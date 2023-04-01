«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: «дьяволы» поджарят «сорок» несмотря на отсутствие Рэшфорда и Каземиро
2 апреля в матче 29-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», арбитр Стюарт Эттуэлл даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет платформа Setanta Sports.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали небольшое предпочтение хозяевам: поставить на успех «сорок» можно с коэффициентом 2.48, это около 39% вероятности. Выигрыш манкунианцев предложен с котировкой 2.98 (32%). Ничья доступна за 3.38 (29%).
Аналитики не уверены, что игра будет богатой на голы: тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 идут за равные 1.93.
В рамках АПЛ команды не забили друг другу лишь в одном из шести последних поединков. Обмен голам предложен за 1.72, обратный рынок доступен за 2.13.
«Манчестер Юнайтед» не проиграл в семи матчах против «Ньюкасла». Х2 идет за 1.57.
Самые вероятные результаты матча, по мнению аналитиков:
«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 29-го тура АПЛ 2 апреля 2023 года
«Сороки» идут на пятом месте в чемпионате Англии, набрав 47 очков. Команда Эдди Хау борется за третье место с «МЮ» и «Тоттенхэмом» — клубы разделяют всего три балла, но при этом «шпорами» сыграно на два матча больше.
В феврале и марте «Ньюкасл» серьезно штормило — всего две победы в семи встречах. Одним из их обидчиков стал как раз «Юнайтед» — «красные дьяволы» одолели парней Хау в финале Кубка Лиги (2:0). Теперь они точно захотят отомстить.
Но в конце марта к спаду в игре добавились множественные травмы: у «сорок» под сомнением участие в предстоящей игре Ника Поупа, Аллана Сен-Максимена, Энтони Гордона, Мигеля Альмирона и Свена Ботмана. А еще весь сезон лечится Эмиль Крафт.
«МЮ» идет на третьей строчке, у манкунианцев тоже две игры в запасе — в случае победы над «сороками» и «Брентфордом» «дьяволы» оторвутся от преследователей.
Но команда Эрика тен Хага тоже немного поплыла в последних матчах АПЛ: сначала получила сокрушительную пощечину от «Ливерпуля» (0:7), а затем скатала нули с последней командой чемпионата «Саутгемптоном». Зато в остальных турнирах все великолепно. В плей-офф Лиги Европы выбиты «Барса» и «Бетис», в ? Кубка Англии — «Фулхэм», в финале Кубка Лиги повержен «Ньюкасл».
У «Юнайтед» тоже большие проблемы с травмами и удалениями. Из-за повреждений, скорее всего, не сыграют Маркус Рэшфорд, Алехандро Гарначо, Рафаэль Варан, Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль, Марсель Забитцер. До конца сезона выбыл Донни ван де Бек, а Каземиро отбывает дисквалификацию за красную карточку в матче с «Саутгемптоном».
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
Лишь в трех из 10 последних поединков «сороки» пробили ТБ 2.5. При этом в половине матчей забили обе команды, а в трех матчах команда Хау пропустила больше одного мяча.
«Юнайтед» на выезде играет нестабильно: в 10 матчах пять побед и три поражения, в том числе последнее «убийство» на «Энфилде» (0:7). У обеих команд паритет в серьезных потерях игроков, зато в пользу «МЮ» говорит история встреч: манкунианцы выиграли у «сорок» семь раз за последние пять лет.
Спад в игре «Ньюкасла», потери в составе и сложности в атаке могут серьезно помешать планам хозяев набрать хотя бы какие-то очки в ближайшем матче. «МЮ», который привык обыгрывать команду Хау, должен добиться выездной победы даже несмотря на травмы.
Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» с форой (0) за 2.12.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4