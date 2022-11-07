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Кошмарная ошибка Чистякова в игре с «Ахматом» принесла клиенту букмекера выигрыш в 610 000 рублей

Евгений Коростелев
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«Ахмат» празднует гол в ворота «Зенита».
Фото Global Look Press
Защитник «Зенита» сделал счастливее не только фанатов «Спартака».

Игрок букмекерской компании БЕТСИТИ в прошедшие выходные стал богаче на 610 000 рублей благодаря ставке на два события из РПЛ. Он объединил матчи «Зенит» — «Ахмат» и «Факел» — «Краснодар» в экспресс, в результате чего получил коэффициент 24.4. Сумма ставки составила 25 000 рублей.

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Победный экспресс выглядит вот так:

  • «Зенит» — «Ахмат», ИТБ2 (1) — коэффициент 4.00 (счет — 1:2);

  • «Факел» — «Краснодар», тотал больше 4 голов — 6.10 (счет — 3:3).

Итоговый коэффициент: 4.00 х 6.10 = 24.4

«Зенит» обогатил автора экспресса за восемь минут

Несмотря на серьезность выбранных условий и высокие коэффициенты, экспресс автора ставки залетел со свистом. Причем матчи начались в одно время, поэтому долго за результат переживать не пришлось.

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«Зенит» до игры с «Ахматом» в первой половине сезона пропустил всего пять мячей. При этом дома сине-бело-голубые не вынимали мяч дважды из ворот с февраля этого года — тогда они выиграли 3:2 у «Рубина». Ставка на два гола «Ахмата» была рискованной, но у питерцев с первой же минуты все пошло наперекосяк. Уже на 50-й секунде Караваев срезал мяч в штангу после прострела Камилова, а Харин добил в пустые ворота.

Хозяева бросились отыгрываться, но уже спустя семь минут пропустили снова — на этот раз после грубейшей ошибки Чистякова. Защитник выбил мяч в ногу Конате, который подхватил его и перекинул через Кержакова. Счет 2:0 гарантировал автору ставки победу в первом матче.

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Во втором «Факел» и «Краснодар» открыли счет на 11-й минуте, а до перерыва забили еще дважды — гости вели 2:1. Учитывая результат встречи первого круга (3:3) и ход игры в первом тайме, можно было уверенно рассчитывать еще на пару голов. Так в итоге и получилось: на 62-й Ионов сделал счет 3:1 и гарантировал клиенту букмекера возврат, а на 73-й Квеквескири шикарным дальним ударом вогнал мяч в ворота в пятый раз и принес игроку выигрыш в 610 000 рублей.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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«Осасуна» — «Барселона»: Дембеле и Хави сокрушат очередного соперника
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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