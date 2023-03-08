«Спортинг» — «Арсенал»: Сака, Эдегор и Мартинелли укротят португальских «львов»
9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» встретится с «Арсеналом». Игра состоится в Лиссабоне на «Эштадиу Жозе Алваладе» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 22.45 мск. Главным арбитром назначен немец Тобиас Штилер.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» 9 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Арсенал» фаворитом встречи. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 2.14, что приблизительно составляет 45% вероятности успеха. Ничья предложена за 3.49 (27%), а триумф «Спортинга» — за 3.54 (28%).
Эксперты практически не верят в проход португальцев в четвертьфинал — поставить на это событие можно лишь за 3.78. На «Арсенал» котировка — 1.26.
В последних пяти встречах «канониры» забивают в среднем по 2.6 гола, а «львы» — по 2.2 за игру. ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.
«Спортинг» не пропускает в последних трех матчах. «Обе забьют» можно взять за 1.83, «обе забьют — нет» — за 1.99.
Команда Рубена Аморима никогда не забивала «Арсеналу», хотя клубы играли друг с другом четыре раза. Условие, при котором «львы» и в этот раз не поразят ворота лондонцев, оценено в 2.76.
Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из ОЛИМПБЕТ, — 1:1 за 6.36. Далее предложена минимальная победа гостей (7.50) и нулевая ничья (8.00).
«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 1/8 Лиги Европы 9 марта 2023 года
По результатам 1/16 финала «Спортинг» выбросил из Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» (1:1, 4:0) — победу португальцы одержали на выезде.
При этом в чемпионате «львы» выступают не очень удачно: идут на четвертом месте и уже проиграли конкуренцию за титул «Бенфике»: отставание от «орлов» составляет 15 очков. А до третьей строчки и «Браги» — пять. И это несмотря на то, что «Спортинг» выиграл четыре последних матча , а в трех подряд не пропустил.
Набрал ход и лучший бомбардир лиссабонцев Педру Гонсалвеш (12 голов в чемпионате): в четырех встречах он оформил два дубля и отдал ассист.
«Канониры» прошли в 1/8 Лиги Европы напрямую благодаря первому месту на групповом этапе, где их соперниками были ПСВ, «Буде-Глимт» и «Цюрих».
В АПЛ лондонцы идут на первом месте, оторвавшись от «Манчестер Сити» на пять очков. После небольшого спада Микель Артета вернул команду на победную тропу: с конца января по середину февраля у «Арсенала» случились три поражения и ничья, но после — четыре победы с общим счетом 12:4.
Атакующее трио лондонцев Сака — Эдегор — Мартинелли очень много забивает: 47 очков по системе гол+пас на троих в этом сезоне АПЛ, а в последних пяти матчах на их счету 12 баллов.
У лондонцев по-прежнему недоступны Габриэль Жезус и Мохамед Эль-Ненни — команда уже привыкла играть без них. Но теперь из состава выпали Леандро Троссард и Эдди Нкетиа, что может усложнить задачу для Артеты.
Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Арсенал»
«Спортинг» много забивает в последнее время: в пяти матчах разница мячей — 11:3.
При этом «Арсенал» редко играет всухую — всего дважды за девять противостояний. В то же время «канониры» частенько проявляют характер: за последние четыре матча — две волевые победы над «Астон Виллой» (4:2) и «Борнмутом» (3:2). Так что если гости пропустят первыми, это вряд ли станет проблемой для Артеты.
«Спортинг» неважно играет на своем стадионе в еврокубках: всего одна домашняя победа при двух поражениях в четырех матчах. А еще команда не дотягивает в топ-играх: месяц назад дважды подряд уступила «Порту».
В то же время «Арсенал» великолепен в гостях. «Канониры» лидируют АПЛ по очкам на выезде, при том что домашние трибуны в Англии — это реальный 12-й игрок.
Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|18
|9
|5
|4
|34-21
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Сочи
|18
|8
|4
|6
|29-32
|28
|
8
|Краснодар
|18
|7
|5
|6
|33-31
|26
|
9
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|18
|4
|4
|10
|23-35
|16
|
14
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|18
|1
|4
|13
|9-32
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3