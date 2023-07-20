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«Крылья Советов» в прошлом сезоне боролись за выживание. Как команда Осинькина начнет новую кампанию?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игорь Осинькин, главный тренер «Крылья Советов».
Фото Телеграм-канал «Крыльев Советов», Telegram
Самарцы выглядят лучше первого соперника.

22 июля в первом туре нового сезона РПЛ сойдутся «Ахмат» и «Крылья Советов». В прошлой кампании команды обменялись минимальными выездными победами. Игра пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева имеют лучшие шансы на успех: коэффициент на такой исход — 2.13, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш коллектива из Самары доступен с котировкой 3.38 (29%), ничья предложена за 3.72 (26%).

В прошлом сезоне «Крылья Советов» добыли в Грозном минимальную победу (2:1) — кроме самарцев «Ахмат» дома покорился лишь четырем клубам. Поставить на то, что в предстоящем поединке гости хотя бы не уступят, можно за 1.75.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.40;

• 2:1 в пользу хозяев — за 8.25;

• 1:0 — за 8.50.

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Команды нередко показывали яркий футбол в очных поединках: например, в шести из последних 10 официальных матчей оформили как минимум три мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.01.

Рынок на обмен меткими выстрелами предложен за 1.71, вариант «обе забьют — нет» можно взять за 2.13.

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«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч РПЛ 22 июля 2023 года

Соперники по-разному провели прошлый сезон: грозненцы добились рекордного в истории пятого места и оказались всего одной из двух команд, которые обыграли чемпионский «Зенит» в РПЛ. Самарцы же после успешной кампании-2021/22 провалились. Коллектив Игоря Осинькина боролся за выживание и лишь на два очка обошел «Нижний Новгород», угодивший в стыковые матчи.

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Клубы подошли к старту в новом сезоне без особых изменений в составах. «Ахмат» подписал только двух футболистов и суммарно потратил на них жалкие 100 тысяч евро. «Крылья Советов» тоже оформили двух новичков, но заплатили за них гораздо больше: нападающего Егора Карпитского забрали за миллион евро, полузащитника Сергея Бабкина — за 360 тысяч евро.

Что важнее, команды сохранили важных исполнителей: из Самары никуда не делись Иван Ломаев, Дмитрий Цыпченко и другие перспективные игроки. В Грозном же остались свои лидеры, но некоторые футболисты подошли к первому туру с травмами. Против «Крыльев» вряд ли сыграют Мохамед Конате, Нене Гбамбле, Лечи Садулаев и Милош Шатара. У самарцев же вызывает вопросы только состояние Дениса Якубы, но полузащитник и в прошлом розыгрыше появился на поле лишь в 10 турах чемпионата.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 22 июля 2023 года

Несмотря на провальные результаты в минувшем чемпионате, самарцы показывали хорошую игру и должны были финишировать гораздо выше. По показателю xPTS (ожидаемые набранные очки) «Крылья» пришли седьмыми и недобрали целых 9.92 балла. «Ахмат» же, наоборот, показал слишком хороший результат — по той же статистике занял девятую строчку и оформил 8.66 «лишних» очка.

Перед новым сезоном самарцы неплохо усилились двумя молодыми проспектами, продолжив следовать стратегии по развитию янгстеров. Состав «Ахмата» же практически не изменился, вдобавок в первом туре из-за травм не выйдет несколько важных игроков. В прошлом розыгрыше «Крылья» победили в Грозном и имеют неплохие шансы на успех и в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: «Крылья» не проиграют за 1.75.

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2
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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