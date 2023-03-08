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«Спортинг» — «Арсенал»: Сака, Эдегор и Мартинелли укротят португальских «львов»

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» 9 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Букайо Сака.
Фото Global Look Press
Лиссабонцы тяжело играют дома с большими клубами.

9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» встретится с «Арсеналом». Игра состоится в Лиссабоне на «Эштадиу Жозе Алваладе» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции в 22.45 мск. Главным арбитром назначен немец Тобиас Штилер.

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Арсенал» 9 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ назвали «Арсенал» фаворитом встречи. На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 2.14, что приблизительно составляет 45% вероятности успеха. Ничья предложена за 3.49 (27%), а триумф «Спортинга» — за 3.54 (28%).

Эксперты практически не верят в проход португальцев в четвертьфинал — поставить на это событие можно лишь за 3.78. На «Арсенал» котировка — 1.26.

В последних пяти встречах «канониры» забивают в среднем по 2.6 гола, а «львы» — по 2.2 за игру. ТБ 2.5 в предстоящем матче доступен за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

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«Спортинг» не пропускает в последних трех матчах. «Обе забьют» можно взять за 1.83, «обе забьют — нет» — за 1.99.

Команда Рубена Аморима никогда не забивала «Арсеналу», хотя клубы играли друг с другом четыре раза. Условие, при котором «львы» и в этот раз не поразят ворота лондонцев, оценено в 2.76.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из ОЛИМПБЕТ, — 1:1 за 6.36. Далее предложена минимальная победа гостей (7.50) и нулевая ничья (8.00).

«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 1/8 Лиги Европы 9 марта 2023 года

По результатам 1/16 финала «Спортинг» выбросил из Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» (1:1, 4:0) — победу португальцы одержали на выезде.

При этом в чемпионате «львы» выступают не очень удачно: идут на четвертом месте и уже проиграли конкуренцию за титул «Бенфике»: отставание от «орлов» составляет 15 очков. А до третьей строчки и «Браги» — пять. И это несмотря на то, что «Спортинг» выиграл четыре последних матча , а в трех подряд не пропустил.

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Набрал ход и лучший бомбардир лиссабонцев Педру Гонсалвеш (12 голов в чемпионате): в четырех встречах он оформил два дубля и отдал ассист.

«Канониры» прошли в 1/8 Лиги Европы напрямую благодаря первому месту на групповом этапе, где их соперниками были ПСВ, «Буде-Глимт» и «Цюрих».

В АПЛ лондонцы идут на первом месте, оторвавшись от «Манчестер Сити» на пять очков. После небольшого спада Микель Артета вернул команду на победную тропу: с конца января по середину февраля у «Арсенала» случились три поражения и ничья, но после — четыре победы с общим счетом 12:4.

Атакующее трио лондонцев Сака — Эдегор — Мартинелли очень много забивает: 47 очков по системе гол+пас на троих в этом сезоне АПЛ, а в последних пяти матчах на их счету 12 баллов.

У лондонцев по-прежнему недоступны Габриэль Жезус и Мохамед Эль-Ненни — команда уже привыкла играть без них. Но теперь из состава выпали Леандро Троссард и Эдди Нкетиа, что может усложнить задачу для Артеты.

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Прогноз и ставка на матч «Спортинг» — «Арсенал»

«Спортинг» много забивает в последнее время: в пяти матчах разница мячей — 11:3.

При этом «Арсенал» редко играет всухую — всего дважды за девять противостояний. В то же время «канониры» частенько проявляют характер: за последние четыре матча — две волевые победы над «Астон Виллой» (4:2) и «Борнмутом» (3:2). Так что если гости пропустят первыми, это вряд ли станет проблемой для Артеты.

«Спортинг» неважно играет на своем стадионе в еврокубках: всего одна домашняя победа при двух поражениях в четырех матчах. А еще команда не дотягивает в топ-играх: месяц назад дважды подряд уступила «Порту».

В то же время «Арсенал» великолепен в гостях. «Канониры» лидируют АПЛ по очкам на выезде, при том что домашние трибуны в Англии — это реальный 12-й игрок.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 2.14.

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