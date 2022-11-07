«Сити» ближе всех к трофею, «Реал» вряд ли повторит успех. Шансы команд на победу в ЛЧ

7 ноября в швейцарском Ньоне оставшиеся в Лиге чемпионов 16 команд узнали соперников по первому раунду плей-офф турнира. Некоторые суперклубы, такие как «Ливерпуль» с «Реалом» или «ПСЖ» с «Баварией» попали друг на друга, а значит, их шансы на трофей слегка уменьшились.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ опубликовали коэффициенты на победителя турнира и назвали фаворита, а также тех, кто будет максимально близок к успеху.

«Манчестер Сити»

Эксперты считают, что в этом сезоне команда Пепа Гвардиолы может наконец исполнить мечту шейхов и взять трофей. Не зря летом команду пополнил невероятный Эрлинг Холанн, а лидеры прошлых лет остались ради выполнения главной миссии. Победами в АПЛ команда уже пресытилась, а главный европейский кубок все еще не гостил в клубном музее. На успех «горожан» можно поставить за 2.90.

На групповом этапе «Сити» не включал повышенные скорости, но при этом спокойно выиграл квартет G. После трех подряд побед над «Севильей», «Боруссией» и «Копенгагеном» с общим счетом 11:1 «горожане» поделили очки с немцами и датчанами, а в заключительной встрече задавили испанцев (3:1).

Чемпионы Англии в десятый раз подряд вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где в последние пять лет они неизменно входили в восьмерку сильнейших. Последние два сезона для команды получились еще более выдающимися: она играла в финале (уступила 0:1 «Челси») и в полуфинале последнего розыгрыша (вылетела от «Реала»). Жеребьевка 1/8 должна добавить оптимизма — англичанам предстоит сыграть с не самым мощным «РБ Лейпциг».

«Бавария»

Мюнхенцам в 1/8 достался, вероятно, самый грозный соперник — «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе. Несмотря на это, эксперты считают команду Юлиана Нагельсманна вторым фаворитом турнира после «Сити». На победу чемпиона Германии коэффициент — 7.50.

Возможно, встреча с топовым соперником уже в первом раунде плей-офф пойдет только на пользу «Баварии» — игроки не успеют расслабиться и войдут в тонус. Хотя на групповом этапе футболисты держали высочайший уровень на протяжении всех шести встреч, и даже против скромной чешской «Виктории». В результате мюнхенцы набрали максимум очков и отправили «Барселону» в Лигу Европы. На этих ребят, которые выиграли четыре матча у каталонцев и «Интера» со общим счетом 9:0, тоже вряд ли кто-то желал попасть.

«Ливерпуль»

Красным, как и «Баварии», достался очень тяжелый противник — мадридский «Реал». Команды в мае бились в финале, а теперь кто-то из них не выйдет даже в четвертьфинал. Мадридцы тогда победили с минимальным счетом при не самой убедительной игре, и ливерпульцы наверняка затаили обиду, которая длится еще с предыдущего финала 2018 года (тогда «Реал» победил 3:1 с голами Бэйла и Роналду).

Юргену Клоппу и его ребятам будет приятно выбить действующего чемпиона на ранней стадии, но сейчас к этому предпосылок немного: «Ливерпуль» нестабилен, проиграл групповой раунд «Наполи», а в чемпионате чередует победы с поражениями от аутсайдеров. Конечно, после чемпионата мира и Boxing Day диспозиция может поменяться. Сейчас же красные идут третьими фаворитами всего турнира, по мнению аналитиков. На их триумф выставлен коэффициент 9.50.

«ПСЖ»

Судьба снова жестока с парижанами, но на этот раз максимально справедлива. Чемпионы Франции не добились желаемого результата в двух матчах с «Бенфикой» (оба раза по 1:1), а в последнем туре не потрудились разгромить «Ювентус» (2:1). Португальцы воспользовались расслабленностью конкурента, на последних минутах уничтожили «Маккаби» (6:1) и вырвали первое место по дополнительным показателям. В награду «орлы» получили в 1/8 «Брюгге», а «ПСЖ» в отместку — «Баварию».

Парижане в девятый раз подряд сыграют в плей-офф с топовым соперником: ранее они по два раза играли в 1/8 с «Реалом», «Барселоной» и «Челси», по разу — с «МЮ» и «Боруссией». Нынешняя «Бавария», возможно, сильнейший противник среди всех предыдущих. Но, пройдя его, парижане докажут, что готовы забрать трофей. Пока же они только четвертые претенденты с коэффициентом 11.0.

«Реал Мадрид»

Действующие победители Лиги чемпионов — одна из трех команд, которая еще не проигрывала в чемпионате. Однако в Лиге чемпионов у «Реала» поражение было — от «Лейпцига» в пятом туре. Несмотря на это, коллектив Карло Анчелотти выглядит одним из самых сбалансированных в Европе и закономерно претендует на повторную победу в ЛЧ. Аналитики предлагают поставить на него за 13.0.

Мадридцам в 1/8 предстоит выдержать натиск «Ливерпуля», который пока не так хорош, как в прошлом сезоне. Если бы команды встретились сейчас, то у испанского клуба были бы отличные шансы на проход дальше. Однако до первого матча еще три с половиной месяца, а значит, многое поменяется. И не факт, что «бланкос» снова победят соперника, как в пяти из последних шести встреч.

Какие шансы у других команд?

На шестом месте по коэффициентам — «Наполи» (14.0), на седьмом — «Челси» (17.0), а рядом с ним — «Тоттенхэм» (18.0). Шансы грандов итальянского футбола «Интера» и «Милана» оценены одинаково (45.0), но они меньше, чем у «Бенфики» (20.0).