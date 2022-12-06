Прогнозы на спорт
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

6 декабря, 10:15

Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Португальцу придется выкладываться по-полной.

Криштиану Роналду стал автором нескольких инфобомб во время чемпионата мира в Катаре. Португалец ехал на турнир игроком «Манчестер Юнайтед», но после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал клуб и руководство, контракт был расторгнут.

Криш стал единственным футболистом мундиаля без команды, но претенденты на него нашлись быстро. Сначала появилась информация об интересе английских «Ньюкасла» и «Челси», затем о предложении из-за океана, но в итоге все они, кажется, отпадают.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче против Южной Кореи. Португалия — Швейцария: Роналду и Эмболо ярко стартуют в плей-офф

«Аль-Наср» готов сделать Роналду звездой чемпионата Саудовской Аравии и по совместительству самым высокооплачиваемым футболистом мира. По данным испанской Marca, за 2,5 года в местной лиге Криштиану заработает 500 млн евро (200 млн за сезон). Источник уверяет, что контракт уже подписан, но официально клуб о переходе еще не объявил — скорее всего, это произойдет после ЧМ.

Чего ждать от 37-летнего португальца, если он действительно переберется на Ближний Восток? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили бомбардирские перспективы Криштиану.

Чемпионат Саудовской Аравии стартовал не так давно — до перерыва на чемпионат мира команды сыграли всего по восемь матчей. Это почти треть сезона. «Аль-Наср» идет в трех очках от лидирующего «Аль-Шабаба», но плотность в таблице колоссальная — первое и седьмое места разделяют всего четыре очка.

Альваро Мората. Марокко — Испания: безупречная оборона африканцев дрогнет перед Моратой и Торресом

Такая же ситуация в таблице бомбардиров, где с шестью мячами лидирует бразильский нападающий «Аль-Шабаба» Карлос Карвальо. Второе и третье места занимают его соотечественники из «Аль-Насра» — экс-полузащитник «Бенфики» Андерсон Талиска (пять мячей) и бывший игрок «Баварии» Луис Густаво (4+2).

Аналитики считают, что Криштиану будет по силам ворваться в борьбу за «Золотую бутсу» турнира и отличиться примерно 13 раз. На ТБ 13.5 мяча котировка 1.85, на ТМ 13.5 — тоже 1.85. В этом сезоне у Роналду со статистикой не очень — сделал 6+4 в 24 играх за клуб и сборную. При этом в предыдущие сезоны он неизменно перемахивал отметку в 20 забитых мячей.

Несмотря на жадность до голов, с ассистами у португальца тоже всегда был полный порядок: 14 голевых передач за три полных предыдущих сезона. На то, что в «Аль-Насре» Криштиану будет охотно делиться мячом и станет автором не менее четырех результативных пасов, котировка — 2.03. На ТМ 3.5 — 1.70.

Семен Варламов. Русский вратарь совершил 21 сейв и помог клиенту букмекера выиграть 15 000 000 рублей

Наконец, то, чего не хватает самому Роналду и его фанатам, — голов со штрафных. Праймовый португалец забивал по несколько мячей со стандартов за сезон и обязательно попадал во всевозможные хайлайты. Однако в последние годы он все чаще бьет в стенки и по болельщикам за воротами. За два с половиной года на его счету два реализованных удара, последний — в апреле 2022 года в матче с «Норвичем».

Получится ли у Криштиану снова засверкать в Саудовской Аравии и напомнить, что он — один из лучших исполнителей штрафных в истории? На два и более гола нападающего коэффициент — 1.85, на ТМ 1.5 — тоже 1.85.

8
1
Читайте также
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалия — Швейцария: Роналду и Эмболо ярко стартуют в плей-офф

Блахович — Анкалаев: у России будет еще один чемпион в UFC?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости