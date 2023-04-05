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«Краснодар» — «Ростов»: Карпин размахивает красной тряпкой перед «быками»

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» 6 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Global Look Press
«Краснодар» не проигрывал «Ростову» дома в 11 поединках подряд.

6 апреля «Краснодар» в полуфинале FONBET Кубка России Путь регионов встретится с «Ростовом». Игра состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск. Обслужит поединок арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
06 апр, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов

Коэффициенты букмекеров на полуфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» 6 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают хозяев фаворитами встречи. На победу «быков» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.00, что составляет приблизительно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.65 (25%), успех «Ростова» идет за 3.70 (25%).

На проход «Краснодара» в финал по итогам матча предложена котировка 1.70, на продвижение команды Валерия Карпина — 2.17.

В четырех из пяти предыдущих очных поединков команды пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 в грядущем противостоянии предложен за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.05.

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«Краснодар» забил в шести последних матчах, «Ростов» — в 23. На обмен голами в личной встрече можно поставить за 1.62, обратный рынок доступен за 2.30.

По мнению аналитиков ФОНБЕТ, самый вероятный счет по итогам основного времени, — 1:1. На этот исход предложена котировка 7.50.

«Краснодар» — «Ростов»: прогноз и анализ полуфинала FONBET Кубка России 6 апреля 2023 года

«Быки» — середняк чемпионата России. Команда Владимира Ивича много забивает (44 гола — больше только у «Зенита» и «Спартака»), но и пропускает прилично (35 — в первой восьмерке хуже лишь «Оренбург»).

Путь в FONBET Кубке России клуб Сергея Галицкого начал в верхней сетке. «Краснодар» занял первое место в группе с «Локомотивом», «Пари НН» и «Химками». Но в четвертьфинале попал на ЦСКА, проиграл (0:3, 1:0) и вылетел в нижнюю сетку. Там краснодарцы расправились с «Ахматом» (3:0) и вышли на «Ростов» в полуфинале.

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2022-й «Краснодар» закончил плохо: пять поражений в девяти матчах. Но после перерыва пришел в себя — за семь игр всего два поражения, а в последнем поединке «быки» забодали «Химки» со счетом 6:0.

«Ростов» же, наоборот, хорошо закончил 2022-й, но новый год начал с поражений «Локомотиву» в РПЛ (1:3) и «Уралу» в FONBET Кубке России (1:2). Правда, после этого Карпин стабилизировал ситуацию, и дончане выиграли четыре матча подряд — в том числе у «Пари НН» в нижней сетке Кубка России.

На групповом этапе «Ростов» занял второе место в квартете с «Динамо», «Ахматом» и «Оренбургом», а еще забил 12 мячей — больше всех на этой стадии. Желто-синие идут на втором месте в РПЛ и на семь баллов отстают от лидирующего «Зенита».

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

«Ростов» идет выше в таблице РПЛ, математически борется за чемпионство и выиграл у краснодарцев в предыдущем матче (3:2). Карпин и компания забили в 23 матчах подряд и набрали солидную форму после зимнего спада и четыре раза подряд победили.

Но «быки» — неудобный соперник для дончан. Клуб Сергея Галицкого не проиграл «Ростову» в 10 из 12 последних матчей и забил в 11 из них. На своем поле «Краснодар» не уступил желто-синим в 11 поединках подряд.

Обе команды рассчитывают на трофей в конце тяжелого сезона и показывают яркую атакующую игру, при этом испытывают сложности с обороной. А в трех из четырех последних матчей соперники забили друг другу не менее трех мячей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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