Даниил Медведев — Карен Хачанов: прогноз на полуфинал ATP Майами 31 марта 2023 года
31 марта в Майами состоится российский полуфинал «мастерса», в котором Даниил Медведев сразится с Кареном Хачановым. Матч за право составить конкуренцию Алькарасу или Синнеру в решающей встрече начнется в 20.00 по московскому времени. В России игра к показу будет недоступна. Счет личных встреч — 3:1 в пользу Медведева.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Медведева безоговорочным фаворитом предстоящего матча. На победу первой ракетки России можно поставить с коэффициентом 1.21, что приблизительно 82% вероятности исхода. Триумф Хачанова предложено взять за 4.65 (18%).
Ставка в 1000 рублей на выход Карена в финал в случае его успеха принесет выплату в 4650 рублей, а чистая прибыль составит 3650 рублей.
Эксперты предполагают, что для Медведева полуфинал станет легкой прогулкой, и он закроет Хачанова в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 1.64.
Правда, во встрече 1/4 против американца Кристофера Юбэнкса Даниилу не хватало свежести. Возможно, не в лучшем состоянии он будет и в предстоящей игре. Взять победу Карена хотя бы в одном сете можно за 2.17.
Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.74, ТМ 20.5 — за 2.13.
Будет ли в матче тай-брейк? Да — 2.35, нет — 1.48. В трех из четырех предыдущих встреч соперники добрались до 13-го гейма.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Карен Хачанов
Медведев проводит пятый турнир подряд и может выйти в пятый финал. Конечно, физически Даниилу становится уже непросто, а еще погода в Майами вносит корректировки: например, из-за дождя матча против Кентена Алиса в ? финала российский теннисист ждал почти пять часов, а закончил играть близко к полуночи. При этом следующая его встреча попала в дневной слот.
Против не входящего в первую сотню Кристофера Юбэнкса в ? Медведеву не хватало стабильности и того передвижения, за счет которого он обычно превосходит соперников. Отсюда возникшие по ходу второй партии проблемы — только низкий уровень противника позволил Даниилу победить достаточно быстро, не доходя до тай-брейка.
Хачанову в плане «физики» чуть проще — после Australian Open он провел всего семь матчей, в то время как Медведев отыграл уже 24 встречи. И в полуфинале Карен может поддавить соперника именно за счет лучшей готовности, заставив Даниила, возможно, играть даже все три партии.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова с форой (+4.5) гейма за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4