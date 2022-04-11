Команды устроят голевое шоу.

Лига чемпионов продолжается — ответные четвертьфиналы состоятся уже через неделю после первых матчей. Во вторник, 12 апреля, устроившие шоу в Лондоне «Челси» и «Реал» сыграют вторую часть спектакля в Мадриде. Добавить интереса матчу вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда сыграют и где смотреть «Реал» — «Челси»?

Матч «Реал» — «Челси» состоится во вторник, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча в России можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45.

«Реал» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 12 апреля

Все же здорово, что УЕФА отменил архаичное правило выездного гола. Теперь даже против «Реала» 1:3 на своем поле — это не приговор. В 2018 году мадридцы на этой же стадии Лиги чемпионов обыграли в гостях «Ювентус» — 3:0, когда еще Криштиану Роналду забил тот самый гол ударом через себя. А через неделю пропустили дома три мяча и прошли дальше только благодаря скандальному пенальти в уже добавленное время (1:3), а Джиджи Буффон выдал знаменитую фразу про то, что у рефери Майкла Оливера вместо сердца — мусорный бак.

«Челси» точно не стоит отчаиваться, а поскольку правила выездного гола больше нет, то любая победа с разницей в два мяча переведет матч в овертайм. Тем более что в Мадриде в этой Лиге чемпионов побеждал даже «Шериф», а недавно «Барселона» четырежды забила на «Бернабеу».

На выходных команды неплохо размялись. «Реал» в энергосберегающем режиме обыграл дома «Хетафе» — 2:0, а «Челси» в гостях устроил порку «Саутгемптону» — 6:0, забив три мяча уже к 21-й минуте.

Карим Бензема. Фото AFP

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом предстоящего матча «Реал». Коэффициент на победу Мадрида — 2.42, на «Челси» — 2.90, на ничью — 3.60.

До матча в Лондоне «Реал» ни разу не побеждал «Челси» в еврокубках, но теперь эта страница перевернута. Зато есть смысл обратить внимание на тот факт, что «Реал» забивал во всех домашних матчах в Лиге чемпионов в этом сезоне, а в целом его голевая серия на «Бернабеу» длится уже 17 игр — последним, кто уехал из Мадрида «сухим», был ЦСКА в декабре 2018-го.

С другой стороны, есть уверенность, что «Челси», здорово размявшийся в выходные, должен забить — в Лондоне игра синих была далеко не безнадежна. Так что исход непредсказуем, а вот голы точно должны быть

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с хорошим коэффициентом 1.70 и тотал голов больше 3 с коэффициентом 2.42.

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