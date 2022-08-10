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«Слован» — «Олимпиакос»: у чемпиона Словакии получится лучше, чем с Черчесовым

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы Слован — Олимпиакос 11 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
«Олимпиакос».
Фото Global Look Press
Лига Европы подходящий уровень.

11 августа в Братиславе пройдет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Слованом» и «Олимпиакосом» — в Греции команды сыграли 1:1. Время начала встречи — 21.30 мск, судить игру будет Гленн Нюберг из Швеции. В России матч транслировать не будут.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
11 авг, 21:30. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
Олимпиакос П

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос» 11 августа 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу «Олимпиакоса» — 2.30, что приблизительно 41% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 3.20 (30%), на ничью предложена котировка 3.30 (29%).

В гостях «Слован», несмотря на ощутимое преимущество соперника, едва не выиграл: словаки вели до 86-й минуты, когда «Олимпиакос» сравнял счет (1:1). Поставить на то, что небесно-голубые снова не проиграют в основное время, можно с коэффициентом 1.62.

Также предложен широкий выбор ставок на забитые мячи:

• тотал больше 1.5 гола идет за 1.38, ТМ 1.5 — за 3.10;

• ТБ 2.5 можно взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.69.

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История противостояний команд насчитывает пять матчей, причем два последних закончились результативной ничьей (2:2 и 1:1). Вероятность того, что в предстоящей игре снова отличатся оба соперника, оценена в 1.95, обратная ставка — в 1.85.

«Слован» — «Олимпиакос»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 августа 2022 года

Игра в Пирее прошла с ощутимым преимуществом хозяев, которое они с большим трудом конвертировали в единственный забитый мяч. «Слован» был очень близок к гостевой победе, но пропустил на 86-й минуте. Герой «Олимпиакоса» — 35-летний Юссеф Эль-Араби.

Чемпион Греции с большим трудом вкатывается в сезон: во втором раунде квалификации Лиги чемпионов без шансов влетел «Маккаби» из Хайфы (1:1 и 0:4). Вероятно, кислая игра греков связана с проблемами в составе. Травмированы защитники Костас Манолас, Шиме Врсалько и Танасис Андруцос: все — явные претенденты на место в основе, а первые двое имеют мощный опыт игры в топ-5 чемпионатов.

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Плюс красно-белые до 12 августа не могут заявить в Лигу Европы новичков, среди которых много сильных футболистов: Ахмед Хассан, Абубакар Камара, Константинос Фортунис и другие.

На фоне таких проблем даже состав «Слована» выглядит конкурентным, хотя, по данным Transfermarkt, между командами — пропасть. Ростер «Олимпиакоса» оценен в 119.65 млн евро, небесно-голубых — в 19.8 млн евро.

При этом в составе «Слована» все равно есть несколько интересных футболистов: забивший в Греции Андре Грин провел 20 матчей за молодежные сборные Англии, Юрай Куцка отбегал 253 игры в серии А и даже один сезон в АПЛ за «Уотфорд», капитан команды Владимир Вайсс выступал за «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Эспаньол» и накрутил 74 матча за сборную Словакии.

Ждете голы от «Слована»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча предложен с коэффициентом 3.00.

Небесно-голубые начали сезон лучше «Олимпиакоса». «Слован» лидирует в чемпионате Словакии, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов едва не прошел «Ференцварош», а в первом легко разделался с «Динамо» Батуми. Вряд ли можно считать словаков аутсайдерами предстоящей встречи.

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Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Олимпиакос» 11 августа 2022 года

«Слован» проведет ответный матч дома, где греки будут лишены эффектной поддержки домашних трибун. В первом матче красно-белые создали больше опасных моментов, но в ответной встрече могут не справиться с соперником на его территории. «Слован» круто реализует опасные моменты и имеет впереди несколько мощных исполнителей. «Олимпиакос» же остался без основных центральных защитников, а впереди у команды выступают уже возрастные игроки. Словаки вполне могут выбить соперника из еврокубков.

Рекомендуемая ставка: проход «Слована» за 2.20.

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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
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Факел – Урал
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