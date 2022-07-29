Москвичи редко покидают Петербург без голов.

«Зенит» и «Локомотив» — главная вывеска третьего тура РПЛ. Команды сыграют 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Игра начнется в 17.30 по московскому времени, главный арбитр — Сергей Карасев. За полчаса до стартового свистка начнется прямая трансляция на сайте matchtv.ru, также встречу покажет телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 июля 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Зенит» — серьезный фаворит: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.35, это примерно 73% вероятности. Успех «Локомотива» — самый малореальный исход встречи — идет с котировкой 8.60 (11%). Ничья оценена в 5.60 (16%).

В прошлом сезоне игра первого круга между командами получилась жаркой и закончилась вничью 1:1. Также в матче было два удаления и пенальти. Ждете такого же огня на этот раз? Поставить на 11-метровый можно за 2.35, обратный рынок оценен в 1.55.

Удаление идет с коэффициентом 2.95, «красной карточки не будет» — за 1.35.

Также в прошлом сезоне игры между соперниками получались результативными: и в первом, и во втором круге отличились обе команды. Эта ставка на предстоящий матч доступна за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.

«Локомотив» не проиграет" можно взять за 3.40.

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 июля 2022 года

«Зенит» — главный фаворит РПЛ, но неожиданно потерял очки в первом туре: сыграл вничью с «Химками» (1:1). Впрочем, уже во втором матче сине-бело-голубые показали мощь — уничтожили «Крылья Советов» со счетом 3:0. Особенно здорово в матче с самарцами выглядел Андрей Мостовой: оформил дубль и стал лучшим игроком матча.

«Локомотив» еще ни разу не победил в сезоне-2022/23. Железнодорожники дважды сыграли вничью: в первом туре с «Нижним Новгородом» (1:1), во втором — с «Ростовом» (2:2). Атака красно-зеленых выглядит неплохо, но в защите есть явные проблемы. 18-летний вратарь Даниил Худяков ворвался в основу, но за два матча допустил немало ошибок. В игре с ростовчанами неудачно вышел на перехват и привез второй мяч, против «Нижнего» не сделал ни одного сейва и пропустил после единственного удара соперника.

Ждете много голов? Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч можно оформить с котировкой 2.30, ТМ 3.5 — за 1.61.

«Локомотив» пока не выглядит адекватным конкурентом «Зениту» — слишком много проблем в обороне: в последних десяти играх в чемпионате железнодорожники не пропустили всего в двух. Плюс обидно потеряли защитника Лукаса Фассона. Бразильский новичок обошелся клубу в 3 млн евро, но провел два матча в РПЛ и надолго травмировался. У бразильца диагностировали разрыв крестообразных связок. Также вылетел нападающий Рифат Жемалетдинов. Он сломался еще до начала сезона и, вероятно, пропустит всю первую часть чемпионата.

У «Зенита» после матча с «Крыльями» тоже есть проблемы с составом — повреждения получили Далер Кузяев и Клаудиньо. Участие обоих под вопросом. Если россиянин, скорее всего, выбыл на несколько недель, то бразилец имеет шанс сыграть с «Локо». По словам Сергея Семака, у него случился спазм.

Но даже без них сине-бело-голубые имеют приличную глубину состава, чтобы практически без потери в качестве заменить выбывших игроков. «Локо» такой заявкой не обладает, а особенно болезненный дефицит испытывает в обороне, где потеря Фассона может стать очень серьезной. В основном в Черкизове собрались молодые футболисты: средний возраст команды — всего 23.1 года.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив» 30 июля 2022 года

Конечно, «Зенит» — огромный фаворит, но у «Локомотива» даже с проблемами в обороне остается классная атака. Нападающие железнодорожников уже неплохо проявили себя в этом сезоне плюс стабильно забивали в прошлом. Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Джирано Керк и Антон Миранчук вполне способны вскрыть соперника. Тем более даже «Химки» доставили питерцам много проблем — нанесли больше ударов (семь против шести, по три в створ), чем команда Семака, и обошли по xG (1.08 против 0.43).

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.