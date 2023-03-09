Судьи выбили «Спартак» из чемпионской гонки? Легкая победа над «Факелом» поможет пережить трагедию матча с «Уралом»
11 марта в 19-м туре чемпионата России «Спартак» примет «Факел». Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляцию игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Факел» 11 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Спартак» безоговорочным фаворитом поединка. На победу красно-белых предложен коэффициент 1.34 — это примерно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.56 (16%). Успех воронежцев — за 9.25 (10%).
В последних пяти играх красно-белые в среднем забивают по 2.6 гола. ТБ 2.5 оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.25.
В четырех из пяти предыдущих официальных матчей «Спартака» отличались обе команды. Обмен голами предложен за 2.07, вариант «обе забьют — нет» — за 1.75.
«Факел» не победил в 14 официальных играх подряд. На то, что черная полоса прервется именно в Москве, доступна котировка 3.42.
За три встречи после зимней паузы «Спартак» пропустил четыре гола. На забитый «Факелом» мяч можно поставить за 1.85.
В шести из 18 игр (33%) этого сезона красно-белые забили соперникам три и более мяча. На такой же исход в матче против одного из главных аутсайдеров РПЛ предложен коэффициент 2.24.
Букмекерская компания ОЛИМПБЕТ предложила три наиболее вероятных исхода встречи — все в пользу «Спартака»:
«Спартак» — «Факел»: прогноз и анализ матча 19-го тура РПЛ 11 марта 2023 года
Красно-белые уходили на перерыв в РПЛ, изобразив давление на идущий первым «Зенит»: команды разделяло всего шесть очков. После перерыва «Спартак» подтвердил статус претендента на титул, уверенно победив в Кубке России «Локомотив» (1:0, 4:2).
Но в первом же матче чемпионата команда Абаскаля потеряла очки не с каким-то топом, а всего лишь с «Уралом» (2:2). Причем красно-белые дважды отыгрывались, а Александр Соболев даже забил победный мяч, который из-за собственной ошибки отменила судейская бригада. Теперь отставание от питерцев выросло до восьми баллов, а надежды москвичей на титул стали совсем призрачными.
При этом «Спартак» полностью соответствует положению вице-лидера РПЛ — у красно-белых вторая атака и оборона турнира после «Зенита». Разница мячей — 42:20. А Квинси Промес — один из лучших бомбардиров: у нидерландца 14 мячей, как у Малкома из «Зенита» и Владимира Писарского из «Крыльев Советов».
«Факел» идет на 14-м месте и рискует упасть в первую лигу. Команду отделяет от зоны вылета всего одно очко. В прошлом туре воронежцы могли оторваться: играли с прямым конкурентом «Химками», но не осилили 15-ю команду лиги (1:1).
«Факел» — одна из худших команд чемпионата по игре в обороне (34 пропущенных мяча): больше забивают только «Химкам» (37) и «Локомотиву» (35). Отличаются воронежцы тоже очень мало: 22 мяча — это четвертый результат в чемпионате с конца.
Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Факел»
«Спартак» великолепен дома: в восьми матчах у красно-белых шесть побед и одно поражение. Единственная ничья на «Открытие Арене» состоялась как раз в прошлом туре против «Урала». Команда Абаскаля обязана улучшить результат в родных стенах, чтобы вернуться в чемпионскую гонку.
В то же время «Факел» проиграл пять выездов из девяти в этом сезоне, не победив ни разу.
В 2022-м «Спартак» трижды разобрался с воронежцами, пробив «верх» по голам в каждом из матчей: в первом круге РПЛ (4:1) и дважды в Кубке России (3:0, 2:1). Ничто не предвещает, что «Факел» сломает этот тренд.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3