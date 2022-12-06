Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?
Криштиану Роналду стал автором нескольких инфобомб во время чемпионата мира в Катаре. Португалец ехал на турнир игроком «Манчестер Юнайтед», но после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал клуб и руководство, контракт был расторгнут.
Криш стал единственным футболистом мундиаля без команды, но претенденты на него нашлись быстро. Сначала появилась информация об интересе английских «Ньюкасла» и «Челси», затем о предложении из-за океана, но в итоге все они, кажется, отпадают.
«Аль-Наср» готов сделать Роналду звездой чемпионата Саудовской Аравии и по совместительству самым высокооплачиваемым футболистом мира. По данным испанской Marca, за 2,5 года в местной лиге Криштиану заработает 500 млн евро (200 млн за сезон). Источник уверяет, что контракт уже подписан, но официально клуб о переходе еще не объявил — скорее всего, это произойдет после ЧМ.
Чего ждать от 37-летнего португальца, если он действительно переберется на Ближний Восток? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили бомбардирские перспективы Криштиану.
Чемпионат Саудовской Аравии стартовал не так давно — до перерыва на чемпионат мира команды сыграли всего по восемь матчей. Это почти треть сезона. «Аль-Наср» идет в трех очках от лидирующего «Аль-Шабаба», но плотность в таблице колоссальная — первое и седьмое места разделяют всего четыре очка.
Такая же ситуация в таблице бомбардиров, где с шестью мячами лидирует бразильский нападающий «Аль-Шабаба» Карлос Карвальо. Второе и третье места занимают его соотечественники из «Аль-Насра» — экс-полузащитник «Бенфики» Андерсон Талиска (пять мячей) и бывший игрок «Баварии» Луис Густаво (4+2).
Аналитики считают, что Криштиану будет по силам ворваться в борьбу за «Золотую бутсу» турнира и отличиться примерно 13 раз. На ТБ 13.5 мяча котировка 1.85, на ТМ 13.5 — тоже 1.85. В этом сезоне у Роналду со статистикой не очень — сделал 6+4 в 24 играх за клуб и сборную. При этом в предыдущие сезоны он неизменно перемахивал отметку в 20 забитых мячей.
Несмотря на жадность до голов, с ассистами у португальца тоже всегда был полный порядок: 14 голевых передач за три полных предыдущих сезона. На то, что в «Аль-Насре» Криштиану будет охотно делиться мячом и станет автором не менее четырех результативных пасов, котировка — 2.03. На ТМ 3.5 — 1.70.
Наконец, то, чего не хватает самому Роналду и его фанатам, — голов со штрафных. Праймовый португалец забивал по несколько мячей со стандартов за сезон и обязательно попадал во всевозможные хайлайты. Однако в последние годы он все чаще бьет в стенки и по болельщикам за воротами. За два с половиной года на его счету два реализованных удара, последний — в апреле 2022 года в матче с «Норвичем».
Получится ли у Криштиану снова засверкать в Саудовской Аравии и напомнить, что он — один из лучших исполнителей штрафных в истории? На два и более гола нападающего коэффициент — 1.85, на ТМ 1.5 — тоже 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2