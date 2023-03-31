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«Айнтрахт» — «Бохум»: прогноз на матч бундеслиги 31 марта 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Айнтрахт» — «Бохум» 31 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Тимоти Чендлер.
Фото Global Look Press

31 марта в стартовом матче 26-го тура бундеслиги «Айнтрахт» сыграет с «Бохумом». Игра пройдет на арене «Дойче Банк Парк» и начнется в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 21.25 мск. На игру назначена бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
31 мар, 21:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Бохум

Букмекерская компания Olimpbet считает хозяев безоговорочными фаворитами встречи. На победу «Айнтрахта» выставлен коэффициент 1.54, вероятность этого исхода — примерно 64%. Ничья доступна за 4.53 (22%), успех «Бохума» — за еще большие 6.44 (14%).

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«Бохум» выиграл два последних матча в бундеслиге (в том числе 1:0 у «Лейпцига»), а в первом круге одолел «Айнтрахт» 3:0. На то, что гости не уступят в предстоящей игре, котировка — 2.63.

Результативнее команды из Франкфурта в чемпионате Германии всего три клуба, а «Бохум» пропускает сильно больше остальных в турнире (56 мячей в 25 играх). Победу хозяев с форой (-1.5) можно взять за 2.39.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.13. Команды пробили «верх» в трех из пяти предыдущих очных встреч.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.89, «обе забьют — нет» — за 1.92.

Эксперты считают, что матч завершится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу «Айнтрахта». Коэффициент на это — 7.34.

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Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Бохум»

«Айнтрахт» после прошлогодней победы в Лиге Европы доказывает, что тот успех не был случайным. В этом сезоне команда из Франкфурта забралась в 1/8 финала ЛЧ, а в бундеслиге борется за топ-4. Пока «орлы» идут шестыми в шести очках от «Фрайбурга» — такое отставание сформировалось в последних турах, которые получились для Оливера Глазнера и компании не лучшими: три поражения и две ничьи в пяти матчах.

Игра с «Бохумом» — шанс открыть победную серию. «Несгибаемые» идут 14 в таблице всего в четырех очках над зоной вылета и очень много пропускают — 56 голов в 25 встречах (2.24 за 90 минут). В гостях ситуация вовсе плачевная — команда Томаса Леча 35 раз вынула мяч из сетки в 13 играх. «Айнтрахт» же — четвертый в бундеслиге по результативности дома (27 голов в 12 встречах). Хозяева должны уверенно обыграть аутсайдера.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.85.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бохум
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Даниил Медведев — Карен Хачанов: прогноз на полуфинал ATP Майами 31 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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