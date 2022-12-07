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7 декабря, 18:15

Кубок мира в Европе, Португалия — самая результативная команда турнира. Спецставки на ЧМ

Евгений Коростелев
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Фанатов ждет еще очень много интересного.

Чемпионат мира по футболу близится к финалу, в турнире остались всего восемь команд. По этой причине выбирать победителя или призеров становится легче. Будет ли у Роналду медаль ЧМ? Какая команда станет лучшей из Европы? Спешим рассказать.

Франция пройдет дальше Португалии и Англии?

9 и 10 декабря на турнире состоятся четвертьфинальные матчи. Из восьми оставшихся участников пять представляют Европу. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшего результата среди команд УЕФА добьется Франция — на это можно поставить с коэффициентом 2.85. Немного от нее отстает Португалия (3.30), которой в 1/4 достался, возможно, самый удобный соперник — Марокко. Криштиану и Ко дойдут минимум до полуфинала?

Килиан Мбаппе. Мбаппе может превзойти бомбардирский успех Роналдо. Достанут ли его Месси и Ришарлисон в гонке бомбардиров ЧМ?

Третья по шансам — Англия (3.50), которой предстоит сыграть в четвертьфинале как раз с Францией. На четвертом месте — Нидерланды (11.0). «Оранье» нужно поломать голову, как остановить Лионеля Месси. Самые мизерные шансы у Хорватии — вице-чемпионы мира совсем скоро встретятся с Бразилией (15.0).

Португалия — вне конкуренции по забитым мячам?

Чемпионы Европы-2016 на этом чемпионате мира играют очень результативно — в 1/8 финала отправили в ворота Швейцарии шесть мячей. Гол Рафаэла Леау стал для Португалии 12-м на турнире. Столько же забила Англия, но ее путь на турнире может быть короче, чем португальский — «Трем львам» играть в четвертьфинале с Францией, а Криштиану и Ко — с Марокко. На то, что коллектив Фернанду Сантуша забьет больше всех на мундиале, котировка — 1.90. Коэффициент на Англию — 3.00.

Лионель Месси. Бразилия — мощь, Месси — единственная надежда сырой Аргентины. Кто выиграет ЧМ?

Третьей идет Франция, у которой в зачете пока девять голов. Если считаете, что Мбаппе подправит «Трехцветным» статистику, возьмите успех действующих чемпионов мира за 5.50. За 23.0 идет Бразилия (сейчас — семь забитых мячей), за 40.0 — Аргентина (тоже семь).

Бразилия или Аргентина увезут трофей в Южную Америку?

Несмотря на то что в сетке остались всего две команды, представляющие КОНМЕБОЛ, у них хорошие шансы привезти трофей чемпионов мира на континент. Поставить на победу Бразилии или Аргентины в турнире можно за 2.04. Но не забывайте, что в финал выйдет максимум одна из этих сборных — их пути могут пересечься в 1/2.

Криштиану Роналду. Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

На победу команды из Европы можно поставить за 1.83. Не исключено, что финал может быть между командами с этого континента. В одной половине Англии, Франции и Португалии может помешать только Марокко, а во второй латиноамериканцев постараются остановить Хорватия и Нидерланды.

Самый маловероятный вариант — успех марокканцев как единственных оставшихся представителей Африки. На это котировка — 40.0.

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Мбаппе может превзойти бомбардирский успех Роналдо. Достанут ли его Месси и Ришарлисон в гонке бомбардиров ЧМ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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