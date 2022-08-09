«Пусть думает, что нокаутирует меня». На что способен Усик в реванше с Джошуа?
20 августа в Спортивном городе короля Абдаллы в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый боксерский поединок года — украинец Александр Усик проведет реванш против британца Энтони Джошуа. На кону очень солидный куш: четыре титула чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Где смотреть трансляцию боя Усик — Джошуа?
Насладиться 12-раундовой бойней лучших супертяжей мира можно на онлайн-платформе DAZN и на сайте Sky Sports. Спортсмены выйдут на ринг в 19.00 по московскому времени. Покажут ли поединок в России на общедоступных каналах, пока неизвестно.
Александр Усик
«Усик умен, очевидно, и на этот раз он ожидает от Джошуа иного подхода. Приставьте к моей голове пистолет, и я скажу, что Александр победит», — высказался о предстоящем поединке бывший чемпион мира Карл Фрэмптон. Такое мнение не одиноко. Многие эксперты считают, что украинский боксер повторит сентябрьское достижение 2021 года и снова переиграет британца.
В первом поединке, по итогам которого Усик стал обладателем четырех поясов, он оказался терпеливее и точнее соперника. Александр бил меньше, но больший процент его ударов пришелся в цель, благодаря чему склонил судей в свою пользу. Плюс украинец поразил Джошуа главным козырем — умением уклоняться и уходить от атак.
В ближайшем поединке Усик наверняка снова воспользуется любимой тактикой и будет выматывать соперника, но приготовит для Энтони новые уловки. Британец обязательно учтет ошибки первого поединка и будет лучше готов физически, хотя даже в этих условиях ему не гарантирована победа.
«Не думаю о Джошуа, и меня не волнует, есть ли у него новая тактика или новый тренер. Я просто думаю о себе. Пусть это он думает, что нокаутирует меня. Пусть у него возникнет такое желание», — уверенно заявил Усик. Украинец не станет отталкиваться от соперника и сделает все от себя зависящее, чтобы сохранить титулы.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что для Джошуа Усик — непобедимый соперник. На победу украинца можно поставить за коэффициент 1.47, это примерно 68% вероятности.
Энтони Джошуа
По ходу первого боя против Усика было видно, как силы постепенно покидают тело на тот момент 31-летнего британца и что он не знает, что делать с противником. Джошуа искал подходы и пытался поймать Александра на ошибке, но тот их не допускал, потому что понимал — тяжелая рука Энтони может в одну секунду отправить его на настил.
«Джошуа необходимо его измотать, потому что этот парень очень плавный, он двигается и все такое. Нужно вымотать Усика, нельзя боксировать с ним, ведь он просто его переиграет. Надо превратить бой в драку», — подсказал британцу Эй-Джею Тайсон. Возможно, Джошуа следует прислушаться к мнению многократного чемпиона, но такой вариант ведения поединка сопряжен с большими рисками. Если Энтони не уложит противника в первой половине встречи, то на вторую у него не останется сил. И тогда Усик ловко снова закроет поединок в свою пользу.
Если считаете, что Джошуа все-таки вернет пояса в Великобританию, тогда можно взять его победу за 2.75 (31%).
Возможна ли ничья?
Конечно — на нее выставлена котировка 25.0. Правда, представить такой исход невозможно, да и в карьерах обоих боксеров он не случался.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0