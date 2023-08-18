Москвичам предстоит что-то придумать против сильнейшей защиты в лиге.

19 августа в пятом туре чемпионата России лидирующий в таблице «Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 19.15 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 19 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Краснодар» в пятом матче подряд наберет три очка. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.89, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (24%), успех «Локо» — за 3.93 (24%).

Считаете, что москвичи удачно съездят на юг? Вариант «Локо» не проиграет» предложен за 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35. Три из четырех очных матчей между командами в прошлом сезоне получились «верховыми».

Высока вероятность увидеть обмен голами: условие «обе забьют» идет за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.

На то, что счет откроет «Локомотив», котировка — 2.44. На «Краснодар» предложено поставить за 1.65, на отсутствие голов — за 11.5.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

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«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 19 августа 2023 года

Московский «Локомотив» перед игрой пятого тура против «Краснодара» оказался в непростом положении. Артем Дзюба, в легкой зависимости от которого после матча с «Крыльями» признался Лукас Фассон, похоже, снова не выйдет на поле. Поклонник каверзных вопросов и обладатель черного пояса по юмору получил повреждение еще в Самаре и спустя неделю, по данным медиа, не восстановился.

Под вопросом настрой на игру Вильсона Изидора. Француз в полном порядке физически, но информация о готовящемся переходе в «Марсель» могла нанести ему эмоциональный ущерб. Сообщается, что нападающий вернется на родину за 6-7 млн евро и подпишет контракт с новым клубом уже в ближайшие дни. А значит, высока вероятность, что с «Краснодаром» он также не сыграет. Итого у «Локо» минус два важных игрока в атаке.

Они бы очень пригодились против команды Ивича, потому что серб выстроил на данный момент самую качественную оборону в чемпионате России. В четырех матчах «Краснодар» пропустил всего один мяч — от «Динамо» в первом туре (3:1). После этого «быки» не позволили забить «Сочи» (2:0), «НН» (1:0) и «Оренбургу» (2:0).

Классная игра у своих ворот — залог успеха хозяев предстоящего матча. Перед уик-эндом они возглавляют таблицу и вряд ли хотят сдать позицию. Учитывая, что «Локо» в трех последних играх не забивал больше одного мяча, а в предыдущих семи встречах в «Краснодаре» не знает побед, Личка и компания имеют все шансы продлить удачную серию.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Без Дзюбы «Локомотив» не слишком хорош. Без Артема и Изидора его представить тем более непросто. В прошлом туре с «Крыльями» «Локо» выглядел очень тяжело впереди и нанес всего два удара по воротам самарцев, чудом отыгравшись на последней минуте добавленного времени. Россиянин в той игре не вышел, француз появился только на 54-й минуте. Сейчас его наверняка поберегут, чтобы не сорвать сделку с «Марселем».

«Краснодар» играет осторожно, но это не мешает ему добиваться целей в каждом конкретном матче. К слову, то же самое произошло в семи предыдущих домашних матчах с «Локомотивом» — в шести «быки» победили (пять раз всухую) и один раз сыграли вничью. Сейчас по возможностям и форме они должны быть ближе к первому варианту.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» за 1.89.

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