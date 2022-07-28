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«Астана» — «Ракув»: прогноз на матч Лиги конференций 28 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Астана» — «Ракув» 28 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Ракув».
Фото Global Look Press

28 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций «Астана» примет «Ракув». Игра начнется в 18.00 по московскому времени на «Астана Арене», в России она транслироваться не будет. Первый матч закончился победой поляков со счетом 5:0.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
28 июл, 18:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Ракув

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворита. На победу «Ракува» можно поставить за 2.16, это примерно 46% вероятности. Успех «Астаны» предложен с котировкой 3.30 (30%). Ничья идет за 3.50 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае их успеха выплата составит 2160 рублей.

Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча в этой встрече идет за 2.00. «Ракув» наверняка поспособствует тому, чтобы «верх» в матче случился.

У «Астаны» не получилось забить даже одного мяча, однако они много пропустили. Если считаете, что казахстанцы исправятся, поставьте на «обе забьют» за 1.82.

Проход «Астаны» в следующий раунд доступен за сумасшедший коэффициент 45.0.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Ракув»

К сожалению для болельщиков из столицы Казахстана, поляки все решили уже в первой встрече. Вопрос в другом — сможет ли «Астана» хоть немного сгладить впечатление? «Ракув» наверняка поможет с этим, потому что ему уже ничего не нужно и можно даже некрупно проиграть на выезде. Все-таки редко кто выставляет основной состав после победы 5:0.

Рекомендуемая ставка: «Астана» не проиграет" за 1.70.

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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Оренбург

 2
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 2 1 0
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 2 1 0
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 2 0 1
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