«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Роналду бросится в погоню за Салахом в гонке бомбардиров?
В перенесенном матче 37-го тура английской Премьер-лиги, состоится суперматч между «МЮ» и «Челси». Соперники встретятся 28 апреля 2022 года на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток назначен на 21.45 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 28 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ окрестили фаворитом «Челси» — на победу команды Томаса Тухеля выставлен коэффициент 2.26, это около 44% вероятности исхода. А вот на «МЮ», который сыграет дома, но уступил в трех из пяти последних встреч, предложена котировка 3.10 (32%). На ничью можно поставить за 3.70 (24%).
Манкунианцы в неважной форме, но статистика последних матчей с «Челси» обнадеживает: три ничьи и победа в пяти играх. На то, что Рангник не проиграет последний топ-матч во главе «МЮ», можно поставить с коэффициентом 1.68.
Если определить победителя вам не по силам, всегда есть возможность предугадать количество голов в матче. Тем более на тотал больше 2.5 гола котировка 1.85 — очень сочно. А на тотал больше 3.5 вообще 3.00.
Аналитики не сомневаются, что каждая команда забьет хотя бы по разу (на гол «МЮ» коэффициент 1.35, на гол «Челси» — 1.23). А вот на индивидуальный тотал больше 1.5 мяча цифры уже значительно приятнее для глаз — 2.55 в случае с хозяевами и 2.10 — если речь о гостях.
Игра «МЮ» в последних матчах больше похожа на истерию, а когда эмоции преобладают, это обычно заканчивается нехорошими поступками. Например, пенальти (2.70) или удалением (6.00).
«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 28 апреля 2022 года
Ральф Рангник был призван в «МЮ» из «Локомотива», чтобы на руинах Уле-Гуннара Сульшера построить храм, а в итоге развалил все еще сильнее. В клубе царит хаос; Криштиану Роналду ругается с фанатами и грозится покинуть клуб; не дожидаясь конца сезона, руководство объявляет о новом главном тренере — ясно, что давать результат в такой атмосфере невозможно. Наверняка игроки и фанаты уже мечтают, чтобы сезон скорее завершился, — и забыть его навсегда.
Единственная мотивация манкунианцев — не остаться совсем без еврокубков. Подняться в топ-4 и зону ЛЧ уже вряд ли получится (отставание от «Арсенала» — семь очков с лишней игрой), поэтому нужно удержать пятое-шестое место и сыграть в будущем году хотя бы в Лиге Европы. Плюс нужно помочь Криштиану Роналду выиграть гонку бомбардиров — если подфартит, португалец вполне может отыграть шесть мячей у Салаха.
Возможно, именно Криш поможет «МЮ» выиграть у «Челси» гонку до двух голов, коэффициент — 3.40.
В отличие от манкунианцев, синие в АПЛ давно лишены задачи. «Сити» и «Ливерпуль» давно убежали вперед, а «Арсенал» позади особо не напрягает. Томас Тухель и его ребята мечтали снова сыграть в финале Лиги чемпионов, но не получилось.
Единственный шанс на трофей в остатке сезона — обыграть Клоппа в решающем матче Кубка Англии. На него клуб и будет нацелен, хотя в чемпионате тоже вряд ли даст слабину — да, рвать на сто процентов не станет, но в таком принципиальном матче проявит себя по-максимуму.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
У команд достаточно проблем, и чьи проявятся сильнее в предстоящей игре — знать никто не знает. Поэтому есть резон ставить на голы — в обоих составах достаточно исполнителей, которые захотят показать себя перед переполненными трибунами «Олд Траффорд». Да и защитники в последнее время слишком много ошибаются, им доверия нет. Так что надо играть тотал больше с отменным коэффициентом 1.85.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0