Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Партизан» — АЕК Ларнака 11 августа 2022 года

В Ларнаке команде из Белграда не повезло.

11 августа сербский «Партизан» после гостевого поражения 1:2 примет на своем поле кипрский АЕК в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. В России встречу не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Партизан» — АЕК Ларнака 11 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Партизана» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.63, что примерно 61% вероятности исхода. На втором месте по шансам ничья, ее предлагается взять за 3.90 (25%). Успех АЕК идет за 4.90 (14%).

На то, что киприоты не уступят в ответной игре, котировка — 2.28.

Если считаете, что запаса в один мяч гостям хватит, чтобы пройти в следующий раунд, можете взять этот вариант за 1.78. Выход «Партизана» в финал квалификации доступен за 2.03.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.88. В матчах с участием киприотов «верх» состоялся в четырех играх из последних пяти, у сербов — в трех.

Букмекеры предполагают, что на родном поле при поддержке трибун «Партизану» по силам забить больше одного гола: ИТБ1 (1.5) оценен в 1.82, ИТМ1 (1.5) — в 1.98. У АЕК только один забитый мяч доступен за 1.59.

На победу киприотов хотя бы в одном из таймов котировка 2.80.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Партизана» за 6.30.

«Партизан» — АЕК Ларнака: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 августа 2022 года

Результат первого матча удивил: «Партизан» считался серьезным фаворитом, но уступил 1:2. При этом сербы выглядели намного лучше соперника и растранжирили уйму моментов: помимо нескольких спасений вратаря АЕК, один раз мяч попал в перекладину. Киприоты же выжали максимум из возможного: забили дважды после угловых и неразберихи в штрафной соперника.

На последних минутах у хозяев был шанс, чтобы поехать в Сербию с преимуществом в два мяча, но неточный удар оставил «Партизану» неплохие шансы продолжить борьбу в Лиге Европы. Особенно с учетом того, что ответный матч пройдет на его поле — сербские фанаты умеют зажечь во всех смыслах слова и погрузить соперника в адскую пучину.

Очень возможно, что ответная игра перейдет в дополнительное время. «Партизан» пойдет вперед, но АЕК точно будет огрызаться — пара подходов в быстрых атаках у них была и в Ларнаке. Тем более прочность обороны вице-чемпиона Сербии оставляет вопросы: черно-белые пропустили в шести из последних десяти матчей, причем не от самых серьезных команд. Поэтому есть смысл рассмотреть вариант «обе забьют» за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Партизан» — АЕК Ларнака

У «Партизана» есть отличная тройка форвардов — Диабате, Гомеш и Мениг. Атлетичные африканцы очень здорово комбинировали в первой встрече и достаточно уверенно прорывались сквозь плотную оборону соперника.

Под давлением соперника и трибун игрокам АЕК будет тяжело выстоять и не пропустить. Их единственный шанс — выиграть по пенальти, но сербы вряд ли доведут дело до серии 11-метровых.

Рекомендуемая ставка: «Партизан» выйдет в следующий раунд за 2.03.