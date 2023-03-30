«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: отсутствие Холанна и Нуньеса не помешает командам сыграть результативно
1 апреля в матче 29-го тура АПЛ сойдутся чемпионы последних пяти лет — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Этихад», арбитр Саймон Хупер даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.60, это около 61% вероятности. Выигрыш мерсисайдцев предложен с котировкой 5.56 (17%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Ничья идет за 4.37 (22%).
Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в Суперкубке, Кубке Англии и чемпионате. Пока преимущество на стороне «Ливерпуля»: красные победили в двух матчах, в том числе в игре за Community Shield. Поставить на непоражение гостей в предстоящей игре можно с коэффициентом 2.43.
Вот только три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка намекают на серьезное преимущество «горожан»:
• ничья 1:1 идет за 8.00;
• победа хозяев 2:1 — за 8.25;
• выигрыши 1:0 и 2:0 — за 8.50.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.35. За последние 10 встреч во всех турнирах соперники восемь раз пробивали отметку в три забитых мяча.
Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.71, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.15. Этот рынок тоже заходил в восьми из последних 10 игр команд во всех соревнованиях.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 апреля 2023 года
Мерсисайдцы подошли к игре с огромным отставанием от соперника: «Ман Сити» расположился вторым и улетел от идущего шестым «Ливерпуля» на 19 баллов. Выступают «горожане» тоже гораздо стабильнее: в последний раз проиграли еще 5 февраля и с тех пор выдали серию из 10 матчей во всех турнирах без поражений (восемь побед). Красные же подъехали к противостоянию с «Сити» на фоне двух поражений по 0:1 — от «Реала» в ЛЧ и «Борнмута» в АПЛ.
Обе команды немало забивают, а «Ман Сити» вообще отличается чаще всех в чемпионате. За 27 туров коллектив Гвардиолы оформил 67 голов, это 2.48 мяча в среднем за игру. «Ливерпуль» — четвертая по результативности команда АПЛ. За 26 матчей красные оформили 47 голов, средний показатель — 1.81.
«Горожане» в 14 из 27 туров заколачивали минимум три мяча за 90 минут. Ждете еще одно шоу от «Сити»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.58, ИТМ1 (1.5) — за 2.43.
Правда, предстоящий матч может пропустить главный бомбардир «Сити» Эрлинг Холанн. Норвежец получил повреждение паха и не выступал за сборную Норвегии в прошедших играх квалификации Евро-2024. Также точно не сыграет второй страйкер «горожан» Фил Фоден — у англичанина случилось воспаление аппендикса.
Травмированных хватает и у «Ливерпуля»: недоступны Луис Диас, Дарвин Нуньес, Тьяго Алькантара, Джо Гомес и Константинос Цимикас.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
Матчи команд зачастую получаются очень яркими: из 10 последних встреч «Ман Сити» и «Ливерпуля» во всех турнирах в восьми они наколотили минимум три гола и оформили рынок «обе забьют». В текущем сезоне соперники тоже выступают результативно — «горожане» забили больше всех в АПЛ, мерсисайдцы расположились на четвертом месте по результативности в чемпионате.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4