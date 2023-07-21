Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 22 июля 2023 года

Набрать первые очки после возвращения в РПЛ не получится.

22 июля в первом туре чемпионата России московский «Локомотив» сыграет с вернувшимся в элиту казанским «Рубином». Игра пройдет в столице на «РЖД Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция состоится на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Рубин» 22 июля 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ отдала предпочтение «Локомотиву». На победу московского клуба можно поставить с коэффициентом 1.82, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (25%), успех «Рубина» — за 4.15 (21%).

Вариант «гости не проиграют» оценен в 2.00. Правда, казанцы не уступили только в трех матчах на «РЖД Арене» из десяти.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.03. Семь из десяти предыдущих встреч команд завершились «низом» по голам.

Обмен голами — редкое явление в матчах этих соперников: из 15 матчей в 80% случаев забивала только одна команда либо вообще никто. Условие «обе забьют» идет за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.13.

ИТБ1 (1.5) можно оформить за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 1.98.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.50.

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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 22 июля 2023 года

Для «Локомотива» прошлый сезон натурально разделился на до и после. Перед зимой — тотальный провал и место в зоне стыковых матчей, после — череда побед и прорыв на итоговое восьмое место. Все благодаря точечным трансферам и приглашению Михаила Галактионова.

Летом у бывшего тренера «Нижнего Новгорода» появилась возможность лучше изучить игроков и их сильные стороны, чтобы устранить командные слабости. Были куплены защитник Илья Самошников и нападающий Владислав Сарвели, а покинули команду Игорь Смольников, Иван Игнатьев, Франсуа Камано, Дмитрий Живоглядов и несколько футболистов второго эшелона.

В межсезонье «Локо» провел пять контрольных матчей и выиграл три из них. Жертвами железнодорожников стали «Волгарь» (4:2), хабаровский СКА (3:0) и «Квант» (7:0). Кстати, один из мячей во второй встрече оказался на счету новичка Сарвели. Также за клуб отличились три лидера второй половины прошлого сезона — Дзюба, Пиняев и Глушенков. Помимо этого, москвичи сыграли вничью с омским «Иртышом» (1:1) и минимально проиграли «Балтике» (0:1).

«Рубин» потерял предыдущий сезон из-за тотального провала в позапрошлом — казанцы уступили в стыках и провели розыгрыш-2022/23 в ФНЛ. Правда, команда под руководством Рашида Рахимова не задержалась в «лучшей лиге мира» — набрала 69 очков в 34 играх и заняла первое место.

К возвращению в РПЛ казанцы готовились, играя с не самыми сильными соперниками: справились с «КАМАЗом» (5:1) и «Крыльями» (2:1), а также разошлись «миром» с «Торпедо» (1:1) и уступили все тем же «Крыльям» (0:1).

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» очень успешно играет с «Рубином» не только дома, но и в целом: всего на счету москвичей восемь побед и четыре ничьих в 12 последних играх, на «РЖД Арене» — пять успешных игр из шести. Причем в четырех случаях железнодорожники выиграли всухую.

Казанцы неплохо смотрелись на фоне команд ФНЛ, хотя даже в первой лиге у команды возникали сложности. Сейчас игрокам, которые привыкли к одному уровню сопротивления, предстоит столкнуться со значительно более серьезными оппонентами. «Локомотив», который при Галактионове прибавляет с каждым месяцем, тем более в Москве, станет для двукратных чемпионов России неподъемным.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.82.

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