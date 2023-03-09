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«Байер» — «Ференцварош»: команды Лунева и Черчесова не закончат без голов

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош» 9 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

9 марта «Байер» и «Ференцварош» встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра пройдет в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Главный арбитр из Италии Давиде Масса даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.40 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Ференцварош

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали хозяев абсолютными фаворитами матча: поставить на победу «Байера» можно с коэффициентом 1.30, вероятность исхода составляет примерно 74%. Успех гостей предложен с котировкой 10.0 (10%), ничья идет за 5.97 (16%).

Верите в Черчесова и его «Ференцварош»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 10 000 рублей.

Чемпионы Венгрии не проигрывают в 11 официальных матчах подряд. Поставить на ничью или победу гостей можно за 3.70.

«Байер» — самая пропускающая команда первой половины таблицы бундеслиги (37). Команда Хаби Алонсо вынула мяч из сетки в восьми матчах подряд. На забитые мячи от «Ференцвароша» доступна котировка 1.88.

Аналитики не сомневаются, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39.

В шести последних играх «Байера» забили обе команды. На обмен голами предложено поставить за 2.07. Обратный рынок доступен за 1.76.

ОЛИМПБЕТ определил три наиболее вероятных исхода встречи — все в пользу «Байера»:

  • 2:0 — за 6.28;

  • 1:0 — за 7.49;

  • 3:0 — за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Ференцварош»

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии. Чемпион страны идет на беспроигрышной серии из 11 матчей с шестью победами и разницей мячей 19:9, а также не проигрывает в шести выездах подряд.

Правда, венгры нестабильны в еврокубках: проиграли шесть из восьми гостевых встреч в Лиге Европы, а восемь из 10 выездных поединков завершились с двумя голами или менее.

Но и «Байер» неважно выступает дома: из предыдущих четырех матчей проиграл три. В еврокубках встречи на «Бай-Арене» тоже не складывались: из четырех матчей лишь одна победа при двух поражениях и ничьей.

«Аспириновые» много пропускают — в восьми играх подряд. Но и забивают немало: самые результативные игроки сезона у «Байера» Мусса Диаби (11+5) и Джереми Фримпонг (6+7) выйдут против «Ференцвароша».

Кроме того, в шести предыдущих матчах «аспириновых» прошла ставка «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: команды обменяются голами за 2.07.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Ференцварош
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 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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16
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 - : -
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 - : -
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