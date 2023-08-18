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Дзюба травмирован, Изидор — на чемоданах во Францию. Как быть «Локомотиву» в Краснодаре?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 19 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Вильсон Изидор.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Москвичам предстоит что-то придумать против сильнейшей защиты в лиге.

19 августа в пятом туре чемпионата России лидирующий в таблице «Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 19.15 мск. Главный арбитр — Евгений Кукуляк.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 19 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Краснодар» в пятом матче подряд наберет три очка. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.89, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (24%), успех «Локо» — за 3.93 (24%).

Считаете, что москвичи удачно съездят на юг? Вариант «Локо» не проиграет» предложен за 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35. Три из четырех очных матчей между командами в прошлом сезоне получились «верховыми».

Высока вероятность увидеть обмен голами: условие «обе забьют» идет за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.

 
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На то, что счет откроет «Локомотив», котировка — 2.44. На «Краснодар» предложено поставить за 1.65, на отсутствие голов — за 11.5.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве хозяев:

  • ничья 1:1 — 7.00;

  • 2:1 в пользу «Краснодара» — 7.75;

  • 2:0 — 9.25.

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«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 19 августа 2023 года

Московский «Локомотив» перед игрой пятого тура против «Краснодара» оказался в непростом положении. Артем Дзюба, в легкой зависимости от которого после матча с «Крыльями» признался Лукас Фассон, похоже, снова не выйдет на поле. Поклонник каверзных вопросов и обладатель черного пояса по юмору получил повреждение еще в Самаре и спустя неделю, по данным медиа, не восстановился.

 
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Под вопросом настрой на игру Вильсона Изидора. Француз в полном порядке физически, но информация о готовящемся переходе в «Марсель» могла нанести ему эмоциональный ущерб. Сообщается, что нападающий вернется на родину за 6-7 млн евро и подпишет контракт с новым клубом уже в ближайшие дни. А значит, высока вероятность, что с «Краснодаром» он также не сыграет. Итого у «Локо» минус два важных игрока в атаке.

Они бы очень пригодились против команды Ивича, потому что серб выстроил на данный момент самую качественную оборону в чемпионате России. В четырех матчах «Краснодар» пропустил всего один мяч — от «Динамо» в первом туре (3:1). После этого «быки» не позволили забить «Сочи» (2:0), «НН» (1:0) и «Оренбургу» (2:0).

Классная игра у своих ворот — залог успеха хозяев предстоящего матча. Перед уик-эндом они возглавляют таблицу и вряд ли хотят сдать позицию. Учитывая, что «Локо» в трех последних играх не забивал больше одного мяча, а в предыдущих семи встречах в «Краснодаре» не знает побед, Личка и компания имеют все шансы продлить удачную серию.

 
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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Без Дзюбы «Локомотив» не слишком хорош. Без Артема и Изидора его представить тем более непросто. В прошлом туре с «Крыльями» «Локо» выглядел очень тяжело впереди и нанес всего два удара по воротам самарцев, чудом отыгравшись на последней минуте добавленного времени. Россиянин в той игре не вышел, француз появился только на 54-й минуте. Сейчас его наверняка поберегут, чтобы не сорвать сделку с «Марселем».

«Краснодар» играет осторожно, но это не мешает ему добиваться целей в каждом конкретном матче. К слову, то же самое произошло в семи предыдущих домашних матчах с «Локомотивом» — в шести «быки» победили (пять раз всухую) и один раз сыграли вничью. Сейчас по возможностям и форме они должны быть ближе к первому варианту.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» за 1.89.

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ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Урал
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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