Кошмарная ошибка Чистякова в игре с «Ахматом» принесла клиенту букмекера выигрыш в 610 000 рублей

Защитник «Зенита» сделал счастливее не только фанатов «Спартака».

Игрок букмекерской компании БЕТСИТИ в прошедшие выходные стал богаче на 610 000 рублей благодаря ставке на два события из РПЛ. Он объединил матчи «Зенит» — «Ахмат» и «Факел» — «Краснодар» в экспресс, в результате чего получил коэффициент 24.4. Сумма ставки составила 25 000 рублей.

Победный экспресс выглядит вот так:

«Зенит» — «Ахмат», ИТБ2 (1) — коэффициент 4.00 (счет — 1:2);

«Факел» — «Краснодар», тотал больше 4 голов — 6.10 (счет — 3:3).

Итоговый коэффициент: 4.00 х 6.10 = 24.4

«Зенит» обогатил автора экспресса за восемь минут

Несмотря на серьезность выбранных условий и высокие коэффициенты, экспресс автора ставки залетел со свистом. Причем матчи начались в одно время, поэтому долго за результат переживать не пришлось.

«Зенит» до игры с «Ахматом» в первой половине сезона пропустил всего пять мячей. При этом дома сине-бело-голубые не вынимали мяч дважды из ворот с февраля этого года — тогда они выиграли 3:2 у «Рубина». Ставка на два гола «Ахмата» была рискованной, но у питерцев с первой же минуты все пошло наперекосяк. Уже на 50-й секунде Караваев срезал мяч в штангу после прострела Камилова, а Харин добил в пустые ворота.

Хозяева бросились отыгрываться, но уже спустя семь минут пропустили снова — на этот раз после грубейшей ошибки Чистякова. Защитник выбил мяч в ногу Конате, который подхватил его и перекинул через Кержакова. Счет 2:0 гарантировал автору ставки победу в первом матче.

Во втором «Факел» и «Краснодар» открыли счет на 11-й минуте, а до перерыва забили еще дважды — гости вели 2:1. Учитывая результат встречи первого круга (3:3) и ход игры в первом тайме, можно было уверенно рассчитывать еще на пару голов. Так в итоге и получилось: на 62-й Ионов сделал счет 3:1 и гарантировал клиенту букмекера возврат, а на 73-й Квеквескири шикарным дальним ударом вогнал мяч в ворота в пятый раз и принес игроку выигрыш в 610 000 рублей.