«Сассуоло» — «Рома»: Моуринью нужно исправляться после провала в дерби
9 ноября в игре 14-го тура серии А Жозе Моуринью и его «Рома» постараются добыть три очка в противостоянии с «Сассуоло». Матч начнется в 20.30 по московскому времени на стадионе «Мапеи», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 20.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Сассуоло» — «Рома» 9 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи римлян. Поставить на победу гостей можно за 2.08, это примерно 48% вероятности исхода. Успех «Сассуоло» оценили в 3.60 (27%), ничью — в 3.70 (25%).
Из 18 личных встреч лишь половина закончилась победой «Ромы». Если считаете, что «Сассуоло» не уступит в юбилейный, десятый, раз, оформите ставку за 1.80.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.65, Ф2(0) — за 1.51.
Команды за 14 туров на двоих забили и пропустили по 30 мячей. Это не очень много, но эксперты все равно ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.76.
В обмене голами у аналитиков также мало сомнений, он идет за 1.69.
Хозяева забивают в среднем 1.1 мяча за игру в последних десяти официальных встречах, «Рома» — 1.5 гола. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.57, ИТБ2 (1.5) — в 1.90.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.80.
«Сассуоло» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 9 ноября 2022 года
«Сассуоло» победил всего один раз в пяти последних матчах — обыграл «Верону» с самого дна турнирной таблицы. В последних двух играх нераверди даже не забили — получили четыре гола от «Наполи» и один от «Эмполи». Общий счет последних пяти туров — 4:10, набраны всего три очка в чемпионате. Радоваться фанатам «Сассуоло» явно нечему.
Только вот «Рома» для черно-зеленых особенный соперник. Хотя у «Сассуоло» в истории всего одна победа над римлянами при девяти поражениях, еще восемь встреч завершились вничью. Недавно тренд на «мирные» матчи между командами укоренился — в пяти последних «Рома» победила лишь раз (при трех ничьих и одной виктории «Сассуоло»), а на «Мапеи» «волки» последний раз праздновали успех в далеком 2018 году.
Даже у Жозе Моуринью не вышло до конца прервать традицию: дома римляне дожали соперника, а на выезде португалец довольствовался лишь ничьей. Трудно сказать, способны ли нынешние «волки» что-то противопоставить черно-зеленым, несмотря на их неважную форму: атака у «Ромы» не блещет (забила всего шесть мячей в последних пяти играх серии А). Да и защиту не назвать лучшей в лиге (-12), пропустили в чемпионате в четырех встречах из пяти. Но нужно отметить, что в этом сезоне у Моуринью пока не было проблем с клубами ниже классом. Очки команда теряла только в противостояниях с равными соперниками: например, с «Аталантой» (0:1) и «Наполи» (0:1).
В девяти из десяти матчах «Ромы» во всех турнирах забивались голы в первом тайме. Если ждете, что и на «Мапеи» кто-нибудь отличится в стартовые 45 минут, поставьте на это за 1.33.
Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Рома»
«Рома» не испытывает проблем в матчах с командами слабее, но у «Сассуоло» есть шанс стать исключением. С 2018 года нераверди не проигрывают римлянам в домашних встречах. Поэтому над результатом гадать не стоит — могут быть сюрпризы.
В последних десяти матчах команды на двоих забили всего 26 мячей, пропустили 23. Но в очных встречах команды будто прорывает — в пяти из шести последних матчей был «верх». Чего-то похожего от соперников стоит ждать и сейчас.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2