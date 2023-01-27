«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»: в Кубке Англии хозяева пройдут дальше даже без невероятных Рэшфорда и Бруну
28 января «МЮ» постарается пробиться в 1/8 Кубка Англии — его соперником по очередному раунду турнира станет «Рединг». Встреча состоится на легендарном «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Даррен Ингланд.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Рединг» 28 января 2023 года
«МЮ» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу манкунианцев можно поставить за 1.15, что около 87% вероятности исхода. На успех «Рединга» котировка — 18.0 (1%), и даже на ничью она значительно меньше — 8.20 (12%).
Условие, при котором бывший клуб Павла Погребняка не проиграет в основное время, оценено в 5.50.
Эксперты считают, что матч получится очень результативным: ТБ 2.5 гола идет за 1.42, а ТБ 3.5 — за 2.10.
На обмен забитыми мячами, кажется, можно не рассчитывать. Котировка — 2.20. Все из-за «Рединга», точный удар которого предложено взять за 2.04.
Если вам кажется, что аутсайдер прижмется к воротам и обязательно нарушит правила в штрафной, возьмите пенальти за 2.40 или удаление за 6.00.
Победа «МЮ» в гонке до трех голов предложена за 1.71, «Рединга» — за космические 40.0.
Выход манкунианцев в следующий раунд с учетом возможной переигровки идет за крохотные 1.04, их соперников — за 2.10.
«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»: прогноз и анализ матча 1/16 Кубка Англии 28 января 2023 года
«МЮ» в этом сезоне блестяще проявляет себя в кубковых турнирах: в Кубке лиги манкунианцы добрались до полуфинала и оформили задел в первом матче, а в стартовавшем для них Кубка Англии без проблем прошли «Эвертон» (3:1). Таких результатов команда Эрика тен Хага добивается в том числе за счет длинной скамейки и возможности ротации, хотя главный тренер не всегда прибегает к этому — например, против «Ноттингема» в последнем матче вышли и Рэшфорд, и Бруну, и Каземиро. В результате «красные дьяволы» смяли противника — 3:0.
Эта победа стала для «МЮ» уже восьмой за десять матчей после чемпионата мира. В двух других выиграть не получилось, но там вмешались обстоятельства: «Кристал Пэлас» сравнял счет в добавленное время безумным ударом со штрафного (1:1), а «Арсенал» вырвал победу на 90-й минуте равного матча. В остальных встречах манкунианцы блистали, а их новым Роналду неожиданно стал Рэшфорд. На счету англичанина 10 голов в десяти играх.
На этом же отрезке «Манчестер» забил очень много — 23 мяча. Это в среднем 2.3 за игру. И пропустил только пять голов — 0.5 за 90 минут. На то, что «Рединг» не прошьет Де Хеа или его сменщика, коэффициент — 1.73.
Бывший клуб Павла Погребняка даже в чемпионшипе идет только 14-м. Речи о повышении в классе пока быть не может, хотя отставание от зоны плей-офф всего пять очков. Просто «ройялс» находятся в яме: из пяти последних матчей во всех турнирах победили всего раз. А в последней игре были жестоко биты «Сток Сити» (0:4). К слову, у команды Пола Инса всего четыре ничьи в турнире — меньше только у «Блэкберна» (одна). «Рединг» чаще всего либо выигрывает (11 раз), либо проигрывает (13). Причем 10 неудач пришлись на выездные матчи.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рединг»
Нет никаких шансов, что «Рединг» обыграет «МЮ» или даже добьется переигровки, тем более на поле соперника. Между командами пропасть, и она сохранится даже в том случае, если тен Хаг оставит на скамейке всех лидеров. Молодые и талантливые парни из академии при поддержке резервистов с радостью повеселятся с середняком чемпионшипа. «Ройялс» даже у себя в лиге пропускают больше мяча за игру, а горячие манкунианцы закинут им еще больше.
А еще не забываем, что «МЮ» выиграл у этого соперника шесть последних матчей, в пяти забив больше одного гола.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2