«Челси» — «Блэкберн»: прогноз на матч Кубка лиги 1 ноября 2023 года
1 ноября «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги примет «Блэкберн». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Тим Робинсон. Игру в России не покажут.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: успех «Челси» оценили в 1.26, это около 76% вероятности. На викторию «Блэкберна» предложили внушительную котировку 12.00 (8%). На ничью — 6.19 (16%).
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.43.
Специалисты не ждут, что соперники обменяются меткими выстрелами: «обе забьют» дали за 2.08, обратный рынок доступен за 1.74.
Триумф «бродяг» с форой (+2) идет за 1.67. Если считаете, что домашняя встреча с середняком чемпионшипа не окажется для синих легкой прогулкой, вас ждет рынок Ф1(-2) за 2.22.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу лондонцев. На этот итог представили коэффициент 5.78.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Блэкберн»
Сине-белые стартовали в Кубке лиги с первого раунда и последовательно выдавили из турнира «Уолсолл» (4:3), «Хэррогит» (8:0) и «Кардифф» (5:2). Совладать с парнями Маурисио Почеттино 12-й команде чемпионшипа будет гораздо сложнее. Для синих же приезд «бродяг» на «Стэмфорд Бридж» — отличный шанс прервать наступивший после международной паузы отрезок без побед. Лондонцы разошлись миром в дерби с «Арсеналом» (2:2), а в следующем туре неожиданно влетели «Брентфорду» (0:2). Правда, результативного поединка ждать не приходится: в восьми предыдущих встречах с участием «Челси» преодолеть «верх» по голам удавалось лишь два раза.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 1.94 (если забьют ровно трижды, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1