«Сассуоло» — «Наполи»: Хвичу и Осимхена ждет тяжелый выезд в Модену
17 февраля середняк серии А «Сассуоло» примет на своем поле грозный «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Мапеи» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и платформа Setanta Sports 1. Начало трансляции — в 22.40. Игру обслужит арбитр Андреа Коломбо.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Сассуоло» — «Наполи» 17 февраля 2023 года
«Наполи» — фаворит игры. Букмекеры считают, что лидер чемпионата победит с вероятностью 62%, и дают коэффициент 1.60. В победу «Сассуоло» верят значительно меньше — 5.60 (17%). Даже ничья идет за 4.50 (21%).
«Сассуоло» не проиграл в шести из восьми последних матчей против этого соперника дома и не уступает в четырех встречах серии А подряд. Вариант 1Х оценен в 2.43.
Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.
Команды забивали друг другу в половине из 10 последних матчей. Коэффициент на «обе забьют» равен 1.75, на «обе забьют — нет» — 2.08.
В 73% выездных матчей «Наполи» забил во втором тайме, а «Сассуоло» сделал это в 60% домашних встреч. Поставить на два и более мяча после перерыва можно за 1.86.
Также есть возможность выбрать конкретный отрезок для гола:
-
с 46-й по 60-ю минуты — 2.40;
-
с 61-й по 75-ю — 2.30;
-
с 76-й по 90-ю — 1.87.
Эксперты считают, что матч завершится либо вничью 1:1, либо победой «Наполи» 2:1. Котировка одинаковая — 7.80.
«Сассуоло» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 23-го тура серии А 17 февраля 2023 года
«Сассуоло» в последнем туре вырвал ничью у «Удинезе» (2:2). «Нероверди» дважды проигрывали по ходу встречи, но переламывали игру, что говорит о боевом характере команды Алессио Диониси. Интересно, что все четыре мяча команды забили до перерыва.
Беспроигрышная серия черно-зеленых растянулась на четыре матча (две победы и две ничьи). Тем не менее «Сассуоло» с 24 очками занимает только 15-е место в таблице и не обезопасил себя от вылета — до занимающей 18-ю строчку «Вероны» отрыв всего семь баллов.
Из последних пяти матчей «Сассуоло» три завершились забитыми мячами в исполнении обеих команд, а всего в этом сезоне таких встреч было 11 (50%). В пяти предыдущих играх команда Диониси оформила аж девять мячей.
У «Сассуоло» есть серьезные проблемы с травмированными: выбыли правый защитник Джереми Тольян и лидер — правый вингер Доменико Берарди. Сроки возвращения обоих неизвестны.
«Наполи» в прошлом туре не почувствовали «Кремонезе» — 3:0. Вынос аутсайдера — четвертая подряд победа в серии А. Команда Лучано Спаллетти уверенно идет на первом месте в чемпионате Италии, накопив 59 очков в 22 матчах. Отрыв от «Интера» достиг 15 очков.
В сезоне-2022/23 неаполитанцы уверенно действуют в гостях: одно поражение в 11 матчах и девять побед. Только «Интер» устоял и победил дома в игре с главным конкурентом (1:0).
Еще можно отметить, что в шести последних матчах Хвича с партнерами забивали минимум два гола.
«Наполи» уверенно играет в обороне в этом сезоне: в 10 матчах из 23 ворота остались сухими. В 11 играх из 22 с участием неаполитанцев забивают обе команды. При этом в последних пяти матчах парни Спаллетти разогнались и отличились 15 раз.
У «Неаполя» только один травмированный — Джакомо Распадори повредил мышцу на тренировке 14 февраля.
Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Наполи»
После скомканного старта 2023 года «Сассуоло» разыгрался, сломал «Милан» (5:2) и «Аталанту» (1:0). Такие результаты показывают, что черно-зеленые — не проходной соперник и могут больно жалить команды любого уровня.
Про сенсационную игру «Наполи» сказано уже много — Спаллетти и его парням вручили титул почти за три месяца до финиша сезона. Но выезд в Реджо-нель-Эмилию будет напряженным для фаворита чемпионской гонки.
О том же намекает и статистика личных встреч «Наполи» и «Сассуоло». «Нероверди» всегда ожесточенно сражаются с неаполитанцами дома: не проиграли в шести играх подряд, пять раз сыграв вничью при одной победе.
Так что хоть «Наполи» и превратился в силача, но, вероятно, победит с небольшим перевесом.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 3.5 за 2.43.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2