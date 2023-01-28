«Наполи» — «Рома»: Хвича, Осимхен и Дибала не оставят зрителей без голов
29 января в 20-м туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Рому». Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22.45 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 22.40 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Наполи» больше шансов набрать три очка. Победа лидера серии А оценена котировкой 1.76, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Ромы» — за еще большие 5.00 (17%).
На то, что римляне пободаются с одной из лучших команд Европы и не проиграют, котировка — 2.14.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90.
Считаете, что команды обменяются голами? Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми 1.90.
На победу «Ромы» хотя бы в одном тайме можно поставить за 2.70, «Наполи» — за 1.39.
Последний матч команд в Неаполе завершился 1:1. На результативную ничью по итогам предстоящей встречи коэффициент — 5.40.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Наполи» — «Рома»: прогноз и анализ матча 20-го тура серии А 29 января 2023 года
На прошлой неделе «Наполи» получил шикарный подарок — «Ювентус» лишился 15 очков за финансовые махинации и выбыл из погони за командой Лучано Спаллетти. Теперь у неаполитанцев от силы пять соперников, хотя отстающая на 15 очков «Аталанта» вряд ли кем-то воспринимается всерьез. «Милан» проигрывает 12 очков, «Интер», «Лацио» и «Рома» — 13. Именно «волки» Жозе Моуринью могут стать теми, кто слегка всколыхнет интригу.
Пока же она потихоньку умирает, потому что «Наполи» не оглядываясь мчит вперед. В 19-ти матчах на счету «адзурри» 16 побед и всего одно поражение. Оно случилось 4 января в игре с «Интером», когда неаполитанцы выглядели вялыми и всего во второй раз в сезоне покинули поле без гола (в первый раз было 0:2 против «Ливерпуля» в ЛЧ). В других встречах Осимхен и Хвича с партнерами, как правило, звереют в атаке: в одной только серии А на счету команды 46 мячей (2.42 за игру). При этом пропустил «Наполи» не много — всего 14 мячей (0.73 за 90 минут).
На то, что в воротах «Ромы» мяч окажется как минимум два раза, котировка — 1.87.
В последних трех матчах против римлян неаполитанцам это не удавалось, но нужно сделать скидку — в прошлые годы команда Спаллетти не была настолько сильна. Правда, против нее Моуринью может включить свой любимый режим автобуса. Такая тактика сработала в первом круге с большинством топов (1:0 в пользу «Наполи») — против бойкого «Лацио», с «Интером», «Аталантой» и «Ювентусом». Больше одного мяча в ворота «волков» отправил только «Милан» (2:2).
Жозе знает, что такое крепкая оборона. Не зря у «Ромы» в Италии четвертая защита по итогам половины сезона (16 пропущенных) — реже вынимали мяч из сетки только «Лацио», «Ювентус» и «Наполи».
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Рома»
Хотя у обеих команд шикарные линии обороны, у них также отличные нападающие и атакующие полузащитники. Осимхен и Хвича на двоих забили уже 20 мячей, у «Ромы» потрясающую форму набрал Дибала — посмотрите, какой вкусный дубль он сделал в ворота «Фиорентины». Не забываем и про любимчика Моуринью — Тэмми Абрахама, у которого в этом сезоне 5+3.
Несмотря на то что гости наверняка сыграют от обороны в надежде на контратаки или нули, в какой-то момент им придется атаковать. Игра будет тактически извилистой, но в то же время вряд ли она закончится с «сухим» счетом.
Прежде всего это исходит из результативности команд: «Наполи» забивает в среднем 2.24 мяча за игру в серии А, а «Рома» — 1.31 гола.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2