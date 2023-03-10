Петр Ян — Мераб Двалишвили: Беспощадному нужна досрочная победа, чтобы не оставить шансов судьям
12 марта на спортивной арене The Theater at Virgin Hotels в городе Лас-Вегас, штат Невада, США состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном поединке экс-чемпион организации в легчайшем весе из России Петр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили. Бой начнется приблизительно в 4.40 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на сайте matchtv.ru — трансляция стартует в 23.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на бой UFC Петр Ян — Мераб Двалишвили 12 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Яна безусловным фаворитом поединка. На его победу можно поставить за 1.35, вероятность этого исхода — примерно 74%. Успех Двалишвили предложено оформить за 3.33 (25%), ничью — за 60.0 (1%).
Это будет пятираундовый бой. На то, что соперники пройдут всю дистанцию, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.25.
Победу одного из бойцов нокаутом можно взять за 2.70, болевым или удушающим — за 8.00, дисквалификацией — за 50.0.
Двалишвили 11 из 15 поединков выиграл судейским решением, 10 из них — единогласным. Взять безоговорочный успех Петра или Мераба предложено за 2.13, раздельным решением — за 5.30.
Эксперты считают, что наиболее вероятна победа Яна по очкам — 2.25. Досрочный триумф россиянина оценен в 2.75.
У Беспощадного в коллекции семь поединков из 16 выиграны нокаутом. Его успех именно таким образом оценен в 3.15.
Петр Ян — Мераб Двалишвили: прогноз и анализ боя UFC 12 марта 2023 года
Для Беспощадного предстоящий поединок определяющий: либо он остается в числе претендентов на чемпионский пояс в легчайшем весе, либо скатится на задворки организации. Последние четыре выхода в октагон завершились для Петра тремя поражениями, при этом для большинства бойцов и фанатов ММА очевидно — российского спортсмена как минимум один, а то и два раза безжалостно обокрали.
Защита титула в бою против Алджамейна Стерлинга осталась не за Яном лишь по его вине: Петр перебил соперника, но был дисквалифицирован за запрещенный удар. Далее случилась победа над Кори Сэдхагеном, а следом — два необъяснимых результата. В реванше со Стерлингом судьи отдали победу американцу раздельным решением — три из пяти раундов якобы были за бойцом из США. А следом возникло поражение от проспекта Шона О'Мэлли — ребята с листочками также посчитали, что американец оказался достойнее россиянина.
«Топ, воин, талантливый и... тупой», — так дерзко охарактеризовал Яна Двалишвили. Теперь у Петра будет две мотивации прибить соперника в течение пяти раундов: не оставить шансов судьям и показать грузину, что он был излишне говорлив.
Сам Мераб планирует через Яна выйти в топ UFC. Он неудачно дебютировал в организации — проиграл решением Фрэнки Саунзу и техническим сабмишеном Рики Симону, однако после добыл восемь побед подряд. Последней его жертвой в августе 2022 года стал все тот же Жозе Алду.
Двалишвили редко финиширует соперников, причем это относится не только к периоду его карьеры в UFC — из 15 побед всего четыре он добыл не решением. В промоушене Уайта у него семь выигрышей благодаря судьям.
Прогноз и ставка на бой Петр Ян — Мераб Двалишвили
Учитывая благосклонность судей к Двалишвили и некоторую несправедливость в отношении Яна, Петру в этот раз необходимо доказать превосходство в октагоне. Поединок будет пятираундовым, а это значит, что у россиянина будет достаточно возможностей оставить его за собой.
Сомнений в том, что Петр сильнее Мераба, нет. Остается только реализовать свой потенциал, ведь по ключевым показателям Ян опережает конкурента: он наносит больше ударов в стойке (5.31 против 4.21), бьет точнее (54 против 41%) и успешнее в плане тейкдаунов (56% против 41).
Рекомендуемая ставка: досрочная победа Яна за 2.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
8
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
9
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3