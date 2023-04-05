«Краснодар» не проигрывал «Ростову» дома в 11 поединках подряд.

6 апреля «Краснодар» в полуфинале FONBET Кубка России Путь регионов встретится с «Ростовом». Игра состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск. Обслужит поединок арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Коэффициенты букмекеров на полуфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» 6 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «быков» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, что составляет приблизительно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.65 (25%), успех «Ростова» идет за 3.70 (25%).

На проход «Краснодара» в финал по итогам матча предложена котировка 1.70, на продвижение команды Валерия Карпина — 2.17.

В четырех из пяти предыдущих очных поединков команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в грядущем противостоянии предложен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

«Краснодар» забил в шести последних матчах, «Ростов» — в 23. На обмен голами в личной встрече можно поставить за 1.62, обратный рынок доступен за 2.30.

По мнению аналитиков ФОНБЕТ, самый вероятный счет по итогам основного времени, — 1:1. На этот исход предложена котировка 7.50.

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ полуфинала FONBET Кубка России 6 апреля 2023 года

«Быки» — середняк чемпионата России. Команда Владимира Ивича много забивает (44 гола — больше только у «Зенита» и «Спартака»), но и пропускает прилично (35 — в первой восьмерке хуже лишь «Оренбург»).

Путь в FONBET Кубке России клуб Сергея Галицкого начал в верхней сетке. «Краснодар» занял первое место в группе с «Локомотивом», «Пари НН» и «Химками». Но в четвертьфинале попал на ЦСКА, проиграл (0:3, 1:0) и вылетел в нижнюю сетку. Там краснодарцы расправились с «Ахматом» (3:0) и вышли на «Ростов» в полуфинале.

2022-й «Краснодар» закончил плохо: пять поражений в девяти матчах. Но после перерыва пришел в себя — за семь игр всего два поражения, а в последнем поединке «быки» забодали «Химки» со счетом 6:0.

«Ростов» же, наоборот, хорошо закончил 2022-й, но новый год начал с поражений «Локомотиву» в РПЛ (1:3) и «Уралу» в FONBET Кубке России (1:2). Правда, после этого Карпин стабилизировал ситуацию, и дончане выиграли четыре матча подряд — в том числе у «Пари НН» в нижней сетке Кубка России.

На групповом этапе «Ростов» занял второе место в квартете с «Динамо», «Ахматом» и «Оренбургом», а еще забил 12 мячей — больше всех на этой стадии. Желто-синие идут на втором месте в РПЛ и на семь баллов отстают от лидирующего «Зенита».

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

«Ростов» идет выше в таблице РПЛ, математически борется за чемпионство и выиграл у краснодарцев в предыдущем матче (3:2). Карпин и компания забили в 23 матчах подряд и набрали солидную форму после зимнего спада и четыре раза подряд победили.

Но «быки» — неудобный соперник для дончан. Клуб Сергея Галицкого не проиграл «Ростову» в 10 из 12 последних матчей и забил в 11 из них. На своем поле «Краснодар» не уступил желто-синим в 11 поединках подряд.

Обе команды рассчитывают на трофей в конце тяжелого сезона и показывают яркую атакующую игру, при этом испытывают сложности с обороной. А в трех из четырех последних матчей соперники забили друг другу не менее трех мячей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.