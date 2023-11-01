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Голдобин, Порядин и Морозов превратили «Спартак» в самый яркий клуб КХЛ. Но ЦСКА укажет красно-белым на их слабости

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 2 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Николай Голдобин.
Фото Global Look Press
В дерби будет очень горячо.

2 ноября в КХЛ состоится столичное дерби — «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 2 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на успех. Взять победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.49, вероятность исхода — примерно 40%. Триумф ЦСКА предложен за 2.48 (40%), ничья — за 3.99 (20%).

В 11 из 12 последних матчей с участием красно-белых было заброшено пять и более шайб: ТБ 4.5 в предстоящей игре идет за 1.57, ТМ 4.5 — за 2.31.

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«Спартак» — самый результативный клуб КХЛ: в 25 играх сезона на его счету 95 голов (в среднем — 3.8 за 60 минут). ИТБ1 (2.5) доступен за 1.93, ИТМ1 (2.5) — за 1.87.

Если счет откроют красно-белые, сыграет котировка 1.89. Если красно-синие — 1.88.

Считаете, что матч докатится до овертайма? Да — 3.99, нет — 1.24.

Триумф «Спартака» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.90, ЦСКА — в 1.89.

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«Спартак» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 2 ноября 2023 года

Московский «Спартак» набрал сумасшедший ход и собирается сместить соседей из «Динамо» с первой строчки Западной конференции. Красно-белые выиграли 10 из 11 последних матчей (с 4 по 24 октября — девять в ряд) и отстают от лидера всего на один балл. Такая мощная серия стала возможна благодаря невероятной результативности команды — по итогам 25 встреч на ее счету уже 95 заброшенных шайб. У ближайших преследователей по этому показателю — все того же «Динамо» и «Металлурга» — по 80 голов. Уже точно можно сказать, что «Спартак» легко превзойдет прошлогодний результат — тогда москвичи отличились 154 раза в 68 играх.

В 11 предыдущих матчах коллектив Алексея Жамнова неизменно забрасывал минимум три шайбы вне зависимости от уровня сопротивления — будь то «Витязь» (5:1) или ЦСКА (5:3). Поэтому неудивительно, что в верхней части таблицы бомбардиров располагаются сразу несколько спартаковских игроков: Николай Голдобин набрал уже 39 очков и обновил личный рекорд (20+19), Павел Порядин и Иван Морозов — по 27. Первый лучше завершает (10+17), второй — ассистирует (7+20).

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«Мы прекрасно понимаем, что можем играть намного сильнее. И знаем эти факторы. Прошла только треть сезона. Есть и позитивные моменты, и то, над чем еще надо работать. Нюансы, которые мы можем усилить», — заявил за день до игры с ЦСКА Жамнов. Под слабыми местами тренер «Спартака» наверняка подразумевает действия в обороне. 67 пропущенных шайб — седьмой показатель надежности в топ-8 «Запада».

Армейцы наверняка рассчитывают надавить на болевые точки соперника — не зря даже в проигранном недавнем очном матче армейцы забили трижды. Был в этом году матч, в котором ЦСКА забросил «Спартаку» семь шайб — наверняка именно он будет представлен как ориентир, достичь которого будет непросто.

Команда Сергея Федорова располагается лишь на пятом месте в конференции. Из 24 матчей она выиграла только 13, из пяти последних — три. Проиграли красно-синие «Ак Барсу» (1:4) и худшей команде КХЛ — «Адмиралу» (2:3ОТ), что не добавляет оптимизма в преддверии дерби.

Харри Магуайр. «МЮ» получил три мяча от «Сити» и проиграл четвертый топ-матч сезона. От встречи с «Ньюкаслом» ничего хорошего ждать не стоит

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» силен, а ЦСКА нестабилен, но выбирать победителя в этом матче — все же дело неблагодарное. Куда лучше присмотреться к ставке на большое количество шайб, а именно на ТБ 5. Хозяева очень здорово выглядят в атаке, но зачастую теряют концентрацию в обороне. По три пропущенные шайбы от «Адмирала» и «Куньлуня», а также четыре от «Сибири» — лучший показатель неотлаженности системы, о чем говорил Жамнов.

ЦСКА же явно превосходит аутсайдеров в атакующей мощи, пусть она и не проявляется на все 100% в первой половине сезона. Хотя иногда всплески, такие как 7:0 с «Куньлунем» и 9:1 с «Витязем», случались. Да, похожей результативности от армейцев ждать, конечно, не стоит, но забросить пару-тройку шайб они могут.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.80 (если команды забьют пять шайб, случится возврат).

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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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