«Зенит» — «Локомотив»: Изидор сыграет с чемпионом по бразильской системе
«Зенит» и «Локомотив» — главная вывеска третьего тура РПЛ. Команды сыграют 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Игра начнется в 17.30 по московскому времени, главный арбитр — Сергей Карасев. За полчаса до стартового свистка начнется прямая трансляция на сайте matchtv.ru, также встречу покажет телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 30 июля 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Зенит» — серьезный фаворит: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.35, это примерно 73% вероятности. Успех «Локомотива» — самый малореальный исход встречи — идет с котировкой 8.60 (11%). Ничья оценена в 5.60 (16%).
В прошлом сезоне игра первого круга между командами получилась жаркой и закончилась вничью 1:1. Также в матче было два удаления и пенальти. Ждете такого же огня на этот раз? Поставить на 11-метровый можно за 2.35, обратный рынок оценен в 1.55.
Удаление идет с коэффициентом 2.95, «красной карточки не будет» — за 1.35.
Также в прошлом сезоне игры между соперниками получались результативными: и в первом, и во втором круге отличились обе команды. Эта ставка на предстоящий матч доступна за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.
«Локомотив» не проиграет" можно взять за 3.40.
«Зенит» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 июля 2022 года
«Зенит» — главный фаворит РПЛ, но неожиданно потерял очки в первом туре: сыграл вничью с «Химками» (1:1). Впрочем, уже во втором матче сине-бело-голубые показали мощь — уничтожили «Крылья Советов» со счетом 3:0. Особенно здорово в матче с самарцами выглядел Андрей Мостовой: оформил дубль и стал лучшим игроком матча.
«Локомотив» еще ни разу не победил в сезоне-2022/23. Железнодорожники дважды сыграли вничью: в первом туре с «Нижним Новгородом» (1:1), во втором — с «Ростовом» (2:2). Атака красно-зеленых выглядит неплохо, но в защите есть явные проблемы. 18-летний вратарь Даниил Худяков ворвался в основу, но за два матча допустил немало ошибок. В игре с ростовчанами неудачно вышел на перехват и привез второй мяч, против «Нижнего» не сделал ни одного сейва и пропустил после единственного удара соперника.
Ждете много голов? Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч можно оформить с котировкой 2.30, ТМ 3.5 — за 1.61.
«Локомотив» пока не выглядит адекватным конкурентом «Зениту» — слишком много проблем в обороне: в последних десяти играх в чемпионате железнодорожники не пропустили всего в двух. Плюс обидно потеряли защитника Лукаса Фассона. Бразильский новичок обошелся клубу в 3 млн евро, но провел два матча в РПЛ и надолго травмировался. У бразильца диагностировали разрыв крестообразных связок. Также вылетел нападающий Рифат Жемалетдинов. Он сломался еще до начала сезона и, вероятно, пропустит всю первую часть чемпионата.
У «Зенита» после матча с «Крыльями» тоже есть проблемы с составом — повреждения получили Далер Кузяев и Клаудиньо. Участие обоих под вопросом. Если россиянин, скорее всего, выбыл на несколько недель, то бразилец имеет шанс сыграть с «Локо». По словам Сергея Семака, у него случился спазм.
Но даже без них сине-бело-голубые имеют приличную глубину состава, чтобы практически без потери в качестве заменить выбывших игроков. «Локо» такой заявкой не обладает, а особенно болезненный дефицит испытывает в обороне, где потеря Фассона может стать очень серьезной. В основном в Черкизове собрались молодые футболисты: средний возраст команды — всего 23.1 года.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив» 30 июля 2022 года
Конечно, «Зенит» — огромный фаворит, но у «Локомотива» даже с проблемами в обороне остается классная атака. Нападающие железнодорожников уже неплохо проявили себя в этом сезоне плюс стабильно забивали в прошлом. Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Джирано Керк и Антон Миранчук вполне способны вскрыть соперника. Тем более даже «Химки» доставили питерцам много проблем — нанесли больше ударов (семь против шести, по три в створ), чем команда Семака, и обошли по xG (1.08 против 0.43).
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1