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26 апреля, 18:15

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Роналду бросится в погоню за Салахом в гонке бомбардиров?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 28 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
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Манкунианцы празднуют гол в ворота «Норвича».
Фото Global Look Press
Португалец и звезды «Челси» дадут жару на «Олд Траффорд».

В перенесенном матче 37-го тура английской Премьер-лиги, состоится суперматч между «МЮ» и «Челси». Соперники встретятся 28 апреля 2022 года на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток назначен на 21.45 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
28 апр, 21:45. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 28 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ окрестили фаворитом «Челси» — на победу команды Томаса Тухеля выставлен коэффициент 2.26, это около 44% вероятности исхода. А вот на «МЮ», который сыграет дома, но уступил в трех из пяти последних встреч, предложена котировка 3.10 (32%). На ничью можно поставить за 3.70 (24%).

Манкунианцы в неважной форме, но статистика последних матчей с «Челси» обнадеживает: три ничьи и победа в пяти играх. На то, что Рангник не проиграет последний топ-матч во главе «МЮ», можно поставить с коэффициентом 1.68.

Если определить победителя вам не по силам, всегда есть возможность предугадать количество голов в матче. Тем более на тотал больше 2.5 гола котировка 1.85 — очень сочно. А на тотал больше 3.5 вообще 3.00.

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Аналитики не сомневаются, что каждая команда забьет хотя бы по разу (на гол «МЮ» коэффициент 1.35, на гол «Челси» — 1.23). А вот на индивидуальный тотал больше 1.5 мяча цифры уже значительно приятнее для глаз — 2.55 в случае с хозяевами и 2.10 — если речь о гостях.

Игра «МЮ» в последних матчах больше похожа на истерию, а когда эмоции преобладают, это обычно заканчивается нехорошими поступками. Например, пенальти (2.70) или удалением (6.00).

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 28 апреля 2022 года

Ральф Рангник был призван в «МЮ» из «Локомотива», чтобы на руинах Уле-Гуннара Сульшера построить храм, а в итоге развалил все еще сильнее. В клубе царит хаос; Криштиану Роналду ругается с фанатами и грозится покинуть клуб; не дожидаясь конца сезона, руководство объявляет о новом главном тренере — ясно, что давать результат в такой атмосфере невозможно. Наверняка игроки и фанаты уже мечтают, чтобы сезон скорее завершился, — и забыть его навсегда.

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Единственная мотивация манкунианцев — не остаться совсем без еврокубков. Подняться в топ-4 и зону ЛЧ уже вряд ли получится (отставание от «Арсенала» — семь очков с лишней игрой), поэтому нужно удержать пятое-шестое место и сыграть в будущем году хотя бы в Лиге Европы. Плюс нужно помочь Криштиану Роналду выиграть гонку бомбардиров — если подфартит, португалец вполне может отыграть шесть мячей у Салаха.

Возможно, именно Криш поможет «МЮ» выиграть у «Челси» гонку до двух голов, коэффициент — 3.40.

В отличие от манкунианцев, синие в АПЛ давно лишены задачи. «Сити» и «Ливерпуль» давно убежали вперед, а «Арсенал» позади особо не напрягает. Томас Тухель и его ребята мечтали снова сыграть в финале Лиги чемпионов, но не получилось.

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Единственный шанс на трофей в остатке сезона — обыграть Клоппа в решающем матче Кубка Англии. На него клуб и будет нацелен, хотя в чемпионате тоже вряд ли даст слабину — да, рвать на сто процентов не станет, но в таком принципиальном матче проявит себя по-максимуму.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

У команд достаточно проблем, и чьи проявятся сильнее в предстоящей игре — знать никто не знает. Поэтому есть резон ставить на голы — в обоих составах достаточно исполнителей, которые захотят показать себя перед переполненными трибунами «Олд Траффорд». Да и защитники в последнее время слишком много ошибаются, им доверия нет. Так что надо играть тотал больше с отменным коэффициентом 1.85.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85.

Футбол
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ФК Челси
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
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Зенит – Локомотив
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