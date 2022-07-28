28 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Астана» примет «Ракув». Игра начнется в 18.00 по московскому времени на «Астана Арене», в России она транслироваться не будет. Первый матч закончился победой поляков со счетом 5:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворита. На победу «Ракува» можно поставить за 2.16, это примерно 46% вероятности. Успех «Астаны» предложен с котировкой 3.30 (30%). Ничья идет за 3.50 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае их успеха выплата составит 2160 рублей.

Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча в этой встрече идет за 2.00. «Ракув» наверняка поспособствует тому, чтобы «верх» в матче случился.

У «Астаны» не получилось забить даже одного мяча, однако они много пропустили. Если считаете, что казахстанцы исправятся, поставьте на «обе забьют» за 1.82.

Проход «Астаны» в следующий раунд доступен за сумасшедший коэффициент 45.0.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Ракув»

К сожалению для болельщиков из столицы Казахстана, поляки все решили уже в первой встрече. Вопрос в другом — сможет ли «Астана» хоть немного сгладить впечатление? «Ракув» наверняка поможет с этим, потому что ему уже ничего не нужно и можно даже некрупно проиграть на выезде. Все-таки редко кто выставляет основной состав после победы 5:0.

Рекомендуемая ставка: «Астана» не проиграет" за 1.70.