В 2019-м Бейдер уложил Емельяненко за 35 секунд. Возьмет ли Последний Император реванш за то поражение?

Это будет последний бой в карьере великого русского чемпиона.

5 февраля в главном событии вечера Bellator 290 сойдутся Райан Бейдер и Федор Емельяненко — предметом их спора будет титул чемпиона в тяжелом весе. Это уже вторая встреча бойцов — в первом поединке американец сенсационно уложил россиянина всего за 35 секунд. Бой начнется примерно в 05.00 по московскому времени на арене The Forum в Инглвуде, Калифорния.

Где смотреть трансляцию боя Бейдер — Емельяненко?

На данный момент информации о прямом эфире для России нет.

Райан Бейдер

Американский боец удивил весь мир, в январе 2019 года отправив Последнего Императора в нокаут всего за 35 секунд. Позже выяснилось, что Федор вышел на бой не в лучшей форме, но заслуга Бейдера от этого не казалась меньше.

Однако чем больше проходило времени, тем больше поклонники убеждались в везении Райана. Во-первых, уже следующий поединок против Чейка Конго американцу завершить в свою пользу не удалось — бой был признан несостоявшимся из-за тычка Бейдера в глаз противнику. Позднее Райан был нещадно избит учеником Федора, Вадимом Немковым — россиянину для мести за учителя потребовалось всего восемь минут.

В будущем американец чуть исправил положение: выиграл три боя из четырех. Но за каждую свою победу Райан страдал — все три поединка завершились судейским решением. А вот единственное поражение за эти четыре поединка получилось разгромным — Кори Андерсон расправился с соотечественником всего за 51 секунду.

Последний бой Райан провел в мае 2022 года, победив в реванше все того же Чейка Конго. Теперь он фаворит против Федора, которого ярко победил в первом поединке и который старше на семь лет. Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила успех американца котировкой 1.64, это примерно 58% вероятности.

Федор Емельяненко

Федор действительно провел очень плохой первый бой против Бейдера, но если верить СМИ, тогда он вышел не в оптимальной форме. Отчасти в это можно поверить, ведь позднее в том же 2019 году Император отправил в нокаут экс-чемпиона UFC Куинтона Джексона — куда более именитого парня, чем Райан.

Но дальше возникла проблема: в пандемию Федор отказался от выступлений и весь 2020 год провел без боев. А в 2021 году он подрался только один раз — за две минуты отправил отдыхать Тимоти Джонсона.

С тех пор Федор уже полтора года без практики, а с момента его последней встречи с Бейдером прошла, кажется, вечность. Получится ли у него взять реванш за унизительное поражение? Эксперты предполагают, что нет, поэтому дают на победу Императора котировку 2.35, или 40%.

Возможна ли ничья?

В карьере Бейдера и Емельяненко не было ничейных боев. Однако оба по разу провели незаконченные поединки, так что все может быть. Мирный исход можно взять за 60.0, это 1% вероятности.