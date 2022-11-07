Кошмарная ошибка Чистякова в игре с «Ахматом» принесла клиенту букмекера выигрыш в 610 000 рублей
Игрок букмекерской компании БЕТСИТИ в прошедшие выходные стал богаче на 610 000 рублей благодаря ставке на два события из РПЛ. Он объединил матчи «Зенит» — «Ахмат» и «Факел» — «Краснодар» в экспресс, в результате чего получил коэффициент 24.4. Сумма ставки составила 25 000 рублей.
Победный экспресс выглядит вот так:
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«Зенит» — «Ахмат», ИТБ2 (1) — коэффициент 4.00 (счет — 1:2);
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«Факел» — «Краснодар», тотал больше 4 голов — 6.10 (счет — 3:3).
Итоговый коэффициент: 4.00 х 6.10 = 24.4
«Зенит» обогатил автора экспресса за восемь минут
Несмотря на серьезность выбранных условий и высокие коэффициенты, экспресс автора ставки залетел со свистом. Причем матчи начались в одно время, поэтому долго за результат переживать не пришлось.
«Зенит» до игры с «Ахматом» в первой половине сезона пропустил всего пять мячей. При этом дома сине-бело-голубые не вынимали мяч дважды из ворот с февраля этого года — тогда они выиграли 3:2 у «Рубина». Ставка на два гола «Ахмата» была рискованной, но у питерцев с первой же минуты все пошло наперекосяк. Уже на 50-й секунде Караваев срезал мяч в штангу после прострела Камилова, а Харин добил в пустые ворота.
Хозяева бросились отыгрываться, но уже спустя семь минут пропустили снова — на этот раз после грубейшей ошибки Чистякова. Защитник выбил мяч в ногу Конате, который подхватил его и перекинул через Кержакова. Счет 2:0 гарантировал автору ставки победу в первом матче.
Во втором «Факел» и «Краснодар» открыли счет на 11-й минуте, а до перерыва забили еще дважды — гости вели 2:1. Учитывая результат встречи первого круга (3:3) и ход игры в первом тайме, можно было уверенно рассчитывать еще на пару голов. Так в итоге и получилось: на 62-й Ионов сделал счет 3:1 и гарантировал клиенту букмекера возврат, а на 73-й Квеквескири шикарным дальним ударом вогнал мяч в ворота в пятый раз и принес игроку выигрыш в 610 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2