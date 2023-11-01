«Интер» и «Аталанта» мощно прошли вторую половину октября. Получится ли у команды Миранчука остановить Лаутаро и компанию?
4 ноября лидер серии А «Интер» приедет в гости к замыкающей топ-4 «Аталанте». Поединок 11-го тура чемпионата Италии состоится в Бергамо на «Гевисс Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 19.55 (мск).
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Интер» 4 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе лидера чемпионата Италии: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 2.23, это примерно 41% вероятности. Успех команды Алексея Миранчука доступен за 3.34 (30%), «мирный» исход — за 3.49 (29%).
В прошлом сезоне «Интер» одолел «Аталанту» на «Гевисс Стэдиум» (3:2). Считаете, что теперь бергамаски наберут очки? Опцию 1Х оценили в 1.69.
Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.93, обратный вариант — за 1.91.
Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир серии А с 11 голами. Точный удар аргентинца в ворота соотечественника Хуана Муссо предложили с котировкой 2.34.
Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.73, «обе забьют — нет» дали за 2.12.
Четыре наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния указывают на триумф коллектива Симоне Индзаги или ничью:
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«Аталанта» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 4 ноября 2023 года
На выходных черно-синие дожали «Рому» (1:0) и довели беспроигрышную серию до шести встреч во всех соревнованиях. Неожиданное поражение от «Сассуоло» (1:2) на «Джузеппе Меацца», случившееся 27 сентября, так и остается единственным. Первую строчку миланцы уступали всего однажды — в начале октября после домашней потери очков с «Болоньей» (2:2). Но уже в следующем туре парни Симоне Индзаги вынесли «Торино» (3:0) и вернули себе лидерство в чемпионате.
«Интер» — лучшая команда Италии не только по заработанным баллам (22), а еще и по забитым и пропущенным мячам (25-5). В отрыве по первому пункту особенно постарался Лаутаро Мартинес — за девять матчей в серии А аргентинец настрелял уже 11 голов и является лучшим бомбардиром лиги. Также отлично проявляет себя новичок Маркус Тюрам — оформил пять результативных пасов и занимает первое место в списке лучших ассистентов. Плюс француз отметился четырьмя меткими ударами — последний из них как раз и помог нерадзурри сломить римлян.
«Аталанта» в четырех стартовых турах чередовала победы и неудачи, но в следующих девяти поединках во всех соревнованиях уступила лишь однажды — беспроигрышную серию из четырех триумфов и ничьей прервал «Лацио» (3:2). Осечка в Риме произошла 8 октября, а после паузы на сборные бергамаски были несокрушимы: всухую прихлопнули «Дженоа» (2:0) с «Эмполи» (3:0), а между этим поделили очки со «Штурмом» (2:2) в Лиге Европы.
Последние успехи в чемпионате позволили коллективу Джанпьеро Гасперини закончить октябрь на четвертой строчке. К помощи Алексея Миранчука тренер почти не прибегает: российский полузащитник появился всего в трех встречах серии А, суммарно проведя на поле 73 минуты. Также Гасперини доверил Миранчуку 28 минут против «Ракува» (2:0) в ЛЕ. Результативных действий после камбэка в Бергамо у Леши до сих пор нет.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Интер»
Бергамаски хороши у чужих ворот: в пяти предыдущих играх во всех турнирах огорчали соперников как минимум дважды за 90 минут. Миланцы — самый результативный клуб серии А, нападение которого украшают лучший бомбардир и лучший ассистент лиги. В прошлом сезоне черно-синие команды устроили две яркие перестрелки, которые закончились в пользу «Интера» с одинаковым счетом (3:2). Текущая форма оппонентов намекает, что первая разборка в нынешней кампании тоже не будет скучной.
Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 мяча за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1