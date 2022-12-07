Кубок мира в Европе, Португалия — самая результативная команда турнира. Спецставки на ЧМ

Фанатов ждет еще очень много интересного.

Чемпионат мира по футболу близится к финалу, в турнире остались всего восемь команд. По этой причине выбирать победителя или призеров становится легче. Будет ли у Роналду медаль ЧМ? Какая команда станет лучшей из Европы? Спешим рассказать.

Франция пройдет дальше Португалии и Англии?

9 и 10 декабря на турнире состоятся четвертьфинальные матчи. Из восьми оставшихся участников пять представляют Европу. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшего результата среди команд УЕФА добьется Франция — на это можно поставить с коэффициентом 2.85. Немного от нее отстает Португалия (3.30), которой в 1/4 достался, возможно, самый удобный соперник — Марокко. Криштиану и Ко дойдут минимум до полуфинала?

Третья по шансам — Англия (3.50), которой предстоит сыграть в четвертьфинале как раз с Францией. На четвертом месте — Нидерланды (11.0). «Оранье» нужно поломать голову, как остановить Лионеля Месси. Самые мизерные шансы у Хорватии — вице-чемпионы мира совсем скоро встретятся с Бразилией (15.0).

Португалия — вне конкуренции по забитым мячам?

Чемпионы Европы-2016 на этом чемпионате мира играют очень результативно — в 1/8 финала отправили в ворота Швейцарии шесть мячей. Гол Рафаэла Леау стал для Португалии 12-м на турнире. Столько же забила Англия, но ее путь на турнире может быть короче, чем португальский — «Трем львам» играть в четвертьфинале с Францией, а Криштиану и Ко — с Марокко. На то, что коллектив Фернанду Сантуша забьет больше всех на мундиале, котировка — 1.90. Коэффициент на Англию — 3.00.

Третьей идет Франция, у которой в зачете пока девять голов. Если считаете, что Мбаппе подправит «Трехцветным» статистику, возьмите успех действующих чемпионов мира за 5.50. За 23.0 идет Бразилия (сейчас — семь забитых мячей), за 40.0 — Аргентина (тоже семь).

Бразилия или Аргентина увезут трофей в Южную Америку?

Несмотря на то что в сетке остались всего две команды, представляющие КОНМЕБОЛ, у них хорошие шансы привезти трофей чемпионов мира на континент. Поставить на победу Бразилии или Аргентины в турнире можно за 2.04. Но не забывайте, что в финал выйдет максимум одна из этих сборных — их пути могут пересечься в 1/2.

На победу команды из Европы можно поставить за 1.83. Не исключено, что финал может быть между командами с этого континента. В одной половине Англии, Франции и Португалии может помешать только Марокко, а во второй латиноамериканцев постараются остановить Хорватия и Нидерланды.

Самый маловероятный вариант — успех марокканцев как единственных оставшихся представителей Африки. На это котировка — 40.0.