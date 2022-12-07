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Сегодня, 10:15

Бразилия — мощь, Месси — единственная надежда сырой Аргентины. Кто выиграет ЧМ?

Евгений Коростелев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду тоже приблизился к трофею.

На чемпионате мира по футболу в Катаре осталось сыграть всего восемь матчей. 9 и 10 декабря состоятся четвертьфиналы — претендентов на титул будет всего четыре. Но кто же все-таки поднимет самый вожделенный футбольный трофей в мире? «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разбираются, чьи шансы на победу самые высокие.

Аргентину спасает только Месси, а Португалия справляется даже без Роналду

Хотя команды преодолели уже больше половины дистанции, фаворит остался прежним. Перед началом мундиаля Бразилия лидировала с небольшим отрывом от Аргентины и Франции, однако по итогам 1/8 финала ее преимущество значительно выросло. Аналитики выставили на триумф пентакампеонов коэффициент 2.85.

Королевское положение команды Тите оправдано. Бразилия в Катаре играет так, будто у нее нет слабых мест, и это при условии достаточного количества травм — на разных отрезках турнира в лазарете находились до пяти футболистов. Особенно впечатляет игра «Селесао» в защите: в четырех матчах команда пропустила всего два мяча — один в ничего не значащей встрече с Камеруном, и еще один после рикошета в поединке с Южной Кореей при счете 4:0. Когда бразильцы максимально собраны, до их ворот почти не дойти — Швейцария и Сербия подтвердят.

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При этом атака остается визитной карточкой пентакампеонов. Ришарлисон, Неймар, Рафинья, Винисиус и остальные устраивают такие танцы с мячом в штрафной и на подступах к ней, что у соперников кружится голова. Да и выглядит это все максимально эстетично и вкусно.

Основным конкурентом Бразилии после 1/8 стала Франция (5.00). Действующие чемпионы мира разорвали Польшу (3:1), а блистал в этом матче Мбаппе (2+1). При этом нельзя сказать, что игра команды Дидье Дешама держится исключительно на нем. Есть еще и Гризманн, который в Катаре играет на всех позициях сразу. Причем на высочайшем уровне и без промахов — успевает и впереди, и у своих ворот. Остальные тоже не проседают ниже своего уровня.

В топ-3 фаворитов кое-как удерживается Аргентина (7.00). И делает она это исключительно благодаря Месси. Лео изо всех сил тащит партнеров, которые будто сопротивляются этому. На счету нападающего «ПСЖ» три гола и ассист — он включается в самые необходимые моменты матчей, когда весы качаются из стороны в сторону. Без лидера и капитана «Альбиселесте» несомненно производила бы жалкое впечатление. Хотя даже с ним скромная Австралия была обыграна на тоненького (2:1).

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На четвертом месте пробудившаяся после провальной Лиги наций Англия (7.50). Гарет Саутгейт будто специально понизил уровень ожиданий от выступления команды, чтобы каждая победа на ЧМ вызывала у фанатов восторг. Пока «Три льва» идут очень уверенно: разгромили Иран (6:2), Уэльс и Сенегал (по 3:0) и сыграли вничью с США (0:0). Но стоит отметить, что это все же соперники не топ-уровня. Говорить о превосходной готовности англичан к турниру можно будет только в случае победы над Францией в 1/4.

Вровень с Англией идет Португалия (7.50). Команда, которую на протяжении двух недель окутывают скандалы на тему Криштиану Роналду, очень неплохо справляется с давлением. Чемпионы Европы-2016 одними из первых вышли в плей-офф, а в 1/8 забили шесть мячей недурно смотревшейся Швейцарии. Причем сделали это, по сути, без главной звезды — Роналду вышел на последние 15 минут уже при счете 5:1.

За 20.0 можно взять итоговый успех Нидерландов. Такой высокий коэффициент связан с тем, что в 1/4 им играть с Аргентиной, а далее, скорее всего, с Бразилией. При этом «Оранье» в каком-то смысле можно назвать темной лошадкой турнира — к ним меньше всего внимания среди топ-сборных. А ведь команда Луи ван Гала не проигрывает уже 19 матчей подряд и без лишних нервов добралась до четвертьфинала. В атаке зажигают Коди Гакпо и Мемфис Депай, но главная звезда — неожиданно Дензел Думфрис. Закрывающий весь правый фланг защитник «Интера» в одиночку уничтожил сборную США (3:1) и на протяжении всего турнира ничего не позволяет в своей зоне соперникам.

Криштиану Роналду. Кажется, Роналду едет в Саудовскую Аравию. Что он покажет за 200 млн евро в год?

Котировка 40.0 выставлена на главную сенсацию турнира — команду Марокко. На групповом этапе африканцы перебороли Бельгию (2:0), Канаду (2:1) и не поддались Хорватии (0:0), а в 1/8 по пенальти выбили Испанию. У «Атласских львов» — лучшая оборона мундиаля. За четыре матча они пропустили всего один мяч, и тот забили в свои ворота. Португалии будет непросто пробить соперника в четвертьфинале.

Замыкает список Хорватия (42.0). Вице-чемпионы мира-2018 чудом не проиграли в матче за выход из группы Бельгии (0:0), а затем только в серии 11-метровых прошли Японию. Состав «Шашечных» не изобилует топ-игроками, да и вся команда в целом не показывает какой-то выдающийся футбол. Учитывая, что в следующем раунде обидчикам сборной России играть с Бразилией, вероятно, это и будет их остановка на ЧМ.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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