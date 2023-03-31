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Даниил Медведев — Карен Хачанов: прогноз на полуфинал ATP Майами 31 марта 2023 года

Прогноз на полуфинал ATP Майами Даниил Медведев — Карен Хачанов 31 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

31 марта в Майами состоится российский полуфинал «мастерса», в котором Даниил Медведев сразится с Кареном Хачановым. Матч за право составить конкуренцию Алькарасу или Синнеру в решающей встрече начнется в 20.00 по московскому времени. В России игра к показу будет недоступна. Счет личных встреч — 3:1 в пользу Медведева.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безоговорочным фаворитом предстоящего матча. На победу первой ракетки России можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 82% вероятности исхода. Триумф Хачанова предложено взять за 4.65 (18%).

Ставка в 1000 рублей на выход Карена в финал в случае его успеха принесет выплату в 4650 рублей, а чистая прибыль составит 3650 рублей.

Эксперты предполагают, что для Медведева полуфинал станет легкой прогулкой, и он закроет Хачанова в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.64.

Правда, во встрече 1/4 против американца Кристофера Юбэнкса Даниилу не хватало свежести. Возможно, не в лучшем состоянии он будет и в предстоящей игре. Взять победу Карена хотя бы в одном сете можно за 2.17.

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.74, ТМ 20.5 — за 2.13.

Будет ли в матче тай-брейк? Да — 2.35, нет — 1.48. В трех из четырех предыдущих встреч соперники добрались до 13-го гейма.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карен Хачанов

Медведев проводит пятый турнир подряд и может выйти в пятый финал. Конечно, физически Даниилу становится уже непросто, а еще погода в Майами вносит корректировки: например, из-за дождя матча против Кентена Алиса в ? финала российский теннисист ждал почти пять часов, а закончил играть близко к полуночи. При этом следующая его встреча попала в дневной слот.

Против не входящего в первую сотню Кристофера Юбэнкса в ? Медведеву не хватало стабильности и того передвижения, за счет которого он обычно превосходит соперников. Отсюда возникшие по ходу второй партии проблемы — только низкий уровень противника позволил Даниилу победить достаточно быстро, не доходя до тай-брейка.

Хачанову в плане «физики» чуть проще — после Australian Open он провел всего семь матчей, в то время как Медведев отыграл уже 24 встречи. И в полуфинале Карен может поддавить соперника именно за счет лучшей готовности, заставив Даниила, возможно, играть даже все три партии.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой (+4.5) гейма за 1.84.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Майами 30 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
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Факел – ЦСКА
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Зенит

 16
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И К Ж
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Локомотив

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