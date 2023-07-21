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«Рубин» — очень удобный соперник для «Локомотива». Казанцев ждет разочарование в гостях у Дзюбы и Пиняева

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 22 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
Набрать первые очки после возвращения в РПЛ не получится.

22 июля в первом туре чемпионата России московский «Локомотив» сыграет с вернувшимся в элиту казанским «Рубином». Игра пройдет в столице на «РЖД Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция состоится на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 22 июля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение «Локомотиву». На победу московского клуба можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (25%), успех «Рубина» — за 4.15 (21%).

Вариант «гости не проиграют» оценен в 2.00. Правда, казанцы не уступили только в трех матчах на «РЖД Арене» из десяти.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03. Семь из десяти предыдущих встреч команд завершились «низом» по голам.

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Обмен голами — редкое явление в матчах этих соперников: из 15 матчей в 80% случаев забивала только одна команда либо вообще никто. Условие «обе забьют» идет за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.13.

ИТБ1 (1.5) можно оформить за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 1.98.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.50.

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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 22 июля 2023 года

Для «Локомотива» прошлый сезон натурально разделился на до и после. Перед зимой — тотальный провал и место в зоне стыковых матчей, после — череда побед и прорыв на итоговое восьмое место. Все благодаря точечным трансферам и приглашению Михаила Галактионова.

Летом у бывшего тренера «Нижнего Новгорода» появилась возможность лучше изучить игроков и их сильные стороны, чтобы устранить командные слабости. Были куплены защитник Илья Самошников и нападающий Владислав Сарвели, а покинули команду Игорь Смольников, Иван Игнатьев, Франсуа Камано, Дмитрий Живоглядов и несколько футболистов второго эшелона.

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В межсезонье «Локо» провел пять контрольных матчей и выиграл три из них. Жертвами железнодорожников стали «Волгарь» (4:2), хабаровский СКА (3:0) и «Квант» (7:0). Кстати, один из мячей во второй встрече оказался на счету новичка Сарвели. Также за клуб отличились три лидера второй половины прошлого сезона — Дзюба, Пиняев и Глушенков. Помимо этого, москвичи сыграли вничью с омским «Иртышом» (1:1) и минимально проиграли «Балтике» (0:1).

«Рубин» потерял предыдущий сезон из-за тотального провала в позапрошлом — казанцы уступили в стыках и провели розыгрыш-2022/23 в ФНЛ. Правда, команда под руководством Рашида Рахимова не задержалась в «лучшей лиге мира» — набрала 69 очков в 34 играх и заняла первое место.

К возвращению в РПЛ казанцы готовились, играя с не самыми сильными соперниками: справились с «КАМАЗом» (5:1) и «Крыльями» (2:1), а также разошлись «миром» с «Торпедо» (1:1) и уступили все тем же «Крыльям» (0:1).

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» очень успешно играет с «Рубином» не только дома, но и в целом: всего на счету москвичей восемь побед и четыре ничьих в 12 последних играх, на «РЖД Арене» — пять успешных игр из шести. Причем в четырех случаях железнодорожники выиграли всухую.

Казанцы неплохо смотрелись на фоне команд ФНЛ, хотя даже в первой лиге у команды возникали сложности. Сейчас игрокам, которые привыкли к одному уровню сопротивления, предстоит столкнуться со значительно более серьезными оппонентами. «Локомотив», который при Галактионове прибавляет с каждым месяцем, тем более в Москве, станет для двукратных чемпионов России неподъемным.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.82.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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