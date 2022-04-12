Вадим Немков — Кори Андерсон: новое сражение России и США в ММА
Утром 16 апреля в американском Сан-Хосе состоится турнир Bellator 277, в соглавном поединке которого подерется россиянин Вадим Немков. Его соперник — Кори Андерсон — попытается забрать пояс полутяжелого дивизиона, которым Вадим владеет уже почти два года. Планируемое начало боя — не раньше 6.00 мск.
Вадим Немков
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Немкова фаворитом боя. Коэффициент на его победу — 1.57, примерно 62% вероятности.
Боец из России — чемпион полутяжелого веса, добыл пояс 21 августа 2020-го на турнире Bellator 244. Немков забрал титул в бою с опасным ветераном Райаном Бейдером, который до сих пор сохраняет пояс в тяжелом весе, добытый благодаря победе над Федором Емельяненко.
Немков провел уже две успешные защиты: выиграл единогласным решением у американца Фила Дэвиса и болевым на руку (кимурой) засабмитил литовца Джулиуса Энгликаса. Дэвис оказался одним из немногих крепышей, которые дожили до решения в бою с Немковым. В последних девяти поединках судьи определяли победителя всего дважды. Причем Вадим финиширует соперников по-разному: как нокаутами, так и сабмишенами.
К поединку с Андерсоном россиянин подходит на мощной серии из девяти побед подряд. Последнее поражение Немкова случилось 17 апреля 2016 года — практически шесть лет назад. Причем та ошибка оказалась второй подряд, и те две неудачи так и остались единственными в профессиональном рекорде Вадима.
Сейчас статистика Немкова — 15 побед и 2 поражения, причем всего два успеха были определены судейским решением. В остальных 13 поединках россиянин победил досрочно. Девять боев он выиграл нокаутами.
Кори Андерсон
Андерсон — явный андердог. Поставить на его успех можно за 2.50 (37%).
Немков уже начал зачищать дивизион, но наконец для него появился действительно серьезный соперник. Американец только в ноябре 2020-го окунулся в Bellator, а до этого дрался в самой известной и престижной организации в мире UFC. В корпорацию Дэйна Уайта боец попал через The Ultimate Fighter — бойцовское реалити-шоу, в котором боссы UFC отлавливают проспектов. Андерсон выиграл в 19-м сезоне шоу и установил рекорд за самую быструю победу в финале — Мэтт ван Бюрен улетел в нокаут за 61 секунду.
В UFC Кори дрался с достаточно именитыми соперниками: Джими Манува, Овинсом Сен-Пре и дважды с Яном Блаховичем, который с сентября 2020-го по март 2021-го владел поясом в полутяжелом весе. Поражение от поляка 15 февраля 2020-го оказалось последним выступлением Андерсона в UFC.
32-летний американец тоже умеет вырубать (семь побед нокаутами за карьеру), поэтому остается опасным оппонентом для Немкова. К тому же Андерсон имеет опыт, который был далеко не у всех противников россиянина.
Возможна ли ничья?
На ничью представлена традиционная для ММА котировка 70.00 (1%).
В смешанных единоборствах ничьей поединки завершаются крайне редко, даже в боксе они встречаются чаще. В карьерах бойцов еще не было ни одного боя без победителя.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0