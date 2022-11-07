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Сегодня, 14:45

Жеребьевка плей-офф ЛЧ: эксперты оценили шансы команд выйти в четвертьфинал турнира

Евгений Коростелев
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Лука Модрич и Тьяго Алькантара.
Фото Global Look Press

7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов сезона-2022/23. Букмекерская компания БЕТСИТИ дала актуальные коэффициенты на исходы противостояний, а также назвала фаворита всего турнира.

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Кто с кем сыграет?

Жеребьевка подарила несколько очень ярких противостояний: например, уже на старте плей-офф состоится повторение последнего финала между «Ливерпулем» и «Реалом», а еще «ПСЖ» сразится с «Баварией».

Эксперты оценили шансы команд на проход в четвертьфинал:

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Проход 1 — 5.70 (14% вероятности). Проход 2 — 1.16 (86% вероятности)

«Брюгге» — «Бенфика»

Проход 1 — 3.00 (30%). Проход 2 — 1.42 (70%).

«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»

Проход 1 — 1.62 (61%). Проход 2 — 2.40 (39%).

«Милан» — «Тоттенхэм»

Проход 1 — 2.16 (43%). Проход 2 — 1.74 (57%).

«Айнтрахт» — «Наполи»

Проход 1 — 3.90 (23%). Проход 2 — 1.29 (77%).

«Боруссия Дортмунд» — «Челси»

Проход 1 — 3.00 (31%). Проход 2 — 1.43 (69%).

«Интер» — «Порту»

Проход 1 — 1.48 (67%). Проход 2 — 2.75 (33%).

«ПСЖ» — «Бавария»

Проход 1 — 2.15 (43%). Проход 2 — 1.75 (57%).

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Аналитики считают, что наилучшие шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне у «Манчестер Сити». Успех команды Пепа Гвардиолы оценен коэффициентом 2.90. На втором месте со значительным отставанием расположилась «Бавария» (7.50). Третий фаворит у экспертов — «Ливерпуль» (9.50). Финалист последней ЛЧ «Реал» идет только пятым с котировкой 13.0.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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«Райо Вальекано» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 7 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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