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7 декабря, 14:15

Мбаппе может превзойти бомбардирский успех Роналдо. Достанут ли его Месси и Ришарлисон в гонке бомбардиров ЧМ?

Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
У Килиана приличный отрыв.

Чемпионат мира по футболу в Катаре заходит на финальный круг — командам осталось сделать три шага по направлению к трофею. Матчи и результаты приковывают интерес, однако есть и локальные сражения, за которым также любопытно наблюдать. Например, бомбардирская битва между Мбаппе и Месси, Ришарлисоном, Рэшфордом и другими.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы игроков на «Золотую бутсу».

Дотянется ли Мбаппе до лучшего результата ХХI века?

Нападающий сборной Франции впечатляет — в четырех неполных матчах он забил уже пять мячей. В 1/8 финала дерзость Килиана прочувствовали поляки — получили от него два мяча. Причем оба получились очень сочными.

В результате Мбаппе оторвался от большой группы преследователей — сразу у семи игроков по три гола. На то, что именно нападающий «ПСЖ» выиграет гонку бомбардиров, котировка — 1.65.

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Однако можно рассмотреть и другие варианты для ставки на талантливого француза. Например, взять условие, что он повторит результат Роналдо на ЧМ-2002. 20 лет назад на турнире в Южной Корее и Японии Зубастик забил восемь мячей, что остается рекордом ХХI века. Положит ли Килиан столько же? На ТБ 7.5 мяча коэффициент — 7.00.

У кого лучшие шансы опередить Мбаппе?

Эксперты предполагают, что побороться с Килианом все еще может Ришарлисон. Однако это больше связано не с его удивительными навыками, а с мощью сборной Бразилии и ее относительно простом пути до финала. В 1/4 пентакампеоны сыграют с Хорватией, и у нападающего «Тоттенхэма» точно возникнут возможности забить четвертый и пятый мячи на турнире. Его успех в гонке бомбардиров оценен котировкой 11.0.

Почти вплотную к нему расположился Месси (13.0). Лео отличился в трех матчах мундиаля из четырех, а еще не забил пенальти в ворота Польши. Аргентинец тащит сборную и часто берет игру на себя, поэтому находится в более выгодном положении, чем Мбаппе и Ришарлисон — они чуть больше зависимы от партнеров.

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За 20.0 идет триумф Оливье Жиру. Форвард сборной Франции забил потрясающий по красоте мяч через себя в ворота Польши, но судьи его не засчитали — якобы чуть раньше прозвучал свисток. В итоге у нападающего «Милана» осталось три гола.

Есть еще надежда забрать «Золотую бутсу» ЧМ у Букайо Сака и Гонсалу Рамуша (25.0). Причем португалец забил все три мяча в одном матче — в 1/8 против Швейцарии. Правда, прежде у него было не так много возможностей отличиться — в трех предыдущих матчах он получил всего 12 минут на поле. Выходит, на гол ему нужно меньше других игроков турнира — всего 28 минут. С такой скорострельностью он вполне может нагнать Мбаппе, тем более Португалии играть с более-менее скромной командой Марокко.

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Шансы остальных игроков выглядят следующим образом:

  • Маркус Рэшфорд — 30.0 (три гола);

  • Коди Гакпо — 35.0 (три);

  • Харри Кейн и Неймар — 50.0 (по одному);

  • Криштиану Роналду — 100 (один).

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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