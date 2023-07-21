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«Ростов» ни разу не обыграл «Факел» в прошлом сезоне. Выстоит ли команда Евсеева на этот раз?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 23 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Николай Комличенко, ФК «Ростов».
Фото Телеграм-канал «Ростова», Telegram
Летом команды провели два товарищеских матча.

В одном из двух заключительных матчей первого тура нового сезона РПЛ состоится разборка «Ростова» и «Факела». Команды сойдутся на «Ростов Арене» в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Факел» 23 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.68, это примерно 58% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 5.16 (18%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Раздел очков идет за 4.07 (24%).

В прошлом сезоне клубы финишировали на разных концах турнирной таблицы: ростовчане приехали четвертыми, воронежцы — 14-ми. Но при этом желто-синие ни разу не обыграли соперника — ничья (1:1) и поражение (0:2). Поставить на то, что «Факел» вновь не уступит коллективу Карпина, можно за 2.25.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают серьезное превосходство хозяев:

• 1:0 в пользу «Ростова» — 6.60;

• 1:1 — за 7.00;

• 2:0 — за 7.03.

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Аналитики сомневаются, что матч получится ярким: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.93. За две встречи в минувшем чемпионате команды ни разу не отметились хотя бы тремя мячами на двоих.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.91, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.88.

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«Ростов» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 июля 2023 года

В новом сезоне воронежцы кажутся одними из главных претендентов на вылет: по данным статистического портала Transfermarkt, они обладают самым дешевым составом в лиге (9.28 миллиона евро). К тому же в прошлом розыгрыше «Факел» финишировал только 14-м — в одном шаге от прямого вылета.

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Состав команды летом почти не изменился: из игроков основы ушел только Роман Акбашев — как раз в «Ростов». При этом сине-белые подписали опытных Александра Беленова и Федора Кудряшова, а также Виталия Гудиева и Александра Долгова из «Химок», Вячеслава Якимова из «Краснодара», а еще Никиту Моцпана из «Бэлць».

Ростовчане провели неплохую трансферную кампанию: во-первых, сохранили Максима Осипенко и Данила Глебова, к которым присматривались топ-клубы РПЛ. Также «Ростов» забрал из соседнего «Краснодара» двух качественных опытных исполнителей — Алексея Ионова и Евгения Чернова. Оба отлично знакомы с Валерием Карпиным: первый отыграл под его руководством три года, а второй провел минувший сезон в аренде за желто-синих.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Факел»

В июле соперники провели два товарищеских матча, в которых обменялись сухими победами («Ростов» выиграл 3:0, «Факел» — 1:0). Тренд на голы только от одной из команд хорошо просматривается в разборках ростовчан и воронежцев. С 2022 года желто-синие и сине-белые встречались пять раз (включая товарняки) и лишь в одном обменялись мячами — в первом круге РПЛ прошлого сезона (1:1). В предстоящем поединке тенденция может сохраниться. Тем более что в чемпионате-2022/23 «Ростов» был одним из самых надежных коллективов — меньше получили только четыре клуба. Если бы не провал на финише кампании, то парни Карпина пропустили бы еще меньше.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.88.

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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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