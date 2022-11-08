Прогноз и ставка на матча серии А «Сассуоло» — «Рома» 9 ноября 2022 года

Римляне забили больше раза в трех последних выездах на «Мапеи».

9 ноября в игре 14-го тура серии А Жозе Моуринью и его «Рома» постараются добыть три очка в противостоянии с «Сассуоло». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Мапеи», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Сассуоло» — «Рома» 9 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи римлян. Поставить на победу гостей можно за 2.08, это примерно 48% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценили в 3.60 (27%), ничью — в 3.70 (25%).

Из 18 личных встреч лишь половина закончилась победой «Ромы». Если считаете, что «Сассуоло» не уступит в юбилейный, десятый, раз, оформите ставку за 1.80.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.65, Ф2(0) — за 1.51.

Команды за 14 туров на двоих забили и пропустили по 30 мячей. Это не очень много, но эксперты все равно ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.76.

В обмене голами у аналитиков также мало сомнений, он идет за 1.69.

Хозяева забивают в среднем 1.1 мяча за игру в последних десяти официальных встречах, «Рома» — 1.5 гола. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.57, ИТБ2 (1.5) — в 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.80.

«Сассуоло» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 9 ноября 2022 года

«Сассуоло» победил всего один раз в пяти последних матчах — обыграл «Верону» с самого дна турнирной таблицы. В последних двух играх нераверди даже не забили — получили четыре гола от «Наполи» и один от «Эмполи». Общий счет последних пяти туров — 4:10, набраны всего три очка в чемпионате. Радоваться фанатам «Сассуоло» явно нечему.

Только вот «Рома» для черно-зеленых особенный соперник. Хотя у «Сассуоло» в истории всего одна победа над римлянами при девяти поражениях, еще восемь встреч завершились вничью. Недавно тренд на «мирные» матчи между командами укоренился — в пяти последних «Рома» победила лишь раз (при трех ничьих и одной виктории «Сассуоло»), а на «Мапеи» «волки» последний раз праздновали успех в далеком 2018 году.

Даже у Жозе Моуринью не вышло до конца прервать традицию: дома римляне дожали соперника, а на выезде португалец довольствовался лишь ничьей. Трудно сказать, способны ли нынешние «волки» что-то противопоставить черно-зеленым, несмотря на их неважную форму: атака у «Ромы» не блещет (забила всего шесть мячей в последних пяти играх серии А). Да и защиту не назвать лучшей в лиге (-12), пропустили в чемпионате в четырех встречах из пяти. Но нужно отметить, что в этом сезоне у Моуринью пока не было проблем с клубами ниже классом. Очки команда теряла только в противостояниях с равными соперниками: например, с «Аталантой» (0:1) и «Наполи» (0:1).

В девяти из десяти матчах «Ромы» во всех турнирах забивались голы в первом тайме. Если ждете, что и на «Мапеи» кто-нибудь отличится в стартовые 45 минут, поставьте на это за 1.33.

Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Рома»

«Рома» не испытывает проблем в матчах с командами слабее, но у «Сассуоло» есть шанс стать исключением. С 2018 года нераверди не проигрывают римлянам в домашних встречах. Поэтому над результатом гадать не стоит — могут быть сюрпризы.

В последних десяти матчах команды на двоих забили всего 26 мячей, пропустили 23. Но в очных встречах команды будто прорывает — в пяти из шести последних матчей был «верх». Чего-то похожего от соперников стоит ждать и сейчас.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.