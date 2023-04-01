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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: «дьяволы» поджарят «сорок» несмотря на отсутствие Рэшфорда и Каземиро

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
Команда тен Хага стремится в отрыв от преследователей.

2 апреля в матче 29-го тура АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Поединок пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», арбитр Стюарт Эттуэлл даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет платформа Setanta Sports.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
02 апр, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали небольшое предпочтение хозяевам: поставить на успех «сорок» можно с коэффициентом 2.48, это около 39% вероятности. Выигрыш манкунианцев предложен с котировкой 2.98 (32%). Ничья доступна за 3.38 (29%).

Аналитики не уверены, что игра будет богатой на голы: тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 идут за равные 1.93.

В рамках АПЛ команды не забили друг другу лишь в одном из шести последних поединков. Обмен голам предложен за 1.72, обратный рынок доступен за 2.13.

«Манчестер Юнайтед» не проиграл в семи матчах против «Ньюкасла». Х2 идет за 1.57.

Самые вероятные результаты матча, по мнению аналитиков:

  • ничья 1:1 — за 6.08;

  • 0:0 — за 8.50;

  • 1:0 в пользу «Ньюкасла» — за 9.00.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 29-го тура АПЛ 2 апреля 2023 года

«Сороки» идут на пятом месте в чемпионате Англии, набрав 47 очков. Команда Эдди Хау борется за третье место с «МЮ» и «Тоттенхэмом» — клубы разделяют всего три балла, но при этом «шпорами» сыграно на два матча больше.

В феврале и марте «Ньюкасл» серьезно штормило — всего две победы в семи встречах. Одним из их обидчиков стал как раз «Юнайтед» — «красные дьяволы» одолели парней Хау в финале Кубка Лиги (2:0). Теперь они точно захотят отомстить.

Но в конце марта к спаду в игре добавились множественные травмы: у «сорок» под сомнением участие в предстоящей игре Ника Поупа, Аллана Сен-Максимена, Энтони Гордона, Мигеля Альмирона и Свена Ботмана. А еще весь сезон лечится Эмиль Крафт.

«МЮ» идет на третьей строчке, у манкунианцев тоже две игры в запасе — в случае победы над «сороками» и «Брентфордом» «дьяволы» оторвутся от преследователей.

Но команда Эрика тен Хага тоже немного поплыла в последних матчах АПЛ: сначала получила сокрушительную пощечину от «Ливерпуля» (0:7), а затем скатала нули с последней командой чемпионата «Саутгемптоном». Зато в остальных турнирах все великолепно. В плей-офф Лиги Европы выбиты «Барса» и «Бетис», в ? Кубка Англии — «Фулхэм», в финале Кубка Лиги повержен «Ньюкасл».

У «Юнайтед» тоже большие проблемы с травмами и удалениями. Из-за повреждений, скорее всего, не сыграют Маркус Рэшфорд, Алехандро Гарначо, Рафаэль Варан, Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль, Марсель Забитцер. До конца сезона выбыл Донни ван де Бек, а Каземиро отбывает дисквалификацию за красную карточку в матче с «Саутгемптоном».

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

Лишь в трех из 10 последних поединков «сороки» пробили ТБ 2.5. При этом в половине матчей забили обе команды, а в трех матчах команда Хау пропустила больше одного мяча.

«Юнайтед» на выезде играет нестабильно: в 10 матчах пять побед и три поражения, в том числе последнее «убийство» на «Энфилде» (0:7). У обеих команд паритет в серьезных потерях игроков, зато в пользу «МЮ» говорит история встреч: манкунианцы выиграли у «сорок» семь раз за последние пять лет.

Спад в игре «Ньюкасла», потери в составе и сложности в атаке могут серьезно помешать планам хозяев набрать хотя бы какие-то очки в ближайшем матче. «МЮ», который привык обыгрывать команду Хау, должен добиться выездной победы даже несмотря на травмы.

Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» с форой (0) за 2.12.

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ФК Ньюкасл Юнайтед
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
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8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
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10
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11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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