Мбаппе может превзойти бомбардирский успех Роналдо. Достанут ли его Месси и Ришарлисон в гонке бомбардиров ЧМ?
Чемпионат мира по футболу в Катаре заходит на финальный круг — командам осталось сделать три шага по направлению к трофею. Матчи и результаты приковывают интерес, однако есть и локальные сражения, за которым также любопытно наблюдать. Например, бомбардирская битва между Мбаппе и Месси, Ришарлисоном, Рэшфордом и другими.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы игроков на «Золотую бутсу».
Дотянется ли Мбаппе до лучшего результата ХХI века?
Нападающий сборной Франции впечатляет — в четырех неполных матчах он забил уже пять мячей. В 1/8 финала дерзость Килиана прочувствовали поляки — получили от него два мяча. Причем оба получились очень сочными.
В результате Мбаппе оторвался от большой группы преследователей — сразу у семи игроков по три гола. На то, что именно нападающий «ПСЖ» выиграет гонку бомбардиров, котировка — 1.65.
Однако можно рассмотреть и другие варианты для ставки на талантливого француза. Например, взять условие, что он повторит результат Роналдо на ЧМ-2002. 20 лет назад на турнире в Южной Корее и Японии Зубастик забил восемь мячей, что остается рекордом ХХI века. Положит ли Килиан столько же? На ТБ 7.5 мяча коэффициент — 7.00.
У кого лучшие шансы опередить Мбаппе?
Эксперты предполагают, что побороться с Килианом все еще может Ришарлисон. Однако это больше связано не с его удивительными навыками, а с мощью сборной Бразилии и ее относительно простом пути до финала. В 1/4 пентакампеоны сыграют с Хорватией, и у нападающего «Тоттенхэма» точно возникнут возможности забить четвертый и пятый мячи на турнире. Его успех в гонке бомбардиров оценен котировкой 11.0.
Почти вплотную к нему расположился Месси (13.0). Лео отличился в трех матчах мундиаля из четырех, а еще не забил пенальти в ворота Польши. Аргентинец тащит сборную и часто берет игру на себя, поэтому находится в более выгодном положении, чем Мбаппе и Ришарлисон — они чуть больше зависимы от партнеров.
За 20.0 идет триумф Оливье Жиру. Форвард сборной Франции забил потрясающий по красоте мяч через себя в ворота Польши, но судьи его не засчитали — якобы чуть раньше прозвучал свисток. В итоге у нападающего «Милана» осталось три гола.
Есть еще надежда забрать «Золотую бутсу» ЧМ у Букайо Сака и Гонсалу Рамуша (25.0). Причем португалец забил все три мяча в одном матче — в 1/8 против Швейцарии. Правда, прежде у него было не так много возможностей отличиться — в трех предыдущих матчах он получил всего 12 минут на поле. Выходит, на гол ему нужно меньше других игроков турнира — всего 28 минут. С такой скорострельностью он вполне может нагнать Мбаппе, тем более Португалии играть с более-менее скромной командой Марокко.
Шансы остальных игроков выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2