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«Спартак» — «Ахмат»: международная пауза и травма Джикии снова обнажат проблемы красно-белых

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
У команды Абаскаля не было времени исправить ошибки.

1 апреля, в День смеха московский «Спартак» постарается поднять настроение своим болельщикам победой над «Ахматом». Встреча 21-го тура чемпионата России состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.25 мск. Обслужит игру арбитр Алексей Сухой из Люберец.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Ахмата» идет за 5.50 (15%).

В первом туре команды сыграли вничью (1:1), при этом «Спартак» отыгрался лишь в последние 10 минут. На то, что грозненцы снова не уступят москвичам, котировка — 2.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.

В двух последних матчах «Спартак» забил всего один мяч, но эксперты считают, что ворота «Ахмата» будут поражены как минимум дважды. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.57, ИТБ1 (2.5) — в 2.65.

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Соперники обменялись голами в двух последних очных встречах. На «обе забьют» котировка — 1.65, на противоположный исход — 2.30.

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, — 2:1 или 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Взять такие исходы можно за 8.50.

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча 21-го тура РПЛ 1 апреля 2023 года

Для «Спартака» перерыв на матчи сборных случился очень кстати: перед паузой красно-белые выиграли только один из четырех матчей. При этом даже успех во встрече с «Факелом» был и близко не уверенным — решающий мяч Кристофера Мартинса был забит на 87-й минуте. После той игры спад команды Абаскаля подтвердился: сначала москвичи сыграли вничью с «Уралом» в первом матче ? финала FONBET Кубка России (1:1), а затем погорели в Оренбурге (0:2) в рамках РПЛ.

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«Многие надеялись, что этой весной «Спартак» составит конкуренцию «Зениту», концовка прошлого года намекала на это, но вот первые матчи после возобновления РПЛ показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Ничья с «Уралом», сложная победа над «Факелом» и поражение от «Оренбурга» — это не тот результат, который должен был показать клуб. Может быть, это провал при подготовке к весенней части сезона?» — задался вопросом бывший тренер москвичей Андрей Чернышов. Казалось бы, ответственность в таком случае должна лежать на главном тренере, но Абаскаль лишь упрекнул команду за ошибки в последнем матче.

По ходу почти двухнедельного перерыва испанцу вряд ли удалось перестроить и перенастроить команду, так как большинство игроков участвовали в матчах за свои национальные сборные. И наверняка вернулись в распоряжение слегка выхолощенными, поэтому ближайшая встреча с «Ахматом» может стать очередным сложным испытанием для москвичей.

Грозненцы — непростой соперник. В первом туре на «Ахмат Арене» команды поделили очки (1:1), и это был далеко не последний случай, когда коллектив Сергея Ташуева отобрал очки у фаворита. Позднее «Ахмат» сыграл 0:0 и обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» (2:1), расправился с «Краснодаром» (3:2), «Локомотивом» и дважды с «Динамо» (по 2:1). Эта команда не знает, что такое стабильность, но при этом готова удивлять на короткой дистанции в один-два матча.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»

Все в курсе, что у «Спартака» отличная линия нападения. А в РПЛ еще и все игроки, в отличие от Кубка России, доступны для использования. И хотя многие из них играли за сборные, тот же Квинси получил отдых и как минимум физически должен быть готов на все 100.

В то же время красно-белые в последних матчах были слабы в обороне (пропустили девять мячей в пяти играх) и ни разу не сыграли на ноль. Пауза в этом плане вряд ли пошла на пользу, потому что у футболистов не было возможности поработать над ошибками. Плюс в предстоящей встрече не сыграет травмированный Джикия — абсолютный лидер команды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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