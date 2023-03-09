«Шахтер» — «Фейеноорд»: «горняки» сдержат лидера голландского чемпионата
9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с «Фейеноордом». Встреча украинского и нидерландского клубов состоится в Варшаве на «Стадионе Войска Польского» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Главным арбитром назначен Иван Кружльяк из Словакии.
Букмекерская компания OLIMPBET считает «Фейеноорд» фаворитом встречи. На победу роттердамского клуба можно поставить за 2.36, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.54 (28%), успех «Шахтера» — за 3.04 (31%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет выплату в 3540 рублей, а чистая прибыль составит 2540 рублей.
«Шахтер» мощно начал 2023 год: четыре победы за пять матчей и лишь одно поражение. Если верите, что «горняки» не уступят в Варшаве, вариант 1Х доступен за 1.63.
В четырех из пяти предыдущих встреч с участием «Фейеноорда» команды пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.99.
В 18 матчах подряд клуб Андре Слота не уходит без голов, а «горняки» отличились в девяти поединках кряду. Условие «обе забьют» предложено за 1.70, обратный рынок — за 2.16.
Наиболее вероятный точный счет, по версии ОЛИМПБЕТ, — 1:1 за 6.45.
На проход роттердамцев в 1/4 можно поставить за 1.33. Успех «Шахтера» оценен в 3.23.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Фейеноорд»
«Шахтер» делит первое место в чемпионате Украины с «Днепром», но у «горняков» лучшая атака и оборона в лиге: разница мячей — 40:12.
Из ЛЧ оранжево-черные вылетели, но пошуметь успели: например, разгромили в гостях «Лейпциг» (4:1) и уволили тренера «быков» Доменико Тедеско, а затем сыграли вничью с «Реалом» (0:0).
Клуб потерял почти всех легионеров из-за правила ФИФА об отъезде иностранцев, но в 1/16 Лиги Европы сломил идущий на пятом месте во Франции «Ренн» (2:1, 1:2ОТ).
Правда, «Фейеноорд» куда мощнее: всего одно поражение за 24 тура эредивизи и первое место в таблице. Команда на третьем месте по забитым и на втором по пропущенным (54:22).
В Лиге Европы роттердамцы выступили неровно: по две победы, ничьих и поражения за шесть матчей группы и ни одной гостевой победы.
Оба клуба демонстрируют яркую игру в атаке и лидируют в национальных первенствах, но, несмотря на великолепную форму «Фейеноорда», гостевые матчи в еврокубках даются ему с трудом.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3