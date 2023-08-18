Дзюба травмирован, Изидор — на чемоданах во Францию. Как быть «Локомотиву» в Краснодаре?
19 августа в пятом туре чемпионата России лидирующий в таблице «Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 19.15 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 19 августа 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Краснодар» в пятом матче подряд наберет три очка. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.89, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (24%), успех «Локо» — за 3.93 (24%).
Считаете, что москвичи удачно съездят на юг? Вариант «Локо» не проиграет» предложен за 1.96.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35. Три из четырех очных матчей между командами в прошлом сезоне получились «верховыми».
Высока вероятность увидеть обмен голами: условие «обе забьют» идет за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.
На то, что счет откроет «Локомотив», котировка — 2.44. На «Краснодар» предложено поставить за 1.65, на отсутствие голов — за 11.5.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:
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«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 19 августа 2023 года
Московский «Локомотив» перед игрой пятого тура против «Краснодара» оказался в непростом положении. Артем Дзюба, в легкой зависимости от которого после матча с «Крыльями» признался Лукас Фассон, похоже, снова не выйдет на поле. Поклонник каверзных вопросов и обладатель черного пояса по юмору получил повреждение еще в Самаре и спустя неделю, по данным медиа, не восстановился.
Под вопросом настрой на игру Вильсона Изидора. Француз в полном порядке физически, но информация о готовящемся переходе в «Марсель» могла нанести ему эмоциональный ущерб. Сообщается, что нападающий вернется на родину за 6-7 млн евро и подпишет контракт с новым клубом уже в ближайшие дни. А значит, высока вероятность, что с «Краснодаром» он также не сыграет. Итого у «Локо» минус два важных игрока в атаке.
Они бы очень пригодились против команды Ивича, потому что серб выстроил на данный момент самую качественную оборону в чемпионате России. В четырех матчах «Краснодар» пропустил всего один мяч — от «Динамо» в первом туре (3:1). После этого «быки» не позволили забить «Сочи» (2:0), «НН» (1:0) и «Оренбургу» (2:0).
Классная игра у своих ворот — залог успеха хозяев предстоящего матча. Перед уик-эндом они возглавляют таблицу и вряд ли хотят сдать позицию. Учитывая, что «Локо» в трех последних играх не забивал больше одного мяча, а в предыдущих семи встречах в «Краснодаре» не знает побед, Личка и компания имеют все шансы продлить удачную серию.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Без Дзюбы «Локомотив» не слишком хорош. Без Артема и Изидора его представить тем более непросто. В прошлом туре с «Крыльями» «Локо» выглядел очень тяжело впереди и нанес всего два удара по воротам самарцев, чудом отыгравшись на последней минуте добавленного времени. Россиянин в той игре не вышел, француз появился только на 54-й минуте. Сейчас его наверняка поберегут, чтобы не сорвать сделку с «Марселем».
«Краснодар» играет осторожно, но это не мешает ему добиваться целей в каждом конкретном матче. К слову, то же самое произошло в семи предыдущих домашних матчах с «Локомотивом» — в шести «быки» победили (пять раз всухую) и один раз сыграли вничью. Сейчас по возможностям и форме они должны быть ближе к первому варианту.
Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0