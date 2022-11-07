Жеребьевка плей-офф ЛЕ: эксперты оценили шансы «Барселоны» и «МЮ» выйти в 1/8
7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. По ее итогам сформировались несколько интереснейших пар, среди которых выделяется противостояние «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед». Эксперты оценили шансы этих и других команд выйти в 1/8 турнира, где их уже ждут победители групп, в том числе «Арсенал» и «Ференцварош» Станислава Черчесова.
Кто с кем сыграет?
Аналитики вывели коэффициенты на победителей 1/16 финала, а также на фаворитов всего турнира.
«Барселона» — «МЮ»
Проход 1 — 1.58 (63% вероятности). Проход 2 — 2.38 (37% вероятности).
«Ювентус» — «Нант»
Проход 1 — 1.39 (71%). Проход 2 — 3.00 (29%).
«Спортинг» — «Мидтьюлланн»
Проход 1 — 1.28 (78%). Проход 2 — 3.70 (22%).
«Шахтер» — «Ренн»
Проход 1 — 2.15 (42%). Проход 2 — 1.70 (58%).
«Аякс» — «Унион Берлин»
Проход 1 — 1.68 (59%). Проход 2 — 2.18 (41%).
«Байер» — «Монако»
Проход 1 — 1.87 (52%). Проход 2 — 1.93 (48%).
«Севилья» — ПСВ
Проход 1 — 1.72 (58%). Проход 2 — 2.13 (42%).
«РБ Зальцбург» — «Рома»
Проход 1 — 2.14 (42%). Проход 2 — 1.71 (58%).
Несмотря на падение в турнир из Лиги чемпионов «Барселоны» и «Ювентуса», фаворитом Лиги Европы, по мнению аналитиков, остался «Арсенал». На его триумф уже сейчас можно поставить с коэффициентом 5.00. На втором месте по котировкам как раз команда Хави (6.50), на третьем — «МЮ» (9.00). В топ-5 также попали «Ювентус» (12.0) и «Аякс» (17.0).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2