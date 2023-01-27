В 2019-м Бейдер уложил Емельяненко за 35 секунд. Возьмет ли Последний Император реванш за то поражение?
5 февраля в главном событии вечера Bellator 290 сойдутся Райан Бейдер и Федор Емельяненко — предметом их спора будет титул чемпиона в тяжелом весе. Это уже вторая встреча бойцов — в первом поединке американец сенсационно уложил россиянина всего за 35 секунд. Бой начнется примерно в 05.00 по московскому времени на арене The Forum в Инглвуде, Калифорния.
Где смотреть трансляцию боя Бейдер — Емельяненко?
На данный момент информации о прямом эфире для России нет.
Райан Бейдер
Американский боец удивил весь мир, в январе 2019 года отправив Последнего Императора в нокаут всего за 35 секунд. Позже выяснилось, что Федор вышел на бой не в лучшей форме, но заслуга Бейдера от этого не казалась меньше.
Однако чем больше проходило времени, тем больше поклонники убеждались в везении Райана. Во-первых, уже следующий поединок против Чейка Конго американцу завершить в свою пользу не удалось — бой был признан несостоявшимся из-за тычка Бейдера в глаз противнику. Позднее Райан был нещадно избит учеником Федора, Вадимом Немковым — россиянину для мести за учителя потребовалось всего восемь минут.
В будущем американец чуть исправил положение: выиграл три боя из четырех. Но за каждую свою победу Райан страдал — все три поединка завершились судейским решением. А вот единственное поражение за эти четыре поединка получилось разгромным — Кори Андерсон расправился с соотечественником всего за 51 секунду.
Последний бой Райан провел в мае 2022 года, победив в реванше все того же Чейка Конго. Теперь он фаворит против Федора, которого ярко победил в первом поединке и который старше на семь лет. Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила успех американца котировкой 1.64, это примерно 58% вероятности.
Федор Емельяненко
Федор действительно провел очень плохой первый бой против Бейдера, но если верить СМИ, тогда он вышел не в оптимальной форме. Отчасти в это можно поверить, ведь позднее в том же 2019 году Император отправил в нокаут экс-чемпиона UFC Куинтона Джексона — куда более именитого парня, чем Райан.
Но дальше возникла проблема: в пандемию Федор отказался от выступлений и весь 2020 год провел без боев. А в 2021 году он подрался только один раз — за две минуты отправил отдыхать Тимоти Джонсона.
С тех пор Федор уже полтора года без практики, а с момента его последней встречи с Бейдером прошла, кажется, вечность. Получится ли у него взять реванш за унизительное поражение? Эксперты предполагают, что нет, поэтому дают на победу Императора котировку 2.35, или 40%.
Возможна ли ничья?
В карьере Бейдера и Емельяненко не было ничейных боев. Однако оба по разу провели незаконченные поединки, так что все может быть. Мирный исход можно взять за 60.0, это 1% вероятности.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2