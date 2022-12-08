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Сегодня, 13:00

Рустем Акмалов: «С программой лояльности играть в БЕТСИТИ стало еще интереснее»

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Директор департамента маркетинга БЕТСИТИ Рустем Акмалов.
Фото РБ
Директор по маркетингу букмекерской компании БЕТСИТИ — о программе лояльности.

— В мае букмекерская компания БЕТСИТИ запустила программу лояльности. Что вас вдохновило на ее создание?

— Мы очень ценим наших клиентов и хотим, чтобы им было еще интереснее играть в БЕТСИТИ. Запуск программы лояльности стал выражением благодарности игрокам за выбор БЕТСИТИ в качестве своего букмекера.

— Программа лояльности в том или ином виде есть у большинства букмекеров. В чем уникальность вашей программы?

— Программа лояльности БЕТСИТИ не требует от игроков ставок по высоким коэффициентам — достаточно делать ставки от 1.20. Пожалуй, это одна из самых доступных механик на рынке. Клиентам не нужно пересматривать стиль игры и идти на излишние для них риски. Таким образом, они могут придерживаться своей излюбленной стратегии и получать ежемесячный кешбэк до 10 процентов. Особенно отмечу, что мы не ограничиваем сумму кешбэка — игрок может получить любой фрибет, хоть миллион рублей.

— Ждать ли игрокам каких-то сюрпризов в будущем?

— Разрабатывая программу лояльности, мы выбрали такой вариант реализации, который позволит в дальнейшем внедрять дополнительные фишки. За счет этого наши игроки смогут получать еще больше бонусов. Уверены, программа лояльности приятно дополнит игру по лучшим коэффициентам в БЕТСИТИ.

У нас получилась классная акция, которая добавила игрокам БЕТСИТИ больше приятных эмоций.

Источник: Sport24

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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