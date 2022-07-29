«Ливерпуль» потерял ключевого игрока перед матчем за Суперкубок. Трофей снова достанется «Сити»?

Красные не побеждали с 2006 года.

Конец июля в европейском футболе получается очень насыщенным на топовые матчи. В Германии за Суперкубок сразятся «Лейпциг» и «Бавария», во Франции — «Нант» и «ПСЖ». Но самый яркий поединок ожидается в Англии, где чемпион «Манчестер Сити» встретится с главным антагонистом — «Ливерпулем».

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Когда состоится и где смотреть матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Традиционно финалы кубковых соревнований в Англии принимает легендарный «Уэмбли», но Суперкубок между «Ливерпулем» и «Сити» стал исключением. Из-за финала женского чемпионата Европы игру в этом году примет стадион «Кинг Пауэр» в Лестере, начало встречи — в 19.00 по московскому времени. В России посмотреть ее не получится. А обслужит встречу арбитр Крэйг Поусон.

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С приходом в «Ливерпуль» Юргена Клоппа красные стали одной из самых стабильных команд Англии, а противостояние немца с Пепом Гвардиолой получило статус не менее принципиального и исторически важного, чем когда-то было у Фергюсона и Венгера. Тренеры постоянно подкалывают друг друга свежими идеями и хитростями на поле, но всегда остаются уважительны по отношению к оппоненту.

За матчами мерсисайдцев и «горожан» всегда интересно наблюдать, а особенно за теми, важность которых зашкаливает. «Суперкубок очень важен, потому что мы играли в этом финале пару раз, и я думаю, что было бы неплохо, если бы мы смогли его выиграть. Это последний внутренний Кубок, который мы еще не выигрывали, так что, конечно, мы попробуем», — заявил перед матчем Клопп.

С 2019-го «Ливерпуль» дважды бился за этот трофей, но оба раза проиграл с одинаковым счетом 4-5 по пенальти. Причем разным соперникам: сначала «Манчестер Сити», спустя год — «Арсеналу». Последний успех команды случился аж 16 лет назад, когда красными руководил Рафаэль Бенитес, а уступившим «Челси» — Жозе Моуринью с Дрогба и Шевченко. С тех пор в футболе сменилось несколько поколений.

Конечно, болельщики мерсисайдцев соскучились по Суперкубку, а игроки и сам Клопп горят желанием привезти трофей в Ливерпуль, но сделать это будет тяжело. Пеп Гвардиола при подготовке к сезону учел физическое состояние игроков и почти не изматывал их товарищескими матчами — «горожане» провели всего две встречи в последние 10 дней июля.Такой ход может сработать, потому что футболисты подойдут к Суперкубку на пике возможностей. При этом «Сити», в отличие от соперника, удалось избежать потерь.

Гвардиола располагает полноценной заявкой, к которой летом присоединились Эрлинг Холанн и Кэлвин Филлипс. Покинули клуб Рахим Стерлинг и Александр Зинченко, но с учетом плотности команды их потеря не станет проблемой. «Ливерпуль» на замену ушедшему в «Баварию» Садио Мане приобрел нападающего Дарвина Нуньеса, а также полузащитника Фабио Карвалью и защитника Кэлвина Рэмзи. Но не усилил вратарскую линию, и первая проблема случилась как раз там.

Дарвин Нуньес, «Ливерпуль». Фото Global Look Press

В матче против «Сити» не примет участие Алиссон Беккер. Бразилец травмировался после предсезонной встречи с «МЮ», и его потеря может оказать ключевое влияние на результат.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ наверняка учли отсутствие основного голкипера и назначили фаворитом «Сити». На победу команды Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.40, это приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех «Ливерпуля» — за 2.85 (34%).

Против Холанна и техничных фланговых атакующих игроков соперника мерсисайдцам все 90 минут придется удерживать максимальную концентрацию, а вратарю — часто вступать в игру. Красные даже с Алиссоном в последние годы всего раз отыграли с «Сити» на ноль. Без опытного бразильца, шансов на это еще меньше.

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