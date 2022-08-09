«Пусть думает, что нокаутирует меня». На что способен Усик в реванше с Джошуа?

Бой, который расставит чемпионов по местам.

20 августа в Спортивном городе короля Абдаллы в Саудовской Аравии состоится самый ожидаемый боксерский поединок года — украинец Александр Усик проведет реванш против британца Энтони Джошуа. На кону очень солидный куш: четыре титула чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Где смотреть трансляцию боя Усик — Джошуа?

Насладиться 12-раундовой бойней лучших супертяжей мира можно на онлайн-платформе DAZN и на сайте Sky Sports. Спортсмены выйдут на ринг в 19.00 по московскому времени. Покажут ли поединок в России на общедоступных каналах, пока неизвестно.

Александр Усик

«Усик умен, очевидно, и на этот раз он ожидает от Джошуа иного подхода. Приставьте к моей голове пистолет, и я скажу, что Александр победит», — высказался о предстоящем поединке бывший чемпион мира Карл Фрэмптон. Такое мнение не одиноко. Многие эксперты считают, что украинский боксер повторит сентябрьское достижение 2021 года и снова переиграет британца.

В первом поединке, по итогам которого Усик стал обладателем четырех поясов, он оказался терпеливее и точнее соперника. Александр бил меньше, но больший процент его ударов пришелся в цель, благодаря чему склонил судей в свою пользу. Плюс украинец поразил Джошуа главным козырем — умением уклоняться и уходить от атак.

В ближайшем поединке Усик наверняка снова воспользуется любимой тактикой и будет выматывать соперника, но приготовит для Энтони новые уловки. Британец обязательно учтет ошибки первого поединка и будет лучше готов физически, хотя даже в этих условиях ему не гарантирована победа.

«Не думаю о Джошуа, и меня не волнует, есть ли у него новая тактика или новый тренер. Я просто думаю о себе. Пусть это он думает, что нокаутирует меня. Пусть у него возникнет такое желание», — уверенно заявил Усик. Украинец не станет отталкиваться от соперника и сделает все от себя зависящее, чтобы сохранить титулы.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что для Джошуа Усик — непобедимый соперник. На победу украинца можно поставить за коэффициент 1.47, это примерно 68% вероятности.

Энтони Джошуа

По ходу первого боя против Усика было видно, как силы постепенно покидают тело на тот момент 31-летнего британца и что он не знает, что делать с противником. Джошуа искал подходы и пытался поймать Александра на ошибке, но тот их не допускал, потому что понимал — тяжелая рука Энтони может в одну секунду отправить его на настил.

«Джошуа необходимо его измотать, потому что этот парень очень плавный, он двигается и все такое. Нужно вымотать Усика, нельзя боксировать с ним, ведь он просто его переиграет. Надо превратить бой в драку», — подсказал британцу Эй-Джею Тайсон. Возможно, Джошуа следует прислушаться к мнению многократного чемпиона, но такой вариант ведения поединка сопряжен с большими рисками. Если Энтони не уложит противника в первой половине встречи, то на вторую у него не останется сил. И тогда Усик ловко снова закроет поединок в свою пользу.

Если считаете, что Джошуа все-таки вернет пояса в Великобританию, тогда можно взять его победу за 2.75 (31%).

Возможна ли ничья?

Конечно — на нее выставлена котировка 25.0. Правда, представить такой исход невозможно, да и в карьерах обоих боксеров он не случался.