«Слован» — «Олимпиакос»: у чемпиона Словакии получится лучше, чем с Черчесовым
11 августа в Братиславе пройдет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между «Слованом» и «Олимпиакосом» — в Греции команды сыграли 1:1. Время начала встречи — 21.30 мск, судить игру будет Гленн Нюберг из Швеции. В России матч транслировать не будут.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Слован» — «Олимпиакос» 11 августа 2022 года
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу «Олимпиакоса» — 2.30, что приблизительно 41% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 3.20 (30%), на ничью предложена котировка 3.30 (29%).
В гостях «Слован», несмотря на ощутимое преимущество соперника, едва не выиграл: словаки вели до 86-й минуты, когда «Олимпиакос» сравнял счет (1:1). Поставить на то, что небесно-голубые снова не проиграют в основное время, можно с коэффициентом 1.62.
Также предложен широкий выбор ставок на забитые мячи:
• тотал больше 1.5 гола идет за 1.38, ТМ 1.5 — за 3.10;
• ТБ 2.5 можно взять за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.69.
История противостояний команд насчитывает пять матчей, причем два последних закончились результативной ничьей (2:2 и 1:1). Вероятность того, что в предстоящей игре снова отличатся оба соперника, оценена в 1.95, обратная ставка — в 1.85.
«Слован» — «Олимпиакос»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 августа 2022 года
Игра в Пирее прошла с ощутимым преимуществом хозяев, которое они с большим трудом конвертировали в единственный забитый мяч. «Слован» был очень близок к гостевой победе, но пропустил на 86-й минуте. Герой «Олимпиакоса» — 35-летний Юссеф Эль-Араби.
Чемпион Греции с большим трудом вкатывается в сезон: во втором раунде квалификации Лиги чемпионов без шансов влетел «Маккаби» из Хайфы (1:1 и 0:4). Вероятно, кислая игра греков связана с проблемами в составе. Травмированы защитники Костас Манолас, Шиме Врсалько и Танасис Андруцос: все — явные претенденты на место в основе, а первые двое имеют мощный опыт игры в топ-5 чемпионатов.
Плюс красно-белые до 12 августа не могут заявить в Лигу Европы новичков, среди которых много сильных футболистов: Ахмед Хассан, Абубакар Камара, Константинос Фортунис и другие.
На фоне таких проблем даже состав «Слована» выглядит конкурентным, хотя, по данным Transfermarkt, между командами — пропасть. Ростер «Олимпиакоса» оценен в 119.65 млн евро, небесно-голубых — в 19.8 млн евро.
При этом в составе «Слована» все равно есть несколько интересных футболистов: забивший в Греции Андре Грин провел 20 матчей за молодежные сборные Англии, Юрай Куцка отбегал 253 игры в серии А и даже один сезон в АПЛ за «Уотфорд», капитан команды Владимир Вайсс выступал за «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Эспаньол» и накрутил 74 матча за сборную Словакии.
Ждете голы от «Слована»? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча предложен с коэффициентом 3.00.
Небесно-голубые начали сезон лучше «Олимпиакоса». «Слован» лидирует в чемпионате Словакии, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов едва не прошел «Ференцварош», а в первом легко разделался с «Динамо» Батуми. Вряд ли можно считать словаков аутсайдерами предстоящей встречи.
Прогноз и ставка на матч «Слован» — «Олимпиакос» 11 августа 2022 года
«Слован» проведет ответный матч дома, где греки будут лишены эффектной поддержки домашних трибун. В первом матче красно-белые создали больше опасных моментов, но в ответной встрече могут не справиться с соперником на его территории. «Слован» круто реализует опасные моменты и имеет впереди несколько мощных исполнителей. «Олимпиакос» же остался без основных центральных защитников, а впереди у команды выступают уже возрастные игроки. Словаки вполне могут выбить соперника из еврокубков.
Рекомендуемая ставка: проход «Слована» за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0