуте равного матча. В остальных встречах манкунианцы блистали, а их новым Роналду неожиданно стал Рэшфорд. На счету англичанина 10 голов в десяти играх.

На этом же отрезке «Манчестер» забил очень много — 23 мяча. Это в среднем 2.3 за игру. И пропустил только пять голов — 0.5 за 90 минут. На то, что «Рединг» не прошьет Де Хеа или его сменщика, коэффициент — 1.73.

Бывший клуб Павла Погребняка даже в чемпионшипе идет только 14-м. Речи о повышении в классе пока быть не может, хотя отставание от зоны плей-офф всего пять очков. Просто «ройялс» находятся в яме: из пяти последних матчей во всех турнирах победили всего раз. А в последней игре были жестоко биты «Сток Сити» (0:4). К слову, у команды Пола Инса всего четыре ничьи в турнире — меньше только у «Блэкберна» (одна). «Рединг» чаще всего либо выигрывает (11 раз), либо проигрывает (13). Причем 10 неудач пришлись на выездные матчи.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рединг»

Нет никаких шансов, что «Рединг» обыграет «МЮ» или даже добьется переигровки, тем более на поле соперника. Между командами пропасть, и она сохранится даже в том случае, если тен Хаг оставит на скамейке всех лидеров. Молодые и талантливые парни из академии при поддержке резервистов с радостью повеселятся с середняком чемпионшипа. «Ройялс» даже у себя в лиге пропускают больше мяча за игру, а горячие манкунианцы закинут им еще больше.

А еще не забываем, что «МЮ» выиграл у этого соперника шесть последних матчей, в пяти забив больше одного гола.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.26.

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рединг
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