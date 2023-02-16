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«Сассуоло» — «Наполи»: Хвичу и Осимхена ждет тяжелый выезд в Модену

Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Черно-зеленые не проигрывают неаполитанцам на протяжении шести матчей.

17 февраля середняк серии А «Сассуоло» примет на своем поле грозный «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Мапеи» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и платформа Setanta Sports 1. Начало трансляции — в 22.40. Игру обслужит арбитр Андреа Коломбо.

Италия. Серия А. 23-й тур
17 февр, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
Наполи

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года

«Наполи» — фаворит игры. Букмекеры считают, что лидер чемпионата победит с вероятностью 62%, и дают коэффициент 1.60. В победу «Сассуоло» верят значительно меньше — 5.60 (17%). Даже ничья идет за 4.50 (21%).

«Сассуоло» не проиграл в шести из восьми последних матчей против этого соперника дома и не уступает в четырех встречах серии А подряд. Вариант 1Х оценен в 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

Команды забивали друг другу в половине из 10 последних матчей. Коэффициент на «обе забьют» равен 1.75, на «обе забьют — нет» — 2.08.

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В 73% выездных матчей «Наполи» забил во втором тайме, а «Сассуоло» сделал это в 60% домашних встреч. Поставить на два и более мяча после перерыва можно за 1.86.

Также есть возможность выбрать конкретный отрезок для гола:

  • с 46-й по 60-ю минуты — 2.40;

  • с 61-й по 75-ю — 2.30;

  • с 76-й по 90-ю — 1.87.

Эксперты считают, что матч завершится либо вничью 1:1, либо победой «Наполи» 2:1. Котировка одинаковая — 7.80.

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«Сассуоло» в последнем туре вырвал ничью у «Удинезе» (2:2). «Нероверди» дважды проигрывали по ходу встречи, но переламывали игру, что говорит о боевом характере команды Алессио Диониси. Интересно, что все четыре мяча команды забили до перерыва.

Беспроигрышная серия черно-зеленых растянулась на четыре матча (две победы и две ничьи). Тем не менее «Сассуоло» с 24 очками занимает только 15-е место в таблице и не обезопасил себя от вылета — до занимающей 18-ю строчку «Вероны» отрыв всего семь баллов.

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Из последних пяти матчей «Сассуоло» три завершились забитыми мячами в исполнении обеих команд, а всего в этом сезоне таких встреч было 11 (50%). В пяти предыдущих играх команда Диониси оформила аж девять мячей.

У «Сассуоло» есть серьезные проблемы с травмированными: выбыли правый защитник Джереми Тольян и лидер — правый вингер Доменико Берарди. Сроки возвращения обоих неизвестны.

«Наполи» в прошлом туре не почувствовали «Кремонезе» — 3:0. Вынос аутсайдера — четвертая подряд победа в серии А. Команда Лучано Спаллетти уверенно идет на первом месте в чемпионате Италии, накопив 59 очков в 22 матчах. Отрыв от «Интера» достиг 15 очков.

В сезоне-2022/23 неаполитанцы уверенно действуют в гостях: одно поражение в 11 матчах и девять побед. Только «Интер» устоял и победил дома в игре с главным конкурентом (1:0).

Еще можно отметить, что в шести последних матчах Хвича с партнерами забивали минимум два гола.

«Наполи» уверенно играет в обороне в этом сезоне: в 10 матчах из 23 ворота остались сухими. В 11 играх из 22 с участием неаполитанцев забивают обе команды. При этом в последних пяти матчах парни Спаллетти разогнались и отличились 15 раз.

У «Неаполя» только один травмированный — Джакомо Распадори повредил мышцу на тренировке 14 февраля.

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Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Наполи»

После скомканного старта 2023 года «Сассуоло» разыгрался, сломал «Милан» (5:2) и «Аталанту» (1:0). Такие результаты показывают, что черно-зеленые — не проходной соперник и могут больно жалить команды любого уровня.

Про сенсационную игру «Наполи» сказано уже много — Спаллетти и его парням вручили титул почти за три месяца до финиша сезона. Но выезд в Реджо-нель-Эмилию будет напряженным для фаворита чемпионской гонки.

О том же намекает и статистика личных встреч «Наполи» и «Сассуоло». «Нероверди» всегда ожесточенно сражаются с неаполитанцами дома: не проиграли в шести играх подряд, пять раз сыграв вничью при одной победе.

Так что хоть «Наполи» и превратился в силача, но, вероятно, победит с небольшим перевесом.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 2.43.

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ФК Наполи
ФК Сассуоло
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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