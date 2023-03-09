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Судьи выбили «Спартак» из чемпионской гонки? Легкая победа над «Факелом» поможет пережить трагедию матча с «Уралом»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Global Look Press
Воронежцы проиграли красно-белым все три матча в 2022 году.

11 марта в 19-м туре чемпионата России «Спартак» примет «Факел». Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляцию игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Спартак» безоговорочным фаворитом поединка. На победу красно-белых предложен коэффициент 1.34 — это примерно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.56 (16%). Успех воронежцев — за 9.25 (10%).

В последних пяти играх красно-белые в среднем забивают по 2.6 гола. ТБ 2.5 оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.25.

В четырех из пяти предыдущих официальных матчей «Спартака» отличались обе команды. Обмен голами предложен за 2.07, вариант «обе забьют — нет» — за 1.75.

«Факел» не победил в 14 официальных играх подряд. На то, что черная полоса прервется именно в Москве, доступна котировка 3.42.

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За три встречи после зимней паузы «Спартак» пропустил четыре гола. На забитый «Факелом» мяч можно поставить за 1.85.

В шести из 18 игр (33%) этого сезона красно-белые забили соперникам три и более мяча. На такой же исход в матче против одного из главных аутсайдеров РПЛ предложен коэффициент 2.24.

Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ предложила три наиболее вероятных исхода встречи — все в пользу «Спартака»:

  • 2:0 — за 5.86;

  • 1:0 — за 6.61;

  • 3:0 — за 7.75.

«Спартак» — «Факел»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 11 марта 2023 года

Красно-белые уходили на перерыв в РПЛ, изобразив давление на идущий первым «Зенит»: команды разделяло всего шесть очков. После перерыва «Спартак» подтвердил статус претендента на титул, уверенно победив в Кубке России «Локомотив» (1:0, 4:2).

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Но в первом же матче чемпионата команда Абаскаля потеряла очки не с каким-то топом, а всего лишь с «Уралом» (2:2). Причем красно-белые дважды отыгрывались, а Александр Соболев даже забил победный мяч, который из-за собственной ошибки отменила судейская бригада. Теперь отставание от питерцев выросло до восьми баллов, а надежды москвичей на титул стали совсем призрачными.

При этом «Спартак» полностью соответствует положению вице-лидера РПЛ — у красно-белых вторая атака и оборона турнира после «Зенита». Разница мячей — 42:20. А Квинси Промес — один из лучших бомбардиров: у нидерландца 14 мячей, как у Малкома из «Зенита» и Владимира Писарского из «Крыльев Советов».

«Факел» идет на 14-м месте и рискует упасть в первую лигу. Команду отделяет от зоны вылета всего одно очко. В прошлом туре воронежцы могли оторваться: играли с прямым конкурентом «Химками», но не осилили 15-ю команду лиги (1:1).

«Факел» — одна из худших команд чемпионата по игре в обороне (34 пропущенных мяча): больше забивают только «Химкам» (37) и «Локомотиву» (35). Отличаются воронежцы тоже очень мало: 22 мяча — это четвертый результат в чемпионате с конца.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Факел»

«Спартак» великолепен дома: в восьми матчах у красно-белых шесть побед и одно поражение. Единственная ничья на «Открытие Арене» состоялась как раз в прошлом туре против «Урала». Команда Абаскаля обязана улучшить результат в родных стенах, чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

В то же время «Факел» проиграл пять выездов из девяти в этом сезоне, не победив ни разу.

В 2022-м «Спартак» трижды разобрался с воронежцами, пробив «верх» по голам в каждом из матчей: в первом круге РПЛ (4:1) и дважды в Кубке России (3:0, 2:1). Ничто не предвещает, что «Факел» сломает этот тренд.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.81.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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