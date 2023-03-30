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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: отсутствие Холанна и Нуньеса не помешает командам сыграть результативно

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») в матче против «Бернли».
Фото Global Look Press
Команды постоянно играют друг с другом результативно.

1 апреля в матче 29-го тура АПЛ сойдутся чемпионы последних пяти лет — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Этихад», арбитр Саймон Хупер даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. В России легально чемпионат Англии не показывают.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
01 апр, 14:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.60, это около 61% вероятности. Выигрыш мерсисайдцев предложен с котировкой 5.56 (17%) — это наименее ожидаемый результат встречи. Ничья идет за 4.37 (22%).

Команды встречались в этом сезоне уже три раза: в Суперкубке, Кубке Англии и чемпионате. Пока преимущество на стороне «Ливерпуля»: красные победили в двух матчах, в том числе в игре за Community Shield. Поставить на непоражение гостей в предстоящей игре можно с коэффициентом 2.43.

Вот только три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода поединка намекают на серьезное преимущество «горожан»:

• ничья 1:1 идет за 8.00;

• победа хозяев 2:1 — за 8.25;

• выигрыши 1:0 и 2:0 — за 8.50.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.35. За последние 10 встреч во всех турнирах соперники восемь раз пробивали отметку в три забитых мяча.

Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.71, вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.15. Этот рынок тоже заходил в восьми из последних 10 игр команд во всех соревнованиях.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 1 апреля 2023 года

Мерсисайдцы подошли к игре с огромным отставанием от соперника: «Ман Сити» расположился вторым и улетел от идущего шестым «Ливерпуля» на 19 баллов. Выступают «горожане» тоже гораздо стабильнее: в последний раз проиграли еще 5 февраля и с тех пор выдали серию из 10 матчей во всех турнирах без поражений (восемь побед). Красные же подъехали к противостоянию с «Сити» на фоне двух поражений по 0:1 — от «Реала» в ЛЧ и «Борнмута» в АПЛ.

Обе команды немало забивают, а «Ман Сити» вообще отличается чаще всех в чемпионате. За 27 туров коллектив Гвардиолы оформил 67 голов, это 2.48 мяча в среднем за игру. «Ливерпуль» — четвертая по результативности команда АПЛ. За 26 матчей красные оформили 47 голов, средний показатель — 1.81.

«Горожане» в 14 из 27 туров заколачивали минимум три мяча за 90 минут. Ждете еще одно шоу от «Сити»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.58, ИТМ1 (1.5) — за 2.43.

Правда, предстоящий матч может пропустить главный бомбардир «Сити» Эрлинг Холанн. Норвежец получил повреждение паха и не выступал за сборную Норвегии в прошедших играх квалификации Евро-2024. Также точно не сыграет второй страйкер «горожан» Фил Фоден — у англичанина случилось воспаление аппендикса.

Травмированных хватает и у «Ливерпуля»: недоступны Луис Диас, Дарвин Нуньес, Тьяго Алькантара, Джо Гомес и Константинос Цимикас.

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Матчи команд зачастую получаются очень яркими: из 10 последних встреч «Ман Сити» и «Ливерпуля» во всех турнирах в восьми они наколотили минимум три гола и оформили рынок «обе забьют». В текущем сезоне соперники тоже выступают результативно — «горожане» забили больше всех в АПЛ, мерсисайдцы расположились на четвертом месте по результативности в чемпионате.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.64.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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