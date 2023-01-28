Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года

На троих у этих ребят 27 голов в серии А.

29 января в 20-м туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Рому». Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 22.45 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции в 22.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Рома» 29 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Наполи» больше шансов набрать три очка. Победа лидера серии А оценена котировкой 1.76, что примерно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (26%), успех «Ромы» — за еще большие 5.00 (17%).

На то, что римляне пободаются с одной из лучших команд Европы и не проиграют, котировка — 2.14.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.90.

Считаете, что команды обменяются голами? Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаковыми 1.90.

На победу «Ромы» хотя бы в одном тайме можно поставить за 2.70, «Наполи» — за 1.39.

Последний матч команд в Неаполе завершился 1:1. На результативную ничью по итогам предстоящей встречи коэффициент — 5.40.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:0 в пользу «Наполи» — 6.40;

ничья 1:1 — 6.90;

2:0 на хозяев — 7.50.

«Наполи» — «Рома»: прогноз и анализ матча 20-го тура серии А 29 января 2023 года

На прошлой неделе «Наполи» получил шикарный подарок — «Ювентус» лишился 15 очков за финансовые махинации и выбыл из погони за командой Лучано Спаллетти. Теперь у неаполитанцев от силы пять соперников, хотя отстающая на 15 очков «Аталанта» вряд ли кем-то воспринимается всерьез. «Милан» проигрывает 12 очков, «Интер», «Лацио» и «Рома» — 13. Именно «волки» Жозе Моуринью могут стать теми, кто слегка всколыхнет интригу.

Пока же она потихоньку умирает, потому что «Наполи» не оглядываясь мчит вперед. В 19-ти матчах на счету «адзурри» 16 побед и всего одно поражение. Оно случилось 4 января в игре с «Интером», когда неаполитанцы выглядели вялыми и всего во второй раз в сезоне покинули поле без гола (в первый раз было 0:2 против «Ливерпуля» в ЛЧ). В других встречах Осимхен и Хвича с партнерами, как правило, звереют в атаке: в одной только серии А на счету команды 46 мячей (2.42 за игру). При этом пропустил «Наполи» не много — всего 14 мячей (0.73 за 90 минут).

На то, что в воротах «Ромы» мяч окажется как минимум два раза, котировка — 1.87.

В последних трех матчах против римлян неаполитанцам это не удавалось, но нужно сделать скидку — в прошлые годы команда Спаллетти не была настолько сильна. Правда, против нее Моуринью может включить свой любимый режим автобуса. Такая тактика сработала в первом круге с большинством топов (1:0 в пользу «Наполи») — против бойкого «Лацио», с «Интером», «Аталантой» и «Ювентусом». Больше одного мяча в ворота «волков» отправил только «Милан» (2:2).

Жозе знает, что такое крепкая оборона. Не зря у «Ромы» в Италии четвертая защита по итогам половины сезона (16 пропущенных) — реже вынимали мяч из сетки только «Лацио», «Ювентус» и «Наполи».

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Рома»

Хотя у обеих команд шикарные линии обороны, у них также отличные нападающие и атакующие полузащитники. Осимхен и Хвича на двоих забили уже 20 мячей, у «Ромы» потрясающую форму набрал Дибала — посмотрите, какой вкусный дубль он сделал в ворота «Фиорентины». Не забываем и про любимчика Моуринью — Тэмми Абрахама, у которого в этом сезоне 5+3.

Несмотря на то что гости наверняка сыграют от обороны в надежде на контратаки или нули, в какой-то момент им придется атаковать. Игра будет тактически извилистой, но в то же время вряд ли она закончится с «сухим» счетом.

Прежде всего это исходит из результативности команд: «Наполи» забивает в среднем 2.24 мяча за игру в серии А, а «Рома» — 1.31 гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.