«Спартак» — «Ахмат»: международная пауза и травма Джикии снова обнажат проблемы красно-белых
1 апреля, в День смеха московский «Спартак» постарается поднять настроение своим болельщикам победой над «Ахматом». Встреча 21-го тура чемпионата России состоится в Москве на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.25 мск. Обслужит игру арбитр Алексей Сухой из Люберец.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 1 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Ахмата» идет за 5.50 (15%).
В первом туре команды сыграли вничью (1:1), при этом «Спартак» отыгрался лишь в последние 10 минут. На то, что грозненцы снова не уступят москвичам, котировка — 2.50.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.40.
В двух последних матчах «Спартак» забил всего один мяч, но эксперты считают, что ворота «Ахмата» будут поражены как минимум дважды. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.57, ИТБ1 (2.5) — в 2.65.
Соперники обменялись голами в двух последних очных встречах. На «обе забьют» котировка — 1.65, на противоположный исход — 2.30.
Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, — 2:1 или 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Взять такие исходы можно за 8.50.
«Спартак» — «Ахмат»: прогноз и анализ матча 21-го тура РПЛ 1 апреля 2023 года
Для «Спартака» перерыв на матчи сборных случился очень кстати: перед паузой красно-белые выиграли только один из четырех матчей. При этом даже успех во встрече с «Факелом» был и близко не уверенным — решающий мяч Кристофера Мартинса был забит на 87-й минуте. После той игры спад команды Абаскаля подтвердился: сначала москвичи сыграли вничью с «Уралом» в первом матче ? финала FONBET Кубка России (1:1), а затем погорели в Оренбурге (0:2) в рамках РПЛ.
«Многие надеялись, что этой весной «Спартак» составит конкуренцию «Зениту», концовка прошлого года намекала на это, но вот первые матчи после возобновления РПЛ показали, что «Спартак» находится в катастрофической форме. Ничья с «Уралом», сложная победа над «Факелом» и поражение от «Оренбурга» — это не тот результат, который должен был показать клуб. Может быть, это провал при подготовке к весенней части сезона?» — задался вопросом бывший тренер москвичей Андрей Чернышов. Казалось бы, ответственность в таком случае должна лежать на главном тренере, но Абаскаль лишь упрекнул команду за ошибки в последнем матче.
По ходу почти двухнедельного перерыва испанцу вряд ли удалось перестроить и перенастроить команду, так как большинство игроков участвовали в матчах за свои национальные сборные. И наверняка вернулись в распоряжение слегка выхолощенными, поэтому ближайшая встреча с «Ахматом» может стать очередным сложным испытанием для москвичей.
Грозненцы — непростой соперник. В первом туре на «Ахмат Арене» команды поделили очки (1:1), и это был далеко не последний случай, когда коллектив Сергея Ташуева отобрал очки у фаворита. Позднее «Ахмат» сыграл 0:0 и обыграл в Санкт-Петербурге «Зенит» (2:1), расправился с «Краснодаром» (3:2), «Локомотивом» и дважды с «Динамо» (по 2:1). Эта команда не знает, что такое стабильность, но при этом готова удивлять на короткой дистанции в один-два матча.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Ахмат»
Все в курсе, что у «Спартака» отличная линия нападения. А в РПЛ еще и все игроки, в отличие от Кубка России, доступны для использования. И хотя многие из них играли за сборные, тот же Квинси получил отдых и как минимум физически должен быть готов на все 100.
В то же время красно-белые в последних матчах были слабы в обороне (пропустили девять мячей в пяти играх) и ни разу не сыграли на ноль. Пауза в этом плане вряд ли пошла на пользу, потому что у футболистов не было возможности поработать над ошибками. Плюс в предстоящей встрече не сыграет травмированный Джикия — абсолютный лидер команды.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4