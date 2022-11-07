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Сегодня, 15:45

Жеребьевка плей-офф ЛЕ: эксперты оценили шансы «Барселоны» и «МЮ» выйти в 1/8

Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. По ее итогам сформировались несколько интереснейших пар, среди которых выделяется противостояние «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед». Эксперты оценили шансы этих и других команд выйти в 1/8 турнира, где их уже ждут победители групп, в том числе «Арсенал» и «Ференцварош» Станислава Черчесова.

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Кто с кем сыграет?

Аналитики вывели коэффициенты на победителей 1/16 финала, а также на фаворитов всего турнира.

«Барселона» — «МЮ»

Проход 1 — 1.58 (63% вероятности). Проход 2 — 2.38 (37% вероятности).

«Ювентус» — «Нант»

Проход 1 — 1.39 (71%). Проход 2 — 3.00 (29%).

«Спортинг» — «Мидтьюлланн»

Проход 1 — 1.28 (78%). Проход 2 — 3.70 (22%).

«Шахтер» — «Ренн»

Проход 1 — 2.15 (42%). Проход 2 — 1.70 (58%).

«Аякс» — «Унион Берлин»

Проход 1 — 1.68 (59%). Проход 2 — 2.18 (41%).

«Байер» — «Монако»

Проход 1 — 1.87 (52%). Проход 2 — 1.93 (48%).

«Севилья» — ПСВ

Проход 1 — 1.72 (58%). Проход 2 — 2.13 (42%).

«РБ Зальцбург» — «Рома»

Проход 1 — 2.14 (42%). Проход 2 — 1.71 (58%).

Лука Модрич и&nbsp;Тьяго Алькантара. Жеребьевка плей-офф ЛЧ: эксперты оценили шансы команд выйти в четвертьфинал турнира

Несмотря на падение в турнир из Лиги чемпионов «Барселоны» и «Ювентуса», фаворитом Лиги Европы, по мнению аналитиков, остался «Арсенал». На его триумф уже сейчас можно поставить с коэффициентом 5.00. На втором месте по котировкам как раз команда Хави (6.50), на третьем — «МЮ» (9.00). В топ-5 также попали «Ювентус» (12.0) и «Аякс» (17.0).

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Жеребьевка плей-офф ЛЧ: эксперты оценили шансы команд выйти в четвертьфинал турнира
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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