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«Шахтер» — «Фейеноорд»: «горняки» сдержат лидера голландского чемпионата

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Фейеноорд» 9 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Лютсарел Гертрёйда.
Фото Global Look Press

9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» сыграет с «Фейеноордом». Встреча украинского и нидерландского клубов состоится в Варшаве на «Стадионе Войска Польского» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут. Главным арбитром назначен Иван Кружльяк из Словакии.

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 23:00. ОСК Металлист (Харьков)
Шахтер Д
Фейеноорд

Букмекерская компания OLIMPBET считает «Фейеноорд» фаворитом встречи. На победу роттердамского клуба можно поставить за 2.36, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.54 (28%), успех «Шахтера» — за 3.04 (31%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет выплату в 3540 рублей, а чистая прибыль составит 2540 рублей.

«Шахтер» мощно начал 2023 год: четыре победы за пять матчей и лишь одно поражение. Если верите, что «горняки» не уступят в Варшаве, вариант 1Х доступен за 1.63.

В четырех из пяти предыдущих встреч с участием «Фейеноорда» команды пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.99.

В 18 матчах подряд клуб Андре Слота не уходит без голов, а «горняки» отличились в девяти поединках кряду. Условие «обе забьют» предложено за 1.70, обратный рынок — за 2.16.

Наиболее вероятный точный счет, по версии ОЛИМПБЕТ, — 1:1 за 6.45.

На проход роттердамцев в 1/4 можно поставить за 1.33. Успех «Шахтера» оценен в 3.23.

Давид де&nbsp;Хеа. «Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз на матч Лиги Европы 9 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Шахтер» — «Фейеноорд»

«Шахтер» делит первое место в чемпионате Украины с «Днепром», но у «горняков» лучшая атака и оборона в лиге: разница мячей — 40:12.

Из ЛЧ оранжево-черные вылетели, но пошуметь успели: например, разгромили в гостях «Лейпциг» (4:1) и уволили тренера «быков» Доменико Тедеско, а затем сыграли вничью с «Реалом» (0:0).

Клуб потерял почти всех легионеров из-за правила ФИФА об отъезде иностранцев, но в 1/16 Лиги Европы сломил идущий на пятом месте во Франции «Ренн» (2:1, 1:2ОТ).

Правда, «Фейеноорд» куда мощнее: всего одно поражение за 24 тура эредивизи и первое место в таблице. Команда на третьем месте по забитым и на втором по пропущенным (54:22).

В Лиге Европы роттердамцы выступили неровно: по две победы, ничьих и поражения за шесть матчей группы и ни одной гостевой победы.

Оба клуба демонстрируют яркую игру в атаке и лидируют в национальных первенствах, но, несмотря на великолепную форму «Фейеноорда», гостевые матчи в еврокубках даются ему с трудом.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.63.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Фейеноорд
ФК Шахтер (Донецк)
0
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«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз на матч Лиги Европы 9 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
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Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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