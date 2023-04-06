«Монреаль» — «Вашингтон»: шанс для Овечкина и Кузнецова выместить злость за кошмарный сезон
7 апреля лишившийся шансов на участие в плей-офф «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет с другим неудачником сезона — «Монреалем». Встреча команд состоится на арене «Белл Центр» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России она показана не будет.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что «Вашингтону» по силам прервать серию из четырех поражений. На успех столичной команды в основное время коэффициент — 2.03, вероятность этого исхода — примерно 49%. Ничья доступна за 4.20 (19%), успех «Монреаля» — за 3.10 (32%).
Ставка в 1000 рублей на Ови и компанию в случае их триумфа принесет выплату в 2030 рублей.
«Вашингтон» выиграл шесть из семи предыдущих матчей против «Монреаля» с разницей в две и более шайбы. Их успех с форой (-1.5) идет за 2.39.
Противостояние команд в последние годы дарит болельщикам множество голов: в семи играх из восьми было заброшено минимум шесть шайб. ТБ 5.5 оценен в 1.51, ТБ 6.5 — в 2.13.
Две из трех предыдущих успехов «Вашингтона» над «Монреалем» получились сокрушительными — 9:2 и 8:4. На то, что «Кэпиталз» снова забросят четыре и более шайбы, котировка — 2.02.
Победа Ови и партнеров в матче с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.61, их соперника — за 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Монреаль» — «Вашингтон»
Фанаты «Вашингтона» грустят, потому что их команда впервые с 2014-го осталась за пределами плей-офф НХЛ. Это случилось из-за очень низких результатов в 2023 году: с 12 февраля «Кэпиталз» выиграли только шесть из 23 матчей и потерпели 14 поражений в основное время. До какого-то момента удерживать команду в борьбе за топ-4 дивизиона пытался Александр Овечкин, но и он постепенно сник — в последних пяти матчах на счету лидера столичных невысокие для него 2+2.
Хотя в последних матчах у «Вашингтона» будет примерно ноль мотивации, в ближайшей встрече он сойдется с соперником, у которого ее еще меньше. Хуже «Монреаля» на «Востоке» только «Коламбус», а в Атлантическом дивизионе канадцы уверенно замыкают таблицу. В предыдущих четырех матчах «Канадиенс» потерпели поражения, причем в двух крайних играх не забросили ни одной шайбы и пропустили восемь.
Плачевное положение «Монреаля» связано в том числе с громадным количеством недоступных игроков — перед игрой с «Вашингтоном» Мартен Сан-Луи не может рассчитывать на 14 хоккеистов. В том числе недоступны два из трех лучших бомбардиров команды — Кирби Дах и Коул Кофилд. Без них и остальных травмированных канадцам будет крайне тяжело сопротивляться даже такому деморализованному сопернику.
Ну а еще в пользу «Кэпиталз» говорит история личных встреч: они выиграли пять последних матчей в основное время с общим счетом 31:12. А их предыдущая встреча в 2023-м осталась за Овечкиным и компанией — 9:2.
Рекомендуемая ставка: победа «Вашингтона» в основное время за 2.03.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4