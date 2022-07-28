«Астана» — «Ракув»: прогноз на матч Лиги конференций 28 июля 2022 года
28 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Астана» примет «Ракув». Игра начнется в 18.00 по московскому времени на «Астана Арене», в России она транслироваться не будет. Первый матч закончился победой поляков со счетом 5:0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворита. На победу «Ракува» можно поставить за 2.16, это примерно 46% вероятности. Успех «Астаны» предложен с котировкой 3.30 (30%). Ничья идет за 3.50 (24%).
При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае их успеха выплата составит 2160 рублей.
Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча в этой встрече идет за 2.00. «Ракув» наверняка поспособствует тому, чтобы «верх» в матче случился.
У «Астаны» не получилось забить даже одного мяча, однако они много пропустили. Если считаете, что казахстанцы исправятся, поставьте на «обе забьют» за 1.82.
Проход «Астаны» в следующий раунд доступен за сумасшедший коэффициент 45.0.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Ракув»
К сожалению для болельщиков из столицы Казахстана, поляки все решили уже в первой встрече. Вопрос в другом — сможет ли «Астана» хоть немного сгладить впечатление? «Ракув» наверняка поможет с этим, потому что ему уже ничего не нужно и можно даже некрупно проиграть на выезде. Все-таки редко кто выставляет основной состав после победы 5:0.
Рекомендуемая ставка: «Астана» не проиграет" за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1