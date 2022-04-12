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Вадим Немков — Кори Андерсон: новое сражение России и США в ММА

Прогноз и ставка на бой Bellator Вадим Немков — Кори Андерсон 16 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
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Вадим Немков.
Фото Global Look Press
Немков не проигрывает шесть лет.

Утром 16 апреля в американском Сан-Хосе состоится турнир Bellator 277, в соглавном поединке которого подерется россиянин Вадим Немков. Его соперник — Кори Андерсон — попытается забрать пояс полутяжелого дивизиона, которым Вадим владеет уже почти два года. Планируемое начало боя — не раньше 6.00 мск.

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Вадим Немков

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Немкова фаворитом боя. Коэффициент на его победу — 1.57, примерно 62% вероятности.

Боец из России — чемпион полутяжелого веса, добыл пояс 21 августа 2020-го на турнире Bellator 244. Немков забрал титул в бою с опасным ветераном Райаном Бейдером, который до сих пор сохраняет пояс в тяжелом весе, добытый благодаря победе над Федором Емельяненко.

Немков провел уже две успешные защиты: выиграл единогласным решением у американца Фила Дэвиса и болевым на руку (кимурой) засабмитил литовца Джулиуса Энгликаса. Дэвис оказался одним из немногих крепышей, которые дожили до решения в бою с Немковым. В последних девяти поединках судьи определяли победителя всего дважды. Причем Вадим финиширует соперников по-разному: как нокаутами, так и сабмишенами.

К поединку с Андерсоном россиянин подходит на мощной серии из девяти побед подряд. Последнее поражение Немкова случилось 17 апреля 2016 года — практически шесть лет назад. Причем та ошибка оказалась второй подряд, и те две неудачи так и остались единственными в профессиональном рекорде Вадима.

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Сейчас статистика Немкова — 15 побед и 2 поражения, причем всего два успеха были определены судейским решением. В остальных 13 поединках россиянин победил досрочно. Девять боев он выиграл нокаутами.

Кори Андерсон

Андерсон — явный андердог. Поставить на его успех можно за 2.50 (37%).

Немков уже начал зачищать дивизион, но наконец для него появился действительно серьезный соперник. Американец только в ноябре 2020-го окунулся в Bellator, а до этого дрался в самой известной и престижной организации в мире UFC. В корпорацию Дэйна Уайта боец попал через The Ultimate Fighter — бойцовское реалити-шоу, в котором боссы UFC отлавливают проспектов. Андерсон выиграл в 19-м сезоне шоу и установил рекорд за самую быструю победу в финале — Мэтт ван Бюрен улетел в нокаут за 61 секунду.

В UFC Кори дрался с достаточно именитыми соперниками: Джими Манува, Овинсом Сен-Пре и дважды с Яном Блаховичем, который с сентября 2020-го по март 2021-го владел поясом в полутяжелом весе. Поражение от поляка 15 февраля 2020-го оказалось последним выступлением Андерсона в UFC.

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32-летний американец тоже умеет вырубать (семь побед нокаутами за карьеру), поэтому остается опасным оппонентом для Немкова. К тому же Андерсон имеет опыт, который был далеко не у всех противников россиянина.

Возможна ли ничья?

На ничью представлена традиционная для ММА котировка 70.00 (1%).

В смешанных единоборствах ничьей поединки завершаются крайне редко, даже в боксе они встречаются чаще. В карьерах бойцов еще не было ни одного боя без победителя.

Прогнозы на спорт
Вадим Немков
ММА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
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 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Спартак

 13 1 4
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