Кубок мира в Европе, Португалия — самая результативная команда турнира. Спецставки на ЧМ
Чемпионат мира по футболу близится к финалу, в турнире остались всего восемь команд. По этой причине выбирать победителя или призеров становится легче. Будет ли у Роналду медаль ЧМ? Какая команда станет лучшей из Европы? Спешим рассказать.
Франция пройдет дальше Португалии и Англии?
9 и 10 декабря на турнире состоятся четвертьфинальные матчи. Из восьми оставшихся участников пять представляют Европу. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшего результата среди команд УЕФА добьется Франция — на это можно поставить с коэффициентом 2.85. Немного от нее отстает Португалия (3.30), которой в 1/4 достался, возможно, самый удобный соперник — Марокко. Криштиану и Ко дойдут минимум до полуфинала?
Третья по шансам — Англия (3.50), которой предстоит сыграть в четвертьфинале как раз с Францией. На четвертом месте — Нидерланды (11.0). «Оранье» нужно поломать голову, как остановить Лионеля Месси. Самые мизерные шансы у Хорватии — вице-чемпионы мира совсем скоро встретятся с Бразилией (15.0).
Португалия — вне конкуренции по забитым мячам?
Чемпионы Европы-2016 на этом чемпионате мира играют очень результативно — в 1/8 финала отправили в ворота Швейцарии шесть мячей. Гол Рафаэла Леау стал для Португалии 12-м на турнире. Столько же забила Англия, но ее путь на турнире может быть короче, чем португальский — «Трем львам» играть в четвертьфинале с Францией, а Криштиану и Ко — с Марокко. На то, что коллектив Фернанду Сантуша забьет больше всех на мундиале, котировка — 1.90. Коэффициент на Англию — 3.00.
Третьей идет Франция, у которой в зачете пока девять голов. Если считаете, что Мбаппе подправит «Трехцветным» статистику, возьмите успех действующих чемпионов мира за 5.50. За 23.0 идет Бразилия (сейчас — семь забитых мячей), за 40.0 — Аргентина (тоже семь).
Бразилия или Аргентина увезут трофей в Южную Америку?
Несмотря на то что в сетке остались всего две команды, представляющие КОНМЕБОЛ, у них хорошие шансы привезти трофей чемпионов мира на континент. Поставить на победу Бразилии или Аргентины в турнире можно за 2.04. Но не забывайте, что в финал выйдет максимум одна из этих сборных — их пути могут пересечься в 1/2.
На победу команды из Европы можно поставить за 1.83. Не исключено, что финал может быть между командами с этого континента. В одной половине Англии, Франции и Португалии может помешать только Марокко, а во второй латиноамериканцев постараются остановить Хорватия и Нидерланды.
Самый маловероятный вариант — успех марокканцев как единственных оставшихся представителей Африки. На это котировка — 40.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2