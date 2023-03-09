«Байер» — «Ференцварош»: команды Лунева и Черчесова не закончат без голов
9 марта «Байер» и «Ференцварош» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Главный арбитр из Италии Давиде Масса даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали хозяев абсолютными фаворитами матча: поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 1.30, вероятность исхода составляет примерно 74%. Успех гостей предложен с котировкой 10.0 (10%), ничья идет за 5.97 (16%).
Верите в Черчесова и его «Ференцварош»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 10 000 рублей.
Чемпионы Венгрии не проигрывают в 11 официальных матчах подряд. Поставить на ничью или победу гостей можно за 3.70.
«Байер» — самая пропускающая команда первой половины таблицы бундеслиги (37). Команда Хаби Алонсо вынула мяч из сетки в восьми матчах подряд. На забитые мячи от «Ференцвароша» доступна котировка 1.88.
Аналитики не сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39.
В шести последних играх «Байера» забили обе команды. На обмен голами предложено поставить за 2.07. Обратный рынок доступен за 1.76.
ОЛИМПБЕТ определил три наиболее вероятных исхода встречи — все в пользу «Байера»:
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош»
«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии. Чемпион страны идет на беспроигрышной серии из 11 матчей с шестью победами и разницей мячей 19:9, а также не проигрывает в шести выездах подряд.
Правда, венгры нестабильны в еврокубках: проиграли шесть из восьми гостевых встреч в Лиге Европы, а восемь из 10 выездных поединков завершились с двумя голами или менее.
Но и «Байер» неважно выступает дома: из предыдущих четырех матчей проиграл три. В еврокубках встречи на «Бай-Арене» тоже не складывались: из четырех матчей лишь одна победа при двух поражениях и ничьей.
«Аспириновые» много пропускают — в восьми играх подряд. Но и забивают немало: самые результативные игроки сезона у «Байера» Мусса Диаби (11+5) и Джереми Фримпонг (6+7) выйдут против «Ференцвароша».
Кроме того, в шести предыдущих матчах «аспириновых» прошла ставка «обе забьют».
Рекомендуемая ставка: команды обменяются голами за 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3