Жеребьевка плей-офф ЛЕ: эксперты оценили шансы «Барселоны» и «МЮ» выйти в 1/8

7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. По ее итогам сформировались несколько интереснейших пар, среди которых выделяется противостояние «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед». Эксперты оценили шансы этих и других команд выйти в 1/8 турнира, где их уже ждут победители групп, в том числе «Арсенал» и «Ференцварош» Станислава Черчесова.

Кто с кем сыграет?

Аналитики вывели коэффициенты на победителей 1/16 финала, а также на фаворитов всего турнира.

«Барселона» — «МЮ»

Проход 1 — 1.58 (63% вероятности). Проход 2 — 2.38 (37% вероятности).

«Ювентус» — «Нант»

Проход 1 — 1.39 (71%). Проход 2 — 3.00 (29%).

«Спортинг» — «Мидтьюлланн»

Проход 1 — 1.28 (78%). Проход 2 — 3.70 (22%).

«Шахтер» — «Ренн»

Проход 1 — 2.15 (42%). Проход 2 — 1.70 (58%).

«Аякс» — «Унион Берлин»

Проход 1 — 1.68 (59%). Проход 2 — 2.18 (41%).

«Байер» — «Монако»

Проход 1 — 1.87 (52%). Проход 2 — 1.93 (48%).

«Севилья» — ПСВ

Проход 1 — 1.72 (58%). Проход 2 — 2.13 (42%).

«РБ Зальцбург» — «Рома»

Проход 1 — 2.14 (42%). Проход 2 — 1.71 (58%).

Несмотря на падение в турнир из Лиги чемпионов «Барселоны» и «Ювентуса», фаворитом Лиги Европы, по мнению аналитиков, остался «Арсенал». На его триумф уже сейчас можно поставить с коэффициентом 5.00. На втором месте по котировкам как раз команда Хави (6.50), на третьем — «МЮ» (9.00). В топ-5 также попали «Ювентус» (12.0) и «Аякс» (17.0).