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«Байер» — «Монако»: после «ПСЖ» Головину и Бен Йеддеру не страшен середняк бундеслиги

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Байер» — «Монако» 16 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Головин и Бен Йеддер.
Фото Global Look Press
На выходных монегаски легко расправились с Месси и компанией.

16 февраля в одном из матчей раунда плей-офф Лиги Европы «Байер» сыграет дома с «Монако». Встреча немецкого и французского клубов состоится на «Бай Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.45 мск. Обслужит встречу Орель Гринфельд из Израиля.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Монако

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Монако» 16 февраля 2023 года

Букмекеры отдали предпочтение «Байеру». На победу «фармацевтов» можно поставить с коэффициентом 1.97, что приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (25%), триумф «Монако» идет за такую же котировку.

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 3800 рублей.

Команда Александра Головина не проигрывает уже шесть матчей подряд. На то, что она не уступит и «Байеру», коэффициент — 1.89.

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Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.20.

Французы не слишком аккуратны в обороне — пропустили в семи встречах из девяти после паузы на ЧМ. Вариант «обе забьют» оценен в 1.66, «обе забьют — нет» — в 2.22.

В трех последних играх против французских клубов «Байер» забивал три и более мяча. На то, что немцы выиграют гонку до двух голов, котировка — 2.13, до трех — 4.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.

На проход «Байера» в следующий раунд можно поставить за 1.81, на «Монако» — за 2.07.

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«Монако» производит очень приятное впечатление после рестарта сезона. Монегаски провели девять матчей во всех турнирах и ни разу не проиграли, одержав шесть побед. Самая яркая из них случилась в прошедшие выходные — команда Александра Головина разбила «ПСЖ» (3:1), а сам российский полузащитник стал автором одного из голов. Ассистировал Саше Виссам бен Йеддер, который находится в сумасшедшей форме: на счету 32-летнего форварда 19 голов и три ассиста в 28 играх в этом сезоне. На каждый забитый мяч он тратит всего 96 минут — топовый результат.

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Результативность француза помогла «Монако» серьезно приблизиться к «ПСЖ» по голам в чемпионате. На счету парижан 55 забитых мячей, а у монегасков — 51. В среднем они заколачивают в чемпионате 2.22 гола за 90 минут. У «Байера» значительно более скромная статистика — 33 гола в 20 играх (1.65). «Фармацевты» были скромны и в последние недели — всухую проиграли дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Аугсбургу» (0:1). Что касается еврокубков, то здесь они вообще редко играли в атаку — забили четыре гола в группе ЛЧ и все в двух матчах с «Атлетико» (2:2 и 2:0).

Высока вероятность, что низкая результативность команды Хаби Алонсо вызвана в том числе отсутствием лидера атаки Патрика Шика. Из-за травмы паха чех не играет с начала ноября и точно не выйдет на поле в первом матче с «Монако». А это значит, что шансы «Байера» серьезно потрепать «Монако» близятся к нулю. На то, что хозяева забьют меньше двух голов, котировка — 2.00. ИТБ1 (1.5) идет за 1.81.

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Прогноз и ставка на матч «Байер» — «Монако»

Удивительно, что «Байер» считается фаворитом всего противостояния и огромным лидером домашней встречи. У «фармацевтов» отсутствует стабильность, они проиграли два из пяти матчей после рестарта сезона. В то же время «Монако» показывает сильные результаты (шесть побед и три ничьи в девяти встречах) и уже выскочил на чистое третье место в лиге 1.

Если у «Байера» большие сложности в атаке в связи с отсутствием Шика, то у монегасков с этим полный порядок: бен Йеддер, Эмболо и Головин на троих забили в этом сезоне уже 37 голов во всех турнирах. Команда Филиппа Клемана оформляет в среднем 2.22 мяча в чемпионате, а после рестарта сезона этот показатель подскочил до 2.67 гола за игру. Даже в гостях у французов есть все шансы забить больше чем один раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 1.80.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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