«Партизан» — АЕК Ларнака: сербы на этот раз обойдутся без сюрпризов
11 августа сербский «Партизан» после гостевого поражения 1:2 примет на своем поле кипрский АЕК в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде и начнется в 22.00 по московскому времени. Обслужит ее испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. В России встречу не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Партизан» — АЕК Ларнака 11 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Партизана» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.63, что примерно 61% вероятности исхода. На втором месте по шансам ничья, ее предлагается взять за 3.90 (25%). Успех АЕК идет за 4.90 (14%).
На то, что киприоты не уступят в ответной игре, котировка — 2.28.
Если считаете, что запаса в один мяч гостям хватит, чтобы пройти в следующий раунд, можете взять этот вариант за 1.78. Выход «Партизана» в финал квалификации доступен за 2.03.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.88. В матчах с участием киприотов «верх» состоялся в четырех играх из последних пяти, у сербов — в трех.
Букмекеры предполагают, что на родном поле при поддержке трибун «Партизану» по силам забить больше одного гола: ИТБ1 (1.5) оценен в 1.82, ИТМ1 (1.5) — в 1.98. У АЕК только один забитый мяч доступен за 1.59.
На победу киприотов хотя бы в одном из таймов котировка 2.80.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Партизана» за 6.30.
«Партизан» — АЕК Ларнака: прогноз и анализ матча Лиги Европы 11 августа 2022 года
Результат первого матча удивил: «Партизан» считался серьезным фаворитом, но уступил 1:2. При этом сербы выглядели намного лучше соперника и растранжирили уйму моментов: помимо нескольких спасений вратаря АЕК, один раз мяч попал в перекладину. Киприоты же выжали максимум из возможного: забили дважды после угловых и неразберихи в штрафной соперника.
На последних минутах у хозяев был шанс, чтобы поехать в Сербию с преимуществом в два мяча, но неточный удар оставил «Партизану» неплохие шансы продолжить борьбу в Лиге Европы. Особенно с учетом того, что ответный матч пройдет на его поле — сербские фанаты умеют зажечь во всех смыслах слова и погрузить соперника в адскую пучину.
Очень возможно, что ответная игра перейдет в дополнительное время. «Партизан» пойдет вперед, но АЕК точно будет огрызаться — пара подходов в быстрых атаках у них была и в Ларнаке. Тем более прочность обороны вице-чемпиона Сербии оставляет вопросы: черно-белые пропустили в шести из последних десяти матчей, причем не от самых серьезных команд. Поэтому есть смысл рассмотреть вариант «обе забьют» за 1.92.
Прогноз и ставка на матч «Партизан» — АЕК Ларнака
У «Партизана» есть отличная тройка форвардов — Диабате, Гомеш и Мениг. Атлетичные африканцы очень здорово комбинировали в первой встрече и достаточно уверенно прорывались сквозь плотную оборону соперника.
Под давлением соперника и трибун игрокам АЕК будет тяжело выстоять и не пропустить. Их единственный шанс — выиграть по пенальти, но сербы вряд ли доведут дело до серии 11-метровых.
Рекомендуемая ставка: «Партизан» выйдет в следующий раунд за 2.03.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0