Немков не проигрывает шесть лет.

Утром 16 апреля в американском Сан-Хосе состоится турнир Bellator 277, в соглавном поединке которого подерется россиянин Вадим Немков. Его соперник — Кори Андерсон — попытается забрать пояс полутяжелого дивизиона, которым Вадим владеет уже почти два года. Планируемое начало боя — не раньше 6.00 мск.

Вадим Немков

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Немкова фаворитом боя. Коэффициент на его победу — 1.57, примерно 62% вероятности.

Боец из России — чемпион полутяжелого веса, добыл пояс 21 августа 2020-го на турнире Bellator 244. Немков забрал титул в бою с опасным ветераном Райаном Бейдером, который до сих пор сохраняет пояс в тяжелом весе, добытый благодаря победе над Федором Емельяненко.

Немков провел уже две успешные защиты: выиграл единогласным решением у американца Фила Дэвиса и болевым на руку (кимурой) засабмитил литовца Джулиуса Энгликаса. Дэвис оказался одним из немногих крепышей, которые дожили до решения в бою с Немковым. В последних девяти поединках судьи определяли победителя всего дважды. Причем Вадим финиширует соперников по-разному: как нокаутами, так и сабмишенами.

К поединку с Андерсоном россиянин подходит на мощной серии из девяти побед подряд. Последнее поражение Немкова случилось 17 апреля 2016 года — практически шесть лет назад. Причем та ошибка оказалась второй подряд, и те две неудачи так и остались единственными в профессиональном рекорде Вадима.

Сейчас статистика Немкова — 15 побед и 2 поражения, причем всего два успеха были определены судейским решением. В остальных 13 поединках россиянин победил досрочно. Девять боев он выиграл нокаутами.

Кори Андерсон

Андерсон — явный андердог. Поставить на его успех можно за 2.50 (37%).

Немков уже начал зачищать дивизион, но наконец для него появился действительно серьезный соперник. Американец только в ноябре 2020-го окунулся в Bellator, а до этого дрался в самой известной и престижной организации в мире UFC. В корпорацию Дэйна Уайта боец попал через The Ultimate Fighter — бойцовское реалити-шоу, в котором боссы UFC отлавливают проспектов. Андерсон выиграл в 19-м сезоне шоу и установил рекорд за самую быструю победу в финале — Мэтт ван Бюрен улетел в нокаут за 61 секунду.

В UFC Кори дрался с достаточно именитыми соперниками: Джими Манува, Овинсом Сен-Пре и дважды с Яном Блаховичем, который с сентября 2020-го по март 2021-го владел поясом в полутяжелом весе. Поражение от поляка 15 февраля 2020-го оказалось последним выступлением Андерсона в UFC.

32-летний американец тоже умеет вырубать (семь побед нокаутами за карьеру), поэтому остается опасным оппонентом для Немкова. К тому же Андерсон имеет опыт, который был далеко не у всех противников россиянина.

Возможна ли ничья?

На ничью представлена традиционная для ММА котировка 70.00 (1%).

В смешанных единоборствах ничьей поединки завершаются крайне редко, даже в боксе они встречаются чаще. В карьерах бойцов еще не было ни одного боя без победителя.